Idiakez: "Me quedó con la reacción del equipo, pudimos darle la vuelta"

Imanol Idiakez valoró el encuentro del Deportivo, un empate ante la Real Sociedad B (1-1), y cree que su equipo, con muchas novedades en el once, estuvo bien: "Hemos hecho un buen partido, era complicado meter tanta gente a la vez sin tener partidos enteros tanto tiempo, pero tuvimos dos ocasiones claras, más la de Cayarga, para adelantarnos. Ellos son un buen equipo y luego el campo se puso difícil. Me quedo con la reacción, pudimos darle la vuelta". Además dijo irse "contento por la gente que ha entrado hoy. Han hecho un trabajo impresionante muchos no han lucido por las oportunidades que han tenido".

Para él quedó claro que todos estaban echufados, los que han tenido más minutos y los que no. "Todo el mundo está metido, lo que os decía no eran palabras, era la realidad. Más allá de los minutos que tienen , todos estaban comprometidos. Si no están preparados no pueden mantener este ritmo tras semanas sin jugar". No obstante, admitió "grandes conclusiones de un partido no se sacan, nunca, se sacan más que a medio largo plazo".

Habló también sobre la carga de duelos, con el choque ante el Real Unión y el doble duelo de la final de campeones. "Tenemos en ocho días tres partidos. Nuestra idea es utilizar el mayor número de gente posible, pero ir de uno a uno. Primero hacer un buen partido contra el Real Unión y luego pelear el campeón de la Primera Federación", aclaró.

Admitió que con tanta celebración la semana de entrenamiento había sido algo atípica. "Esta semana ha sido complicada, hasta el miércoles lo hemos estado celebrando. Quien más y quien menos con resaca de toda la fiesta, pero me ha gustado la actitud de los jugador. Dijimos que íbamos a defender la camiseta del Depor y así haremos en los tres partidos", zanjó.