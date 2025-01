Gracias Capi7án: el deportivismo se despide de Lucas Pérez

En la previa del encuentro entre el Deportivo y el Levante, disputado este pasado sábado, desde dxt campeón salimos a las inmediaciones de Riazor para conocer la opinión de los aficionados sobre la reciente y sorprendente salida de Lucas Pérez del Dépor.

Los hinchas coincidieron en calificar la marcha del delantero como "totalmente inesperada y abrupta". Aunque reconocen que los motivos expuestos por el futbolista son comprensibles, las declaraciones del capitán tras su despedida han dejado en el aire un posible trasfondo de confrontación interna en el club. "Hay cosas que la gente merece saber y que Lucas no dijo por honor al club", señalaron, reflejando el sentimiento general de incertidumbre que ha quedado en la afición.

En referencia a esta confrontación, la grieta que ha generado la salida del coruñés se vio reflejada en el minuto 7 del encuentro. Riazor se puso en pie para homenajear a su exjugador, acto seguido un grupo de aficionados pidieron la dimisión del Consejo, al grito de "Directiva, dimisión", unos cánticos que no tuvieron mucho recorrido, y que volvieron a asomar al término del encuentro sin mucho seguimiento por parte del reto de aficionados.

Otro aspecto que destacó entre los aficionados fue su descontento con la despedida del jugador, opinando que "no lo hemos despedido como se merece". La situación ha generado un sentimiento de tristeza en muchos seguidores, que esperaban que el adiós de su capitán tuviera un cierre más emotivo y acorde a lo que representa para el Deportivo y su reciente historia.

Durante la encuesta, pedimos a los aficionados que dejaran su mensaje para el capitán. De forma unánime, todos le desearon suerte en su nueva etapa, mandándole fuerza y expresando el vacío que deja su marcha. “Te echamos mucho de menos, Lucas, por favor vuelve”, mientras otros insistían en que "Siempre tendrás tu casa aquí".

Por último, una aficionada nos compartió una valiosa lección de deportivismo:

"Que sigan animando al Deportivo, porque el Deportivo no es un equipo, es un sentimiento. Y esto no lo tienen muchas ciudades y no saben lo que es. Por lo tanto, que no lo pisoteen, que lo defiendan y que lo eleven".