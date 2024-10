El gol escapa de Riazor: "Hay que estar tranquilo cuando se generan ocasiones"

Eficacia, efectividad, contundencia... Imanol Idiakez y un gran número de jugadores del Deportivo han utilizado de forma repetida estas palabras para analizar una de las asignaturas pendientes en este inicio liguero: la falta de acierto en el remate. El equipo coruñés viene de protagonizar 19 disparos en el último partido ante el Málaga, la mayor cifra de lo que va de temporada en casa, y de nuevo se quedó sin mover el marcador (0-0).



El Deportivo únicamente ha anotado un tanto en Riazor en los cuatro partidos disputados como local. Es el equipo de toda la Segunda División que menos marca en su propio estadio, seguido por el Cartagena, con dos goles. Yeremay es el único jugador que ha podido perforar la portería rival por el momento en Riazor. Fue el gol del triunfo ante el Racing de Ferrol (1-0) en un golpeo desde fuera del área que el propio extremo reconoció que no había sido limpio: “Le pegué un poco raro, pero entró”.



Cuatro partidos como local ya es una muestra suficiente como para constatar que el Dépor está teniendo dificultades para ver puerta. La goleada al Albacete a domicilio en la jornada anterior (2-5) pareció dejar atrás esos problemas en los últimos metros, pero el duelo ante el Málaga volvió a confirmar que el club herculino necesita un aluvión de remates para marcar. De los 19 remates en total ante el conjunto de Sergio Peliicer, solo cinco de ellos fueron a puerta. Ocho salieron desviados y seis fueron bloqueados.



El acumulado de disparos en los cuatro encuentros disputados en Riazor es de 63. El Dépor lleva 17 tiros a puerta, 25 remates fuera y otros 21 bloqueados contabilizando los partidos en casa ante Oviedo (0-1), Racing de Ferrol (1-0), Burgos (0-2) y Málaga (0-0). De este modo, el porcentaje de goles en Riazor por disparo es de 1,58%, una cifra realmente baja para un equipo con un ataque con jugadores de la talla de Lucas, Yeremay, Mella, Barbero, Soriano y compañía.

Tiros del Deportivo



Ante esta situación, cuatro voces autorizadas como Manuel Mosquera, Noé López, Rubén Rivera e Iago Iglesias coinciden en que lo importante es que el Dépor está generando ocasiones. Los cuatro, con ciertos matices, apelan a la calma y confían en que el acierto de cara a puerta mejorará.

Manuel Mosquera no ve "bloqueo"

Manuel Mosquera, técnico con experiencia en el fútbol profesional, no ve “ningún bloqueo” de cara a puerta. “El equipo hace mil cosas bien para marcar gol y es una cuestión de acierto en el 90% de los casos y a veces no elegir la mejor opción de último pase. Como mucho, incidir en que en esta categoría hay que cuidar el mínimo detalle y si tienes una opción, darle toda la concentración a la jugada. Lo ideal es tener opciones de gol y el Dépor las crea”.



El exfutbolista del Dépor y exentrenador del Fabril considera que “Idiakez cada semana que pasa da una vuelta de tuerca al equipo y ajusta detalles, al mismo tiempo que muchos jugadores se adaptan a la categoría, que muchos no conocían, y que aún el equipo está arrancando. Pero el camino se está haciendo bien y en progreso claro”.

"Hay que tratar que desde fuera se traslade confianza a lo que hace el equipo"



Además, Manuel Mosquera señala que el entorno también puede influir en la mejoría. “No es preocupante no marcar porque se hacen muchas opciones, pero también los jugadores saben que los resultados negativos meten urgencia. Los profesionales saben combatir esas urgencias, se ve el compromiso en el campo, y hay que tratar que desde fuera se traslade confianza a lo que hace el equipo. Esta categoría es muy emocional y requiere una capacidad mental diaria para no tener sensación de montaña rusa que suele traer problemas”, apunta el técnico.

Noé López apunta a un “bache”

Por su parte, Noé López, exentrenador del Betanzos, al que llevó de Primera Regional a Tercera Federación, afirma que “el Dépor ha generado ocasiones lo suficientemente claras para llevarse más puntos” en Riazor. El técnico fisterrán confía en el potencial del ataque blanquiazul. “El Dépor tiene jugadores que han demostrado aquí que son buenos futbolistas de cara a puerta como Lucas, Barbero, Mella, Yeremay e incluso Soriano. Por ahí creo que no va el problema”, destaca.

"La prueba de que es algo puntual son los cinco goles marcados en Albacete"



Noé considera que se trata de “un bache de cara a puerta”. “Hay un dicho en el fútbol, que dice que se tiene que estar tranquilo cuando se generan ocasiones. El Dépor está atravesando una de esas coincidencias que se dan a veces en el fútbol. Cuando la pelota no quiere entrar, no es cuestión de tener jugadores fallones o de que no se entrene. Es más una coincidencia. Si se siguen teniendo estas ocasiones, tarde o temprano las vamos a materializar. La prueba de que es algo puntual son los cinco goles marcados en Albacete”, asegura el entrenador gallego, que también apunta al factor psicológico: “Quizás también puede influir la ansiedad de estar en una buena categoría. Puede ser algo mental cuando tienes muchas ocasiones y no acaban de entrar. Cuando empiecen a acertar más habitualmente, se pasará a una fase de acierto más normal”.

Rubén Rivera, palabra de delantero

Un punta como Rubén Rivera, actual futbolista del Paiosaco y con pasado en el primer equipo del Deportivo, llama a la tranquilidad teniendo el ejemplo de lo sucedido durante la pasada campaña. “Los delanteros van por rachas. Al principio de la temporada pasada, Lucas no metía goles y después fue fundamental en goles, asistencias y a balón parado. Lo más importante es tener en cuenta si se tienen esas ocasiones. Si hay esas ocasiones, desde la parte táctica se están haciendo bien las cosas. Si no las hay, entramos en el aspecto más técnico de la finalización de los jugadores”, comenta Rivera, quien también menciona el partido ante el Albacete, donde “se ganó con contundencia”. “Hay partidos que entran todas y otros con cuatro ocasiones, que no somos capaces de acertar. Desde la parcela del entrenador, hay que hacer hincapié en si se tienen esas ocasiones y en generar esos automatismos porque generalmente juegan los mismos”.

“Lo más importante es generar esas ocasiones”



Rubén Rivera, que también es entrenador, considera que “lo más importante es generar esas ocasiones”. “Si hace falta generar tres para meter una, pues habrá que generar tres hasta que después tengamos una y acertemos una”, afirma el delantero, que no obstante tiene claro que la falta de acierto “es preocupante desde el momento en el que no eres capaz de meter goles. Los partidos se definen en las áreas. Y si no eres contundente en las áreas, no ganarás los partidos”.

La visión de Iago Iglesias

Por último, Iago Iglesias, exfutbolista del Deportivo y excompañero de Rubén Rivera tanto en el Montañeros como en el club blanquiazul, afirma que el Dépor tiene “lo más importante: Talento individual, jugadores con potencial a balón parado y capacidad para llegar con último pase con gente con calidad”. No obstante, el mediapunta del Dépor de 2005 a 2007 señala que “probablemente le falta ese rematador que cada una que coge, la mete. A los equipos de Segunda les cuesta tener esta figura. No podemos olvidar que el Deportivo acaba de ascender. Lo que más se cotiza es un delantero que meta muchos goles. Dentro de este contexto, lo que le pasa al Dépor es más o menos común y lo más importante es que estamos en la primera parte de la Liga y el Dépor genera ocasiones”.



¿Qué puede hacer el equipo para mejorar sus cifras? Iago Iglesias pone el acento en la medular. “Creo que el mediocampo sufre de capacidad ofensiva y eso se nota porque a veces el ataque, en cuanto a efectivos, está poco envuelto, por así decirlo. No hay jugadores de segunda línea que lleguen. Ese perfil de mediocentro llegador no lo tenemos. Cuando llega, llega sin fuerza o sin capacidad goleadora. Ahí hay un pequeño hándicap”, asegura el coruñés, quien reconoce que “los tipos de ocasión suelen llegar de la misma forma: jugadas individuales de Mella y Yeremay por los costados, las transiciones, que sí las tenemos buenas, y las apariciones de Lucas. Se pueden trabajar y repetir mucho esas acciones en los entrenamientos hasta que acabe saliendo. No me preocuparía en exceso. Me preocuparía si el Dépor no tuviese ocasiones”.

"Creo que el mediocampo sufre de capacidad ofensiva"



En ese sentido, Iago Iglesias cree que “la conclusión es que el Dépor está en desarrollo y, desde mi perspectiva, ese desarrollo es optimista”. “Hay que tener cierta calma. No es nada fácil construir juego para hacer ocasiones. Los rivales en Segunda vienen a Riazor a esperarte, en su mayoría a buscar las transiciones y el Dépor ha llegado a tener ocasiones suficientes para conseguir tres puntos en muchos partidos. No es preocupante”, destaca el ahora entrenador, que apunta su visión sobre algunos cambios que podrían ayudar al equipo a romper la dinámica en ataque. “Yo cambiaría, desde el esquema que está utilizando Idiakez, jugadores en el centro del campo que tengan más protagonismo y relevancia en el juego ofensivo. Y desde fuera, más variantes. A veces tardamos mucho en hacer los cambios y en cambiar el dibujo, si es que lo cambiamos. Y anticiparnos a la lectura del partido para exigirle más al rival y para ser un equipo más complejo”.