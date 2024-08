Fin de semana eterno

El deportivismo no acaba de comulgar con los partidos de Liga en viernes. El pasado encuentro ante el Huesca en El Alcoraz ha dejado un poso de decepción que se ha visto acentuado con el progreso de los rivales blanquiazules, que han dejado al club coruñés en puestos de descenso a Primera RFEF.



Varios aficionados de toda la vida de Riazor valoran el hecho de haber sucumbido y tener que asistir al resto de encuentros de la categoría de plata. La palabra que más se repite en esta circunstancia es “desconexión”. Y es que ojos que no ven, corazón herculino que no siente.



Jorge Cuns es asiduo de la grada de Pabellón Superior y no falla a un encuentro del Depor desde hace décadas. “El viernes me fui para cama casi sin cenar, un resultado como el de Huesca te fastidia todo el fin de semana”. Con este sentimiento de frustración se acostó este impenitente deportivista, que presta menos atención al fútbol para no amargarse.



“Sinceramente veo menos a los rivales del Dépor y de nuestro partido no quiero ver nada, ni crónicas, ni resúmenes, ni ruedas de prensa, se me hace muy duro. Nuestra familia intentamos pensar en el siguiente partido pero para recibir al Racing de Ferrol aún faltaba más de una semana”, expone.



Acerca de las actuaciones del equipo ante Oviedo y Huesca, Cuns precisa que “jugamos bastante bien pero en defensa estamos demostrando que somos bastante blanditos y eso es preocupante. Se está viendo que el equipo funciona mejor con Lucas Pérez por detrás de un delantero y Barbero, aunque falló dos ocasiones claras, nos da otra cosa como jugador más avanzado”.



Otro incondicional de Riazor como Chema Palacios, abonado de Preferencia Superior, subraya que psicológicamente un revés del Deportivo pesa y mucho en su subconsciente durante los días de descanso.

“A fin de semana faise longuísima. Persoalmente non me gustan nada os partidos os venres, o fútbol debe ser sábados e domingos por respecto ás afeccións. Os desprazamentos en venres son prácticamente imposibles”, expresa.



“Sempre che gusta o fútbol e ves algo de Primeira ou Segunda División pero cando perde o Dépor tes menos gañas deste deporte, aínda que xa estamos con moitas gañas de que chegue o encontro ante o Racing de Ferrol o día 1 de setembro”, agrega.



Preguntado por las prestaciones ofrecidas por la escuadra de Imanol Idiakez, Palacios piensa que “semellamos agora mesmo moi febles nas dúas áreas e iso é de equipo pequeno. Hai que darlles marxe de mellora pero é preciso ser máis duros atrás e con máis mobilidade adiante”.



Rebeca Alonso, ‘fan’ deportivista desde la cuna, medita desde Lanzarote —su ciudad de residencia actual— acerca de la situación del club.



“Necesitamos tiempo para ensamblarnos y acoplarnos a la nueva categoría, creo que mejoraremos con las jornadas, como la pasada temporada”, dice, al tiempo que pone de manifiesto su disconformidad con los envites en viernes.



“No me gustan nada y cuando pierde el Dépor, menos aún. Desconecto al máximo del fútbol porque me hierve la sangre todo el fin de semana”, expresa.



Por último, Carlos Carballal, fiel hincha herculino y vicepresidente de la Federación de Peñas del club, indica que “el fin de semana cuando pierdes el viernes se hace eterno, es un mal día para ir al fútbol y mucho más para favorecer al desplazamiento de los aficionados, creo que es un día que solo le gusta a Tebas”.



“Hasta el domingo de la semana que viene tenemos que esperar para poder resarcirnos ante el Racing de Ferrol, Riazor va a registrar un gran ambiente”, cree.