Idiakez no se fía de los piropos rivales: "Me miro al espejo y sé lo feo que soy"

El técnico deportivista Imanol Idiakez destacó en rueda de prensa que espera sumar de tres en tres ante el Sabadell después del punto arañado en Tarragona el pasado domingo.

"Ojalá mañana volvamos a convertir riazor en nuestro fortín", dijo.

El míster, que volverá a contar con Mella y Lucas Pérez en el once, no se fía de los piropos rivales. "Intentan debilitarnos pero no nos lo creemos; me miro al espejo cada mañana y sé lo feo que soy", ironizó.

Acerca del entrenador rival, el exdeportivista Óscar Cano, el preparador vasco destacó que "es un gran profesional, un tipo que se merece todo mi respeto".

Acerca de la no convocatoria de Yeremay para la selección Sub-21, un hecho que le permitirá al canario estar el próximo fin de semana en Majadahonda, precisó que "es una pena para él pero a la vez un refuerzo personal para él por haber estado en la prelista".