Gilsanz: "Yeremay puede que llegue al domingo"

"Es posible que recuperemos gente y estamos pendientes de los que están más justos. Yeremay tiene molestias y veremos si es posible que llegue al domingo", ha manifestado el técnico del Deportivo, Óscar Gilsanz, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes en Abegondo, antes del inicio del penúltimo entrenamiento de la plantilla blanquiazul antes del partido del domingo contra el Sporting en Riazor.

El estado de los tocados (Lucas, Mella, Mfulu y Ximo Navarro, Barcia, Yeremay, Jaime y José Ángel) es la principal preocupación del preparador blanquiazul de cara al duelo con el cuadro asturiano.

En el caso del canario, tranquilizó al deportivismo al asegurar que "no hay ninguna lesión grave".

Estado de la enfermería y de Yeremay:

"La enfermería, en principio, es posible que recuperemos gente, por lo menos para entrenar. La gente está entrenando con normalidad. Después, estamos pendientes de la evolución de los jugadores que están un poco más justos. En ese caso, Yeremay también. Es un jugador que tiene unas molestias, aunque está evolucionando muy bien, está bien, y veremos si es posible que llegue al domingo o no, ahí sí tenemos alguna duda, pero veremos cómo evoluciona durante el entrenamiento de hoy y, sobre todo, el de mañana".

Se descarta una lesión grave en la rodilla:

"Sí, de hecho, evolucionó tan bien en sus molestias que hasta es posible que llegara para el domingo, aunque habrá que valorarlo. No hay ninguna lesión grave en ese caso".

Lucas y Mella:

"Están entrando en los entrenamientos poco a poco y también tenemos que valorarlo. Estuvieron entrenando esta semana un poco parcialmente y veremos a ver. El entrenamiento de mañana va a ser importante para ver si están para jugar o si están para más o menos minutos".

Mfulu:

"No cabe ninguna duda de que los jugadores que estén a disposición o estén preparados, van a estar preparados para el partido, para esta batalla. Los servicios de readaptación que tiene el club, creo que trabajan muy bien con los jugadores, de manera que cuando el jugador se recupera a los entrenamientos y está preparado para competir, lo hace con un nivel de preparación muy alto, muy cerca de su mejor nivel".

Forma de encarar el partido con tantas dudas:

"Preparamos los partidos sobre todo con todos los jugadores que tenemos disponibles, trabajamos con todos para que todos estén preparados para jugar, independientemente de que estemos pensando en un once u otro. Puede que prepares la semana con un equipo y a última hora tengas una lesión o lo que sea. Preparamos los partidos como si todos estuvieran para jugar de inicio, luego lógicamente nosotros estamos aquí para elegir".

Dani Barcia:

"Barcia tiene unas molestias en el cuádriceps, que no le impidieron jugar la semana pasada, que un poco por precaución se le hizo ayer un entrenamiento en el gimnasio, un trabajo más de fisioterapia para intentar recuperar ese cuádriceps y en principio, sí es cierto que las molestias remitieron mucho, sí lo tiene más complicado, pero veremos".

Explicación para tanta baja muscular:

"El ritmo de entrenamiento está siendo muy alto, eso también puede que provoque que ningún jugador quiera parar con alguna molestia y eso hace que, a veces, aparezcan estas molestias un poco más agravadas".

Partido ante el Sporting con ambientazo:

"Los partidos entre el Dépor y el Sporting creo que son siempre una buena noticia en cuanto a expectación y ambiente que se respira. La proximidad que tenemos con Gijón hace que los desplazamientos sean siempre multitudinarios en los dos sentidos, y eso es bonito para el fútbol y nos gusta a todos este ambiente. En cuanto al equipo, el Sporting está dando muy buen rendimiento, es un equipo muy agresivo, sobre todo, en la presión, un equipo que, dentro del mismo partido es capaz de cambiar estructura. La presencia de Olaetxea, ya en el Albacete con Rubén (Albés) y ahora en el Sporting hace que pasen a defensa de cinco, según las necesidades que ven en el partido. Es un equipo muy dinámico en ese cambio de estructura. Sobre todo, es muy agresivo en la presión hacia delante, tiene jugadores en la línea de ataque muy profundos, que aprovechan mucho los espacios en la espalda de la línea defensiva rival, y después que tienen calidad por dentro. Tienen dos buenos pasadores, Nacho Méndez y Gelabert creo que son dos jugadores con mucha calidad para ese último pase. Es un equipo que está haciendo una gran temporada y no es ningún secreto el rendimiento que está teniendo".

Un mes al frente del primer equipo:

"Desde mi punto de vista intento aportar cierta normalidad a la situación. Creo que cada día que pasa, todos nos adaptamos más a las circunstancias. El ser humano somos un ser de adaptación progresiva. Rápidamente nos adaptamos al entorno y los contextos que nos toca vivir y en ese sentido, con la normalidad que necesita esta situación. Los que están a mi alrededor podrían decir si me adapté bien o no".

Rubén Albés:

"Nunca me enfrenté a Rubén, sí que lo conozco, sobre todo su trayectoria en el fútbol, desde que empezó en las categorías inferiores del Valencia, pasando por el Valladolid, después aquí en el Celta B. Creo que tiene una trayectoria importante, partiendo desde muy abajo, creo que tiene un mérito enorme, un gran entrenador, todos sus equipos son muy competitivos, que aprovechan muy bien las transiciones, agresivos en la presión. En ese sentido, creo que en Galicia hay muy buenos entrenadores y Rubén es un ejemplo más de eso, de los grandes entrenadores que salen de la Escuela Gallega de Entrenadores".

Ambiente en Riazor, motivación:

"Sí, el ambiente en Riazor siempre es espectacular. Sabemos de sobra que tenemos la mejor afición de la categoría, que los partidos en Riazor siempre los esperamos con muchas ganas porque ese plus de intentar hacer disfrutar a nuestra gente, a la gente que está con nosotros y que llena Riazor cada quince días y que se desplaza, cuando no eres capaz de hacerlos disfrutar porque no ganas, siempre te queda esa espina, entonces, cada vez que jugamos aquí, primero, que tenemos que hacer de Riazor un campo muy difícil para los rivales y con esa comunión entre el equipo y la afición nos haría un equipo muy difícil para los rivales".

Situación de Mario Soriano con el retorno de Mfulu:

"Mario es un jugador que creo que su trayectoria en el Dépor, ya desde hace dos o tres años, es un jugador que se mueve muy bien entre líneas, bien partiendo desde la posición de '8', como estaba jugando ahora en ese doble pivote con Villares, que nos aporta muy buena salida de balón, claridad en el inicio. En otras épocas jugó más tirado hacia la izquierda, saliendo para dentro, como ya jugó alguna vez este año en Elche. Un jugador que desde una posición más exterior es capaz de salir para dentro y buscar esa superioridad y asociarse. También en la mediapunta es capaz de generar esa superioridad. Mario es un jugador que sobre todo aporta mucha claridad con balón, buen último pase y es capaz de aportarlo desde diferentes posiciones porque su inteligencia táctica es muy grande. Creo que es una buena noticia que nosotros nos podamos aprovechar de eso".