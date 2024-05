Eric Puerto: "Ahora somos diez teñidos pero seguramente seamos todos"

Eric Puerto, portero del Deportivo, compareció en rueda de prensa antes del partido del sábado en Riazor (19.00 horas) ante el Real Unión de Irún en el que será titular y debutará con la camiseta del conjunto blanquiazul, según confirmó Imanol Idiakez al término del último encuentro ante la Real Sociedad B.

¿Cómo afrontas tu debut ante el Real Unión?: "Se tiene que afrontar con tranquilidad y paciencia. Estoy bastante tranquilo, es un partido más. Hay que intentar mantener la dinámica. Nos da igual haber ascendido ya porque nosotros somos el Depor y hay que ir a ganar".

¿Es un examen de cara a jugar la final contra el Castellón?: "El míster nos dijo que cada uno (Alberto y el propio Eric) iba a jugar un partido y que a partir de ahí decidiría. Yo lo afronto como un partido más, no creo que sea un examen. Da igual lo que elija, va a acertar porque tanto Alberto como yo estamos superpreparados para afrontar este momento".

Balance de la primera media temporada en el Depor: "He conocido a personas increíbles, es un vestuario de los mejores que he tenido en mi vida. He crecido mucho porque comparto el día a día con auténticos profesionales. Y eso te hace ser profesional a ti también. La verdad es que he sido muy feliz. Aunque no haya jugado, he intentado ayudar y aportar mi granito de arena, como dije el primer día que llegué aquí. Y por suerte ha salido bien".

¿Os habéis teñido todos? ¿Va a haber más sorpresas de este tipo?: "Ahora mismo somos diez o así pero seguramente seamos todos o la gran mayoría. Era una sorpresa que le queríamos dar a la afición porque han estado todo el año ahí con nosotros. Hay más sorpresas pero una es esta. La afición también se lo merecía. Es una manera de devolvérselo, pintándonos el pelo y disfrutándolo con ellos. Nosotros intentamos convencer a todos (para teñirse) y que todos seamos partícipes de todo pero ya depende de él (Idiakez) si quiere o no. Ya cada uno elige".

Debut con un Riazor lleno: "Es un sueño debutar en un estadio como Riazor. Y lo que más me alegra es hacerlo delante de nuestra gente en Coruña. Pero es un partido más. Estoy muy tranquilo y no me quiero comer la cabeza con que hay mucha gente".

¿Motiva la final contra el Castellón?: "Sí. Somos el Deportivo de La Coruña. Y el Deportivo va a querer ganar todo. Tenemos un nombre y sabemos lo que estamos representando, a un escudo y a una ciudad. Estamos convencidos de que vamos a ir a por todos los partidos y vamos a ir a ganarlos".

El Depor, juez del descenso: "El fútbol es injusto. No le deseo el mal a nadie. Nosotros tenemos que mirarlo como un partido más. Además, va a haber un partido grande delante de nosotros".

Trabajo con Germán y Alberto: "Desde el primer día que llegué me hablaron superbien de todos. Incluso pregunté por Mackay y me dijeron que es muy buen tío. Y de Germán y Alberto, también. Creo que los tres hemos formado un gran equipo. Ha sido Germán el que ha podido demostrar pero Alberto y yo hemos estado ahí ayudándole y apretándole porque los compañeros se lo tenemos que poner difícil a los titulares. Los dos son grandes personas y futbolistas. Me alegro un montón de que Alberto hiciese el otro día el gran partido que hizo. Y Germán, no tengo palabras. Chapó por él por la temporada que ha hecho. No me alegro de lo que le ha pasado. Yo quería que siguiese con nosotros pero ha pasado y ahora tenemos que aprovechar la oportunidad".