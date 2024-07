Escucha la playlist de los 5 himnos del Deportivo

El 'Rock del Deportivo', 'O son das túas ondas', '1906', 'Nos van a ver volver', 'Forza Depor'... cinco canciones, cinco himnos del deportivismo. Gandy abrió el camino en 1987, pero otros artistas también han querido expresar su sentimiento blanquiazul con el paso del tiempo. Temas que se han instalado en el corazón de los aficionados y que suenan en Riazor, como el 'You’ll Never Walk Alone’ lo hace en Anfield.

Rock del Deportivo (Cacahué)



Año: 1987

Letra: Francisco Gómez Seijo 'Gandy'

¡¡¡Vamos!!!

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

Y digo de Primera

el Deportivo es directivo

Vivo- Vivo- Vivo

Vamos a ganar,

la afición os va a apoyar

Y vamos a gritar y acompañar

Pero no hagáis el canelo

Que no nos tomen el pelo, pelo...

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

Y digo Deportivo ,

vamos a ganar este partido

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

Y digo de Europa,

el Deportivo es directivo

Vivo - Vivo- Vivo

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

Y digo Deportivo,

vamos a ganar este partido

De el mundo

el Deportivo es directivo

Vivo - Vivo - Vivo

O son das túas ondas (Os Diplomáticos de Monte Alto)



Año: 2014

Letra: Rodri Suárez

O son das túas ondas

comparte ilusións

Mareas branquiazuis

No mar de Riazor.

Non existe a derrota

na clasificación

A auténtica vitoria

É sentir a paixón.

SEGUIREMOS XUNTOS CANTANDO

BORRACHOS DE EMOCIÓN

ONDE ESTEAS ESTAREMOS

AÍ VEN O MAR DE RIAZOR

SEGUIREMOS XUNTOS CANTANDO

BORRACHOS DE EMOCIÓN

ONDE ESTEAS ESTAREMOS

O DÉPOR SOMOS NÓS (bis).

O son das túas ondas

comparte ilusións

Mareas branquiazuis

No mar de Riazor.

Cidade tatuada,

Na pétrea pel do mar.

Se o Atlántico nos chama,

Nós imos navegar.

Seguiremos!

1906 (Mar de Fondo)



Año: 2014

Letra: Jesús Suárez

Penso en ti mentras camiño

pola beiriña do mar

xa vou escoitando o ruxido

dos que che levan a gañar.

E ali arredor desa praia

Que o nome lle deu ó teu lar

As ondas berran na néboa

Que sempre con nos ficarás.

Levas o azul do ceo

O branco da espuma do mar

Vives no meu pensamento

E nos daqueles que por ti loitarán.

Estribillo

Tela forza dun heroe

e eu teño no corazon

as gorxas dos irmans que berran

Forza Depor Campion.

E ainda que pasen os anos

e o tempo non nos deixe voltar

eu sempre levarei no peito

branquiazul nada máis.

Naciches nesta cidade

onde Hercules se forxou

seu faro debuxa o camiño

o camino para ser campión.

Estribillo

Tela forza dun heroe

e eu teño no corazon

as gorxas dos irmans que berran

Forza Depor Campion.

Nos van a ver volver (Coego)



Año: 2022

Letra: Arturo Coego

Somos la resistencia,

bocadillo frío de gasolinera,

de vuelta a casa, de madrugada, por carretera.

Yo te llevo en la piel en primera, en segunda, en tercera,

Y vuelve el finde, llega el día y de cabeza a la previa...Y de la ilusión a los nervios...

Y otra vez al agujero.

Asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien lejos...

Nos van a ver volver,

De entre los muertos con sed de venganza,

humo azul en el imperio del norte.

Somos el faro en la niebla,

Somos el gol que hace que tiemble la tierra,

Unas garimbas con los colegas,

Somos bufandas, bengalas, banderas.

Asumiendo la realidad, aceptando el reto. Nos vieron arriba, bien alto, bien dentro...

Nos van a ver volver,

De entre los muertos con sed de venganza,

En la victoria y derrota somos un ejército,

Con la fuerza del mar y la furia del viento,

humo azul en el imperio del norte.

Abrazado al de al lado hacemos equipo, bajamos al barro, subimos contigo.

Abrazado al de al lado hacemos equipo, bajamos al barro, subimos contigo.

Es una marea imparable, es pura justicia poética, hay cosas inevitables, hay magia en las tinieblas...

Nos van a ver volver,

De entre los muertos con sed de venganza,

En la victoria y derrota somos un ejército,

Con la fuerza del mar y la furia del viento,

humo azul en el imperio del norte."

Forza Depor (Habló Pablo)



Año: 2023

Letra: Habló Pablo

Mi primer amor una tarde de enero

Allí en Riazor otro gol de Bebeto

Me enseñó a soñar aunque fuera pequeño

Blanco y azul el color de mi sueño

Aprendí humanidad con el Bruxo de Arteixo

De dónde salía aquel equipo gallego

Del mismo lugar de lo puro, lo bueno

Salía de abajo salía de dentro

Imperecedero de cero hasta el cielo

De nietos a abuelos de abuelos a nietos

De equipo ascensor a la copa de Alfredo

De matagigantes a gigante gallego

Empaña pupilas retinas recuerdos

Hasta María Pita escapó un lagrimeo

El día del penalti tatuado en mi cuerpo

Siempre te amaré te amaré Superdepor

Con el alma Forza Depor

Por los sueños Forza Depor

Por la infancia Forza Depor

Forza Depor, Forza Depor



Algunos pensaron que acababa el cuento

Aquella cenicienta un equipo pequeño

Tal vez había algo que ellos no entendieron

La historia más grande la escriben los pueblos

Había un superheroe era de carne y hueso

De esos que anteponen amor a dinero

Llevaba el diez le decían 'O neno'

Francisco González orgullo galego

Pies en el suelo para alzar el vuelo

Porque esa es la forma en que vuela un modesto

Otra tarde de mayo, segundo milenio

Presente y pasado, se ven al espejo

Seis años antes escapó entre los dedos

Decían que era el fin, el fin para aquel sueño

Y tenían razón esta vez era cierto

Depor campeón campeón o noso Depor

Con el alma Forza Depor

Por los sueños Forza Depor

Por la infancia Forza Depor

Forza Depor, Forza Depor

Con el alma Forza Depor

Por los sueños Forza Depor

Por la infancia Forza Depor

Forza Depor, Forza Depor

Cayeron gigantes hicieron historia

Pintaron la cara a la Vecchia Signora

Visitó Alemania y salió de una pieza

Le dio a la aspirina el dolor de cabeza

También en Francia lo dieron por muerto

Y le dejó a los principes los ojos tuertos

Y hablando de ojos los míos lo vieron

Dulce pesadilla teatro de los sueños

A mi memoria el día del Centenario

Lección de humildad de la mano de Jabo

También de San Siro venían confiados

No sabían de meigas que obran milagros

Vuelve a creer por aquellos tiempos

Vuelve a creer como hizo tu abuelo

Vuelve a creer, hónrale su recuerdo

Vamos Riazor, que ya pronto volvemos



Con el alma Forza Depor

Por los sueños Forza Depor

Por la infancia Forza Depor

Forza Depor, Forza Depor

Con el alma Forza Depor

Por los sueños Forza Depor

Por la infancia Forza Depor

Forza Depor, Forza Depor

Djukic nos enseñó porque lo llaman pena máxima

Donato, que todo llega, que merece la pena la espera

Lucas, que el blanco y el azul son los colores del corazón no del bolsillo

Arsenio dijo cuidado con la fiesta que nos la quitan de los fuciños

Algunos dicen Take it Easy, nosotros preferimos a modiño

Porque hasta en Balaídos en el fondo

echan de menos O noso Derbi cos veciños

Forza Depor, Habló Pablo