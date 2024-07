Inés Rey: “El Mundial traerá avances y retorno económico”

La alcaldesa Inés Rey no quiso entrar en polémicas, tras la ausencia del Deportivo ayer en el acto de presentación de A Coruña como una de las sedes del Mundial 2030.

“Siempre hemos contado con el Dépor y así lo seguiremos haciendo. Agradecer enormemente la colaboración que nos han prestado estos dos años y estoy segura de que vamos a seguir por ese camino”, comentó, como respuesta al comunicado de la entidad, eludiendo acudir este sábado al mediodía a María Pita. Sin fecha de inicio

Comentó que a día de hoy aún no pueden informar sobre cuándo empezarán las obras del estadio de Riazor,q ue tendrá que aumentar su actual aforo para cumplir con los requisitos de la FIFA. “Todas esas cuestiones las iremos viendo en los próximos meses”, indicando que “ahora se acaba de elegir A Coruña como sede”.

En el acto de presentación hubo un momento para el recuerdo de alcaldes que precedieron a la actual edil, Inés Rey, que aprovechó para hacer mención a los logros conseguidos por ellos, y de los que se había beneficiado la ciudad. “Cando Francisco Vázquez dijo que quería construir el paseo marítimo más largo de Europa parecía imposible y ahora lo disfrutamos todos”, rememoró en su rueda de prensa.

También aludió al alcalde Javier Losada, que logró que la Torre de Hércules fuese proclamada Patrimonio de la Humanidad en el año 2009. Otros proyectos

La alcaldesa aprovechó, además, para ensalzar otros proyectos en los que trabaja actualmente la corporación herculina, como son la puesta en funcionamiento de AESIA (Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial), cuya sede fue adjudicada a A Coruña en diciembre de 2022.

Otro plan en marcha es la configuración de la fachada marítima. Esto supondrá integrar 800.000 metros cuadrados de terrenos portuarios en la trama urbana. Sin menciones a Vigo

Durante el acto en María Pita no hubo ningún tipo de alusión a Vigo, la otra ciudad gallega candidata a ser sede, que se cayó del listado definitivo.

No quiso la alcaldesa hacer mención alguna, mientras que desde la ciudad olívica el teniente de alcalde Javier Pardo pedía explicaciones tras conocer la resolución sobre los criterios de decisión. l