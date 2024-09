Embrujo blanquiazul desde Granada

Animan al Dépor con un acento más propio de la familia Morente que del noroeste peninsular. Desde 2013. Son más de un centenar. La mayoría de ellos sin raíces gallegas. El próximo sábado vivirán una jornada especial en Los Cármenes, el estadio de la ciudad en la que tienen su sede. Cuatro de sus directivos y componentes analizan el fenómeno Al Sur de Riazor. Una peña diferente que llenará de colorido Granada durante el fin de semana.



A Antonio Rojas, granadino de 40 años, le corresponde el honor de haber fundado el citado colectivo en el año 2013, después de mucho tiempo siguiendo al club blanquiazul en solitario.



“En el año 1993 me enamoré literalmente del Deportivo y a raíz del penalti de Djukic ese sentimiento se vio redoblado con mucha más intensidad. Era un equipo pequeño que competía cara a cara con los grandes y eso me encantaba”, destaca.



“En el colegio me llamaban ‘bicho raro’ por jugar en los recreos con la camiseta del Depor, con diez años los Reyes me trajeron una equipación y siempre iba con ella puesta”, explica.



Preguntado acerca de su ‘feeling’ con el conjunto de su ciudad, el Granada, Rojas subraya que “no soy aficionado de este equipo, soy granadino pero soy deportivista; incluso una vez, celebrando un gol del Deportivo, me llamaron tonto en Los Cármenes pero sería hipócrita si dijese que tengo el corazón partido cuando juegan los dos equipos. Soy del Deportivo”, agrega convencido.

Antonio Rojas: “Soy granadino pero deportivista, en el colegio me llamaban ‘bicho raro’”



Antonio Rojas explica el origen del nombre de la peña. “Un día me cansé de ver los partidos del Deportivo solo y monté un grupo en twitter que germinó en lo que hoy es nuestra agrupación. Sin quererlo me hice muy mediático porque en el programa El Día Después hicieron una pieza sobre uno de mis viajes a A Coruña para ver al Deportivo. El reportaje se llamaba Al Sur de Riazor y ahí nació todo”, detalla.



Rafael Ruiz es natural de Motril y directivo de Al Sur. Su conexión con el Deportivo se remonta a su más tierna infancia.



“Era chiquitillo y el fútbol no me llamaba demasiado la atención pero tenía un amigo con el que me llevaba muy bien y su madre era gallega. Me contagió su amor por el Dépor y desde entonces me sentí muy identificado con todos los logros de un equipo emergente”, dijo.



“Soy de Motril y aquí tenemos bastante rivalidad con Granada. Era de los críos que cantaban: “Motril, capital y Granada, sucursal”. No siento simpatía por el Granada pero tampoco les deseo mal alguno, el sábado quiero que gane el Deportivo, claro está”, añade.

Rafael Ruiz: “Soy de Motril y aquí tenemos bastante rivalidad con el Granada”



Muy querido por toda la agrupación blanquiazul por su carácter conciliador e irónico, Rafa Ruiz pormenoriza acerca de los proyectos que Al Sur de Riazor tiene en mente de cara al futuro a corto-medio plazo.



“Estamos a punto de recuperar nuestro programa en Internet de entre semana, en el que analizamos la última jornada y pensamos ya en la siguiente, con comentarios de aficionados, periodistas, deportistas. Nos gusta mucho tener presencia gallega en él. Además, esta temporada estamos ya preparando numerosos desplazamientos porque hay varios equipos andaluces y otros cercanos, como el Albacete, Cartagena...”, destaca.



Un habitual del estadio de Riazor como Daniel Ruiz no podía faltar en la reseña de los seguidores blanquiazules de esta emblemática peña.



Nacido en Montilla (Córdoba) pero residente en Motril, se escapa siempre que puede a A Coruña para rendir visita a su templo de Riazor.



“Mi historia con el Deportivo es curiosa porque cuando era un chaval de 16 años visité el Salón del Estudiante Internacional en Córdoba y allí vi en la Universidad de A Coruña un stand con la camiseta del Dépor. Le dije al responsable que me encantaba ese equipo y me la enviaron a mi casa por correo, fue un detalle inolvidable”, rememora este seguidor que reflexiona acerca del duelo del sábado.



“El Granada es un club al que le tengo simpatía pero soy del Dépor cerrado; este fin de semana nos prepararemos para una jornada muy especial porque es como cuando un gran amigo viene a verte a casa, lo estamos esperando desde hace meses o años”, expone.

Daniel Ruiz: “Al Granada le tengo simpatía pero soy del Deportivo cerrado”



Por último, el granadino Óscar Ballesteros asegura sin tapujos que su escuadra del alma viste de blanquiazul y que poco o nada le importa que actúe el sábado contra el club más representativo de su ciudad.



“Soy de los pocos de la peña con sangre gallega porque mi madre es ferrolana. Pero mi primer equipo es el Dépor, mi segundo también es el Dépor y el tercero es el Fabril”, reconoce, al tiempo que no duda a la hora de precisar que “en casa vivo un pique sano porque mi padre es del Madrid y del propio Granada”, bromea.

Óscar Ballesteros: “Mi primer equipo es el Dépor, el segundo es el Dépor y el tercero, el Fabril”

Actos programados

Desde el próximo viernes, víspera del Granada-Dépor (16.15 horas), la peña Al Sur de Riazor prepara numerosas actividades para insuflar ánimos a la formación que dirige Imanol Idiakez.



“Este año tenemos previsto ir el viernes por nuestra sede social en la calle Yerma para ir calentando motores. Vamos a ir al hotel de concentración del Deportivo para transmitirle nuestra confianza. El sábado por la mañana nos reuniremos de nuevo en el local social al mediodía para ir de la mano a un restaurante, donde compartiremos pinchos y comida con todo el deportivismo. Después acudiremos al estadio. Hemos podido cubrir todas las peticiones de entradas recibidas —78— con la ayuda de la Federación y será una gran fiesta”, dice Rafa Ruiz.