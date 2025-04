Un gol ilegal complica la permanencia del Dépor femenino (2-1)

Un gol que no debió subir al marcador le amarga la vida al Deportivo, que debió puntuar en el campo del Levante, un rival directo en la batalla por la permanencia, pero se fue de vacío (2-1) y ahora mira hacia la distancia que le separa de la zona roja y singularmente hacia que el Betis no de la campanada en su visita al Real Madrid en la tarde de este domingo. Si las andaluzas se van de vacío de Valdebebas seguirá vigente el colchón de cuatro puntos sobre la zona roja con el que las blanquiazules empezaron la jornada. Pero habrán perdido dos puestos en la tabla, en beneficio del Espanyol y del propio Levante, con el que iguala a puntos y con el que deberá de batallar hasta el final en un golaverage general en el que la desventaja es de un tanto y con el problema añadido de que en una de las cuatro jornadas restantes habrá que visitar al Barcelona.

El castigo llegó con un gol en fuera de juego del Levante que retrata el problema arbitral sobre el que se ha debatido estos últimos días en torno a la Liga F. Un remate de Estela, la lateral izquierda incorporada al ataque, pasó sobre su compañera Ana Franco, que estaba en una palmaria posición incorrecta, pero además en la trayectoria del balón por el que se lanzó Inês Pereira. La jugadora del Levante dio incluso un salto para que la pelota no le golpease. La cuenta oficial en redes de la Liga F evitó difundir el vídeo de la jugada, solo ofreció la celebración. Pero no hubo caso, Trujillano Gallardo, una criminóloga de 26 años que debuta esta campaña en la categoría, tampoco tiene el apoyo del VAR para cotejar decisiones, así que el tanto, el segundo del Levante, subió al marcador y ya no hubo quien lo remontara en tres largos cuartos de hora.

La primera diferencia entre ambos equipos se estableció a partir del espacio en el que querían recuperar la pelota. El Levante amaneció replegado, a la espera de un error que le dejase espacios para lanzar a la colombiana Ivonne Chacón y que explotase su velocidad. El Deportivo prefirió acudir a por la pelota a campo contrario para incomodar el inicio de las jugadas de su rival. Y por ahí pareció que las chicas de Fran Alonso entraban más cómodas al partido. Hasta que el técnico local, Ángel Saiz, lanzó un grito desde la banda: “Bloque medio”. Sus jugadoras dieron varios pasos hacia delante y Chacón empezó a incomodar la salida de balón deportivista. Todo se igualó, pero es que además el Levante encontró el gol casi de inmediato. En su primera incursión ofensiva aprovechó su cambio defensivo para recuperar la pelota y hacer correr a Chacón. Paula Novo acudió al cruce y corrigió la situación con un envío a córner. Pero el saque de esquina recibió una mala respuesta de Inês Pereira. La portera, incomodada por la presencia de Lahmari, despejó mal de puños y la pelota cayó sobre la testa de Eva Alonso, que estaba junto a la línea de gol y no tuvo opción a fallar.

El Levante encontró demasiado premio para lo que había hecho hasta el momento. Pero casi de inmediato se encontró el remedio, un centro de Ainhoa Marín desde la derecha que Bárbara Latorre empaló con categoría sin opciones para Tarazona, la guardameta local. Dos goles en menos de un cuarto de hora anunciaban un partido movido. No fue así. Lo que ocurrió a continuación fue un trasteo sin excesiva chicha en el que el Deportivo pareció llevar el control, pero en el que seguía expuesto cuando le recuperaban la pelota. Así, un mal pase de Raquel a Vera generó un incendió que volvió a sofocar Paula Novo, muy atenta todo el partido. Aún así pudo llegar el Dépor en ventaja al descanso. Tuvo opciones claras para conseguirlo, primero Samara con un remate que se le fue alto y poco después, a tres minutos del receso, Millene, que envió al larguero un servicio de Bárbara cuando la meta local ya estaba batida.

El inicio de la segunda parte trajo el segundo gol del Levante, una acción no solamente ilegal sino también episódica. En realidad las valencianas se sacaron dos goles de la nada y ese detalle tampoco es alentador para el Deportivo, castigado por la colegiada, pero también por sus propios errores. Tras la segunda ventaja volvió a reaccionar con fiereza el equipo. “Bloque bajo”, recuncó el entrenador local. Así que ahí se plegó el Levante a esperar que el Dépor encontrase alguna rendija para entrar en su zaga.

Hubo un cierto efecto gaseosa. El Dépor se lanzó a por el empate, pero el arreón le duró poco, hasta que el Levante frenó un partido que derivó hacia todo tipo de parones. En pleno atasco tomó una primera decisión Fran Alonso. Retiró del campo a Paula Gutiérrez para darle cancha a Bennett. Olaya se fue del carril izquierdo hacia posiciones interiores, pero el partido ya no era un contínuo sino un no parar de interrupciones. En uno de los escasos momentos en los que la pelota pudo rodar casi la pasaporta a la red Millene con un remate con el exterior de su diestra.

El final fue abrupto. El Deportivo decidió enviar balones al área por si aparecía una cazadora que encontrase el gol. La árbitra decretó una pírrica prolongación de cinco minutos en la que Alonso decidió que tanto Millene como Ainhoa no estuviesen sobre el césped. Trató de empatar a la brava el Deportivo, no tanto por fútbol, y se encontró un rival amurallado que obtuvo un excesivo premio a sus merecimientos. Pero de eso nadie se acordará pasado mañana. Solo quedará el resultado.

Ficha técnica

Levante: Tarazona; Alharilla, Teresa, María Molina, Estela; Martín Sosa, Eva Alonso, Paula Fernández (Bascu, m. 85), Lahmari (Arques, m. 58); Chacón (Inés, m. 85) y Ana Franco (Carrasco, m. 70)

Deportivo: Inês Pereira; Paula Novo (ADT, m. 83), Raquel, Vera; Samara, Paula Gutiérrez (Bennett, m. 74), Lucía Martínez, Olaya; Ainhoa Marín (Hmirova, m. 90), Millene (Elena, m. 83) y Bárbara Latorre (Eva Dios, m. 83)

Árbitra: Trujillano Gallardo (Comité andaluz). Amonestó a Teresa, María Molina y Tarazona

Goles: 1-0, m. 11, Eva Alonso; 1-1, m. 14, Bárbara Latorre; 2-1, m. 49, Estela

Incidencias: Ciudad Deportiva de Buñol. 200 espectadores.