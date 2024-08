Idiakez elogia la actitud de su conjunto

Imanol Idiakez, técnico del Deportivo, lamentó la derrota cosechada ante el Oviedo en un encuentro en el que elogió la actitud de su equipo.



“La verdad es que ha sido un gol por los pelos del VAR que no hemos defendido bien, hemos hecho un buen partido contra un rival muy bueno que ha estado a punto de ascender, estoy contento con los chavales, el mejor equipo ha sido el Dépor”, subrayó.



Acerca de los dos únicos cambios introducidos, el vasco precisó que “estábamos bien, los cambios tenemos la posibilidad de hacerlos para mejorar y me dio la sensación de que estábamos acosando al Oviedo, tuvimos ocasiones suficientes para marcar”.



“Puede ser la adaptación a la categoría, pero si no marcara Alberto (Del Moral) un gol así no nos haríamos esta pregunta. El equipo se comportó bien, dominamos al Oviedo pero no marcamos”, recalcó.



Por último, el míster se rindió a los pies de una hinchada como la blanquiazul, que protagonizó una tarde espectacular en Riazor. “Los que habéis estado en la liga de fútbol profesional estos últimos cuatro años os lo habéis perdido. La afición del Dépor es una locura. Me da rabia por ellos pero si jugamos siempre como hoy va a salir más veces cara que cruz”, dijo.

Calleja, autocrítico

Por su parte, el entrenador del Oviedo, Javier Calleja, puso de relieve la importancia de haber sumado tres puntos en un campo de la dificultad de Riazor para iniciar la temporada pero también incidió en los defectos a subsanar de su conjunto.



“Hemos marcado y hemos sabido mantener el resultado pero tenemos que aprender a tener más el balón; ellos han llevado la iniciativa pero no nos hicieron muchas ocasiones, me voy muy contento porque es la primera victoria de la temporada pero hay mucho que mejorar”, dijo.



A su juicio, el rendimiento global se vio incrementado tras la salida al campo de Cazorla.

“Cuando ha salido Santi le ha dado más pausa, ha llevado bien el tiempo del encuentro. Estábamos sufriendo sin generar peligro, con él dábamos la sensación de poder hacer el segundo”, expresó.