Gilsanz: "Estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores, no con el partido"

Óscar Gilsanz compareció en la sala de prensa de Riazor tras la derrota contra el Levante.

Análisis: Tenemos retos por delante, pero creo que si tengo que escoger un partido para jugar en Riazor dle nivel del Levante no solo no fue inferior sino que en muchos momentos fuimos superiores. Hubo intensidad y trabajo y son partidos que se deciden en detalles, que tenemos que cuidar y trabajar. Al Levante esos detalles caen de su lado y nosotros tenemos que seguir mejorando cosas y ser un equipo difícil para el rival. Son cosas del fútbol y estuvo igualado y más inclinado de nuestro lado. Estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores, no con el partido.

Errores propios: Forman parte del fútbol, a veces provicados por el rival. Trabajar en no tener errores.

Números en Riazor, ¿le preocupan?: Con los números en la mano tenemos menos puntuación y más problemas (en Riazor), el juego del equipo no expresa esos problemas que tenemos. El equipo entró fuerte, dominador. El duelo demostró que estamos fuertes, pero algo nos faltó para no ser capaces de llevar un punto.

¿Presión en casa?: No noté ese nerviosismo, pero sí en la jugada del gol hay falta de comunicación, pero no creo que nerviosismo. Cuando se vio por detrás el equipo creo que reaccionó bien. Forma parte del fútbol, nos queda trabajar. No puntuando en casa seguimos alimentando esos datos.

Tenerife pronto, ¿es bueno?: Cuando pierdes estás deseando que llegue el siguiente. Nos queda priemro analizar lo de hoy, en clave positva y negativa.

Mercado: Algo llegará de aquí a final de mercado.