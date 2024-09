Icía, la bebé deportivista que comparte peña y cumpleaños con la estrella del equipo

El Deportivo presume de una nueva socia desde la cuna. La bebé Icía Villar Verdes vio la luz el pasado martes 10 a las 15.30 horas y a las 17.30 ya formaba parte oficialmente de la familia blanquiazul.

De casta le viene al galgo. Y es que tanto sus padres, Sergio y Tania, como sus dos hermanos mayores son de los que nunca fallan a la cita de su equipo en el estadio de Riazor.

"Obviamente ni nos lo pensamos cuando nació el pasado martes y en cuestión de menos de dos horas ya la hicimos socia del club, en la modalidad de "Nen@ Dépor". Mi mujer dio a luz en el hospital Belén y ya me acerqué a las oficinas del club en el estadio para formalizar el nuevo carné", confiesa su orgulloso padre.

Asiduos de la grada de Marathón Superior, los Villar Verdes comparten también la pasión por el atacante deportivista Lucas Pérez. No en vano, los cinco miembros familiares pertenecen a la peña que el delantero de Monelos posee en el barrio de Novo Mesoiro.

"La inauguramos hace pocos meses, concretamente en el mes de mayo; yo soy el tesorero en la actualidad y estoy encantado de que todos seamos miembros de este grupo. En la puesta de largo nuestra sede social estaba a tope y eso es un gran indicativo de la salud del deportivismo", agrega su progenitor.

Curiosamente, Sergio Villar no se percató de que su tercer bebé había nacido el mismo día que Lucas Pérez hasta que lo vio en redes sociales unas horas más tarde. "La niña iba a nacer ese día pero no lo tuve presente hasta el mismo martes porque no sabía que el 10 era el cumpleaños de Lucas; me hizo una gran ilusión porque los dos tienen algo en común para celebrar, sin duda es un gran día", precisa.

Apenas con una semana de vida, Icía ya ha recibido numerosos regalos con el denominador común del RC Deportivo. Un chupete, varios 'bodies', bufandas... pero sus padres prefieren esperar un poco más de tiempo para que pueda conocer in situ el templo de Riazor.

"Todavía es muy pequeña y no pensamos en llevarla a un partido de momento pero seguro que en primavera o verano llegará la ocasión; también nos gustaría acercarla a Abegondo para que Lucas Pérez pudiera conocerla algún día y sacarnos una foto con él y con sus hermanos", abunda Sergio Villar, quien reflexiona acerca del momento de forma por el que atraviesa el '7' del Dépor.

"Creo que puede dar mucho más de sí y lo va a hacer con el paso de las jornadas; da la sensación de que a veces su posición se solapa con la de Mario Soriano, es la impresión que me da; Lucas ha sido uno de los pilares fundamentales que nos llevaron al ascenso el pasado curso y espero que eleve su nivel en los próximos partidos", dice.

Acerca de su 'feeling' personal respecto al arranque del club en su retorno a Segunda División, este seguidor de 42 años no oculta una ligera decepción. "Estamos en zona de descenso pero todavía van discurridas muy pocas jornadas, el nivel de los rivales ha subido y en cualquier despiste te hacen gol, aquí no se perdona tanto como en Primera RFEF. Hay que adaptarse y crecer desde una defensa más fuerte", piensa.

Por último, Villar indica que la reacción aguardada por todo el deportivismo debe comenzar este mismo sábado en el estadio de Riazor ante un rival sólido como el Burgos. "Tenemos que hacernos fuertes en casa y el partido del sábado es clave para aumentar la moral, creo que lo vamos a sacar adelante pero me gustaría que Imanol Idiakez aplicara la normalidad y que no cambiase de posición a tantos jugadores, debería continuar con la línea de la pasada campaña, en la que prácticamente jugaban de memoria en la segunda vuelta. Nuestro objetivo debe ser salvarnos, que estoy seguro que lo vamos a conseguir y después crecer en la clasificación, como lo hicieron otros equipos que empezaron mal la campaña en Segunda y ahora ya juegan en Primera", cree.