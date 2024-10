Idiakez y sus dudas en la medular

“La almohada dice muchas cosas. Las noches prepartido para un entrenador son largas y uno se desvela mucho... Veremos qué pasa. Estoy un poco valorando lo que tenemos y, a partir de ahí, tomaré la decisión más lógica o la que nos dé más equilibrio, solidez, más seguridad”, afirmó este miércoles, en rueda de prensa, el técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, quien confesó no haber decidido aún cómo armará el centro del campo para el partido contra el Levante en el Ciutat de València, con las bajas de Omenuke Mfulu, José Ángel y el central Jaime Sánchez, que también actuó en la medular la pasada campaña.



“Las pruebas se pueden hacer, pero siempre hay que dar estabilidad. El entrenador tiene la obligación de provocar que los jugadores se sientan seguros en el campo y creo que mañana haremos algo que seguramente nos dé tranquilidad a todos”, indicó ante la obligación de introducir variantes en el equipo.



“Cuando hay problemas, hay soluciones, así que tendremos que buscarlas. Al final, las lesiones aparecen y han tardado, nunca queremos que aparezcan, pero han aparecido. Coincide la lesión de José con la de Nuke, en la misma posición, y la de Jaime, que el año pasado también lo utilizamos ahí, pues a buscar soluciones, que tenemos recursos y mañana habrá un once competitivo en el campo”, dijo.



El estratega donostiarra reconoció que aún no ha decidido el once con el que afrontará el duelo de este jueves.



“La verdad es que no he tomado la última decisión, tenemos varias posibilidades en la cabeza y mañana aclararemos”, apuntó.

Patiño y Rama



Hugo Rama y Charlie Patiño son dos de las opciones que maneja el preparador blanquiazul, aunque la participación de ambos ha sido testimonial en las diez primeras jornadas de Liga. Siete minutos disputó el jugador inglés de origen gallego frente al Albacete, mientras que el futbolista de Oroso apenas suma cinco minutos entre sus presencias contra el Oviedo y el Huesca.



Pese a la falta de protagonismo de ambos hasta ahora, Idiakez afirmó confiar en ellos.



“Confianza absoluta tengo en todos, pero cada semana solo pueden jugar once de inicio y evidentemente uno tiene que ir dando estabilidad a los jugadores. La temporada es muy larga, sabemos que tenemos una plantilla de nivel y está trabajando fenomenal y desde luego que tanto Charlie como Hugo son jugadores de total confianza para mí que estoy convencido de que cuando les toque van a dar el nivel”, manifestó el técnico vasco.



Sobre las opciones de Patiño, Rama y Mario Soriano, indicó que “son jugadores parecidos, todos un poquito ochos o dieces, que pueden jugar un poco más altos, un poquito más cerca de la salida del juego, un poquito más para enganchar. Cada uno es diferente y siempre buscamos complementariedades, no solo lo que tiene un jugador, sino lo que tiene alrededor y lo que eso significa para el juego. Valoramos al rival también y, a partir de ahí, tomaremos la decisión más conveniente para intentar ganar el partido”, insistió.

Mario Soriano



El entrenador deportivista ya ha utilizado a Mario Soriano en la medular en varias ocasiones esta temporada. Aunque hasta ahora, el madrileño siempre ha actuado junto a un medio defensivo, José Ángel o Mfulu, quienes son baja en Valencia.



Idiakez defendió la capacidad de Soriano para actuar en el doble pivote, pese a ser un jugador que casi siempre se ha desenvuelto en la mediapunta.



“Mario ha venido actuando un poco más adelante en los últimos años, pero me parece un futbolista que puede jugar tranquilamente ahí”, afirmó.



“Nos puede dar juego y equilibrio. A pesar de que no es grande y físicamente puede parecer que no, pero luego en los duelos es bueno, es un buen quitador”, argumentó el entrenador sobre el futbolista de Alcalá de Henares.



“Estamos viendo el tipo de partido y rival que esperamos. Villares tiene unas condiciones, Mario, otras, el resto de compañeros tienen otras y cada una nos abre un abanico diferente de posibilidades y de situaciones en el juego que tenemos que valorar. Sabemos que hemos perdido un poquito la posibilidad de Nuke, de José, de Jaime, de ese jugador un poquito más posicional, que equilibra desde atrás a los compañeros que juegan a sus costados o cerquita de ellos y tenemos que buscar la manera de que haya comportamientos que nos permitan competir en los partidos”, analizó.

Laterales reconvertidos



Aunque, por sus cualidades, Patiño, Rama y Soriano parecen las opciones más naturales para acompañar a Diego Villares en la zona ancha, Idiakez no descarta recurrir a un lateral para cumplir la demarcación de mediocentro, tanto Alex Petxarroman como Sergio Escudero.



“Hay posibilidades. Lo importante para entrenar es tener opciones y las tenemos”, manifestó el técnico vasco.



“Por ejemplo, Petxarroman ya ha jugado de mediocentro en el Athletic, en el pasado, e incluso en la cantera de la Real. Escudero creo que tiene condiciones para poder jugar ahí también en un momento dado, porque tiene muy buena relación con el pase y con las posiciones. Mañana va a haber un buen once en el campo y en ese aspecto no estoy preocupado”, aseguró el preparador.



Sobre el lateral derecho guipuzcoano, confesó que es una alternatival real que está “valorando” para el choque en el Ciutat de València.



“En pretemporada ya lo usé en un partido en Portugal”, subrayó y recalcó que antes de ficharlo “vimos muchos partidos y en unos cuantos le vimos jugar ahí, y la verdad es que es un jugador que ha jugado en Primera División en ese puesto y tiene capacidad para rendir sin problemas ahí”.



Villares, quien jugó 34 minutos frente al Eldense, tuvo “una pequeña molestia en el sóleo” la pasada semana, pero ya “se encuentra mejor”.



“No hemos tenido un problema en cuanto a tiempos de recuperación. El problema lo vamos a tener después, de cara al partido del domingo”, señaló el donostiarra.

"Sería preocupante que no generáramos ocasiones"

102 remates ha efectuado el Deportivo en las diez primeras jornadas de Liga. 48 han ido entre los tres palos, pero solo nueve han terminado en gol y los blanquiazules se han quedado sin marcar en la mitad de los partidos que han jugado. Aun así, Idiakez mantiene la tranquilidad y se muestra seguro de que sus futbolistas mejorarán su eficacia ofensiva.



“Estamos teniendo muchísimas situaciones de gol y eso también tiene que ver con los jugadores que están jugando o con la variedad de comportamientos que tienen los jugadores de arriba”, analizó el donostiarra.



“Todos nos dan cosas y las ocasiones no aparecen por casualidad, sino por el funcionamiento del equipo y el comportamiento de los jugadores en el campo. Es cierto que no estamos teniendo la eficacia que nos gustaría, pero estaría mucho más preocupado si no tuviéramos ocasiones, si no llegáramos”, argumentó el preparador blanquiazul en la rueda de prensa previa al enfrentamiento con el Levante.



“Estamos intentando mejorar, que llegue el acierto, pero el acierto a veces es un poquito caprichoso. Lo hemos vivido este año con la goleada en Albacete, que cayeron todos el mismo día y estamos convencidos de que los goles van a seguir llegando”, argumentó.



El estratega celebró que Bouldini viera puerta “por primera vez” el pasado fin de semana, circunstancia que calificó de “importante”.



“Sería preocupante que no tuviéramos ocasiones y sí las estamos teniendo, y eso es porque el equipo las genera, y estoy convencido de que mañana, pese al pedazo de rival que vamos a tener enfrente, el equipo volverá a intentarlo y seguro que vamos a generar ocasiones”, insistió.

Un señor equipo



Sobre el Levante, dijo que “es un señor equipo, que está hecho para ir para arriba”.



“El año pasado ya tenían un equipazo, este año también. Tiene jugadores como Iborra, que ahora mismo está fuera. Fijaos en el currículum que tienen otros cuantos. Es un equipo que también está en un momento en que las últimas jornadas no ha encontrado el gol, pero que tiene mucho talento arriba y un entrenador que prepara muy bien sus equipos, que los hace muy competitivos”, analizó y vaticinó un duelo de “máxima dificultad”.



Julián Calero afronta el choque con seis bajas: “Va a tener que buscar también alguna solución, pero tiene recursos en la plantilla”.