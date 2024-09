Elduayen: "El año que bajamos con el Real Burgos, que el Dépor nos dio un repaso, éramos una calamidad”

Agustín de Carlos Elduayen (San Sebastián, 1964) fue protagonista en las tres únicas temporadas del extinto Real Burgos en Primera División. La larga carrera del portero, que firmó luego por el Deportivo, tuvo uno de sus capítulos más exitosos en el club burgalés, donde fue elegido mejor jugador español en la 1991-92 por la revista Don Balón. Ahora, afincado en A Coruña, reconoce que no sigue la actualidad del Dépor, que el sábado recibe la visita del Burgos CF, sucesor del Real Burgos aunque no de forma directa. “Mi hija lo sigue más. Es del Dépor a muerte, aunque quiere que gane el Burgos. Pero en este partido no”, desvela.

¿Recuerda su último partido entre Real Burgos y Dépor?

Yo ya no me acuerdo de nada, ni de lo que hice ayer (ríe). Creo que aquí perdimos 5-0 contra Bebeto y estos. Fue el año que bajamos. Antes de fichar yo por el Dépor, empatamos en Burgos (0-0) y aquí perdimos 5-0. Recuerdo que aquí nos dieron un buen repaso. El Dépor para mí era el equipo que mejor fútbol hacía, mejor que el Real Madrid y el Barça. Lo que pasó fue que fue al Bernabéu y la cagó y en Barcelona también. Al final quedaron terceros. Me acuerdo que el año anterior (1991-92) jugamos aquí (Riazor) y empatamos a dos. Y ellos tuvieron que jugar la promoción para no bajar contra el Betis. Ese año estuvo Boronat en el Dépor y luego Arsenio. El 2-2 fue ya casi al final, a nosotros ni nos iba ni nos venía porque ya estábamos salvados. Pero allí, en Burgos, no recuerdo ni cómo quedamos.

0-0 en Burgos.

Sí, es verdad. Y en la temporada anterior (1990-91) ya llevábamos un año en Primera y fue el año que ascendió el Dépor. El año que bajamos nosotros (1992-93), que empatamos allí a cero y en Riazor perdimos (5-0), éramos una calamidad de equipo. Empatamos allí, aunque creo que le anularon un gol al Dépor. Aquí fue un repaso. Estaba Bebeto, Ribera, que había venido de Burgos, Claudio... Y luego fui yo. Hice la pretemporada siguiente con el Real Burgos y fiché por el Dépor porque Juan (Canales) estaba lesionado. Estaban Liaño y Canales.

¿Qué recuerdo tiene de su paso por el Real Burgos?

El día que llegué desde el Atlético de Madrid, ellos acababan de ascender a Primera. Hacían fútbol directo y dejaban el partido sentenciado ya en la primera parte. Ascendieron de calle. Me acuerdo de que la presentación de la temporada 1990-91 la hicimos en un pabellón. Sonó el himno de Burgos y el capitán, que era el portero Miguel Bastón, el padre de Borja Bastón, tuvo que hablar allí también. Ahí dije ‘¿dónde me he metido? A ver qué hago para ganarme el puesto’. De hecho, los dos primeros partidos los jugó él, me parece, y a partir de ahí empecé a jugar yo, con Novoa de entrenador. Además, ese año o el siguiente fui con la selección. Estaba Vicente Miera, que lo había tenido en el Atlético, y me llevó convocado a la selección un partido. En la temporada 1991-92, que había premios de la revista Don Balón y demás, quedé mejor jugador español. Ese año fue muy bonito. Encima nació mi hija, la pequeña. Es del Dépor a muerte, aunque quiere que gane el Burgos. Pero este partido no. En el del sábado ya me ha dicho que quiere que gane el Dépor porque tiene menos puntos. Ella sigue más el fútbol que yo. Yo al Dépor ahora lo sigo poco.

¿Qué tal estuvo en la ciudad burgalesa?

Muy bien. Siempre digo que Burgos es un pueblo grande. Salíamos a la Plaza Mayor y te encontrabas a la mitad del equipo paseando a los niños con las mujeres. Menos los yugoslavos, que ellos iban por su cuenta y las mujeres por su lado. Los demás, nos juntábamos todos. Además, teníamos un sitio que íbamos a comer. Se llamaba Carmen la señora que nos daba de comer. Un día a la semana íbamos a comer allí con los niños y todo. Había muy buen ambiente y eso se notaba dentro del campo. Éramos todos amigos.

"Trajeron un entrenador holandés que no conocía el fútbol español y tenía que hacer yo las estrategias defensivas"

Una pena entonces ese último año en el Real Burgos.

Sí. Martínez Laredo (el presidente del Real Burgos y antes del Burgos CF) se marchó. Se acaba de crear la Sociedad Anónima Deportiva (SAD), se había puesto no sé cuántos millones, se llevó toda la pasta para Madrid, luego quiso presentarse a presidente del Real Madrid… Entonces, pusieron de presidente en el Real Burgos al socio número 1, que era un señor de ochenta y pico años. Se hicieron las cosas mal. Trajeron un entrenador holandés (Theo Vonk) que no conocía el fútbol español y tenía que hacer yo las estrategias defensivas. Además, se marchó mucha gente y ficharon muchos chavales de Segunda B, de Segunda… Pasó lo que tenía que pasar, aunque empezamos primeros, que ganamos 4-0 a la Real en casa.

Y no solo fue un descenso.

Sí. Descendimos deportivamente a Segunda, pero ese mismo año, por impagos descendieron al club a Tercera. Yo tuve la suerte de salir en verano cuando estaba haciendo la pretemporada.

Aunque pasó de ser indiscutible a apenas tener oportunidades en el Dépor.

A ver, yo aquí venía con expectativas, venía a jugar y a darlo todo, pero a los cinco días me rompí el cruzado. Entrenábamos de un lado para otro, en La Torre, en Betanzos, en A Grela, en la Laboral... Y en A Torre me lesioné el cruzado. Me acuerdo de que subí a Villalba, al día siguiente bajamos para Coruña, tuvimos un partido contra el Milan de Gullit y todos estos, no sé si un amistoso o un Teresa Herrera, y jugué 15 o 20 minutos al final. Ese partido quedamos 0-0 contra el equipazo que tenía entonces el Milan. Y esa semana me fastidié el cruzado. Entonces subió Álex, Alejandro Sánchez, que estaba en el Fabril y después trabajó en la Mercedes, porque Juan Canales y yo estábamos fastidiados. Estaban Paco (Liaño) y Álex. El tema de los porteros estaba delicado. Si no se fastidiaba Juan, me fastidiaba yo, pero Paco era un toro (ríe).

No se perdía un partido.

Él tenía unas placas en la cadera incluso, pero no se perdía ni un partido, no.

Aun así, está invicto y casi imbatido en el Dépor (cuatro partidos, dos victorias, dos empates y solo un gol en contra).

Jugué poco. Aunque el año que ganamos la Copa jugué algún partido, contra el Lleida, que fue donde me marcaron (4-1). Y ya en Liga se fastidió Paco en Valladolid, salí yo en la segunda parte y quedamos a cero. Luego ganamos 1-0 al Barça y después en Sevilla me volví a fastidiar. Me cayó Paco (Jémez) encima y me dio de sí la plastia. Ya te digo, que cuando Juan o yo empezábamos a jugar, ¡pum!

Se asentó en A Coruña al retirarse a pesar de jugar tres años más en el Valladolid.

Sí. Mi hija mayor nació en Madrid y la pequeña en Burgos. Vine para Coruña, ellas fueron al colegio aquí y cuando tenían siete y cuatro años nos fuimos para Valladolid. Pero estuvimos tres años y después ya volvieron al mismo colegio con las mismas niñas. Además, cuando me fui al Valladolid, monté una cafetería con un chico de aquí y vine para aquí al acabar mi carrera. Después saqué todos los niveles de entrenador, estuve con José Luis Vara, fui a Carballo a la Escuela Luis Calvo con el Bergan y estuve 20 años allí tranquilamente. Me pude marchar por ahí, tuve ofertas de muchos sitios para ir a entrenar porteros, pero ahora tengo una escuela de porteros desde hace unos años: Escuela de Porteros Nordés. Ha ido creciendo y tenemos varias sedes en Oleiros, Cacheiras, Outes, Meicende…

“Yo soy socio, pero va mi hija a verlo; me dice que siempre roban al Dépor”



Entonces, al Dépor actual no lo sigue mucho, ¿no?

Lo sigo poco. Mi hija lo sigue más. Yo soy socio, pero va mi hija a verlo. Casi no tengo tiempo y ya estuve muchos años sin fines de semana.

¿Qué le dice su hija del Dépor?

Que siempre le roban (ríe). Sigue al Dépor, pero sabe de la liga inglesa, de esto, de lo otro, está a todo.

Antes de jugar en el Atlético, Real Burgos, Dépor y Valladolid, su carrera comenzó en la Real Sociedad de Arconada.

Yo salí del pueblo, de Olaberria. Txiki Begiristain es de mi cuadrilla y nosotros en el pueblo éramos, con ovejas y con vacas, unos 1.200 (ríe). Antes no había otra cosa que un balón y una bajera para jugar. En el pueblo teníamos campo de fútbol y frontón, que vienen muy bien para los porteros, y era eso o discoteca o motos. Era lo que había. Entonces salíamos del cole, hacíamos dos equipos y estábamos hasta las tantas. Llegábamos sudando a casa, ducha, cena y a la cama. Y así todos los días. Así salían los jugadores, aunque no teníamos ni tecnificación ni nada. Tenías que sortear las columnas que tenía la bajera, que más de uno ya se llevó unos puntos. De ahí, empiezas en el equipo del pueblo, en un campo con barro hasta la rodilla, tienes que pintar el campo, poner las redes… Eso los chavales de ahora no lo han vivido. Y después, viene la Real, me ficha y así empecé, en el Juvenil de la Real. Pasé de ese equipo al Sanse, que estaba en Segunda B, y Txiki pasó de la Juvenil a la Real sin pasar por el Sanse. Yo subí porque claro, estaba Arconada jugándolo todo y los porteros suplentes se iban marchando. Biurrun se marchó, Ochotorena también se fue, Esnaola lo mismo. Jugué algunos partidos porque tenía Arconada la mano mal. Debuté contra Osasuna y jugué algunos partidos esa primera temporada, con 18-19 años. Y luego en la 1985-86 Arconada se fastidió en el primer partido contra el Celta y estuvo toda la liga fuera. Entonces jugué yo y jugaba mi suplente, González, que es el que nos paró el penalti aquí con el Valencia. González fue mi suplente desde juveniles. Después, a mí me dio una apendicitis, el año que vino Toshack, y jugó él. Después, ya volví a jugar yo. Y luego a Toshack lo tuve aquí en el Dépor.

“Toshack nos daba mucha caña a los jóvenes y nos echaba la culpa de todo”

¿Qué tal con Toshack?

Ese año en el Dépor yo estaba para jugar, pero… A ver, le escuchabas hablar cosas que no eran lógicas. Cuando llegué a San Sebastián, yo era un crío y Arconada era Dios. Entonces, él se juntaba con los veteranos y a los jóvenes nos daba mucha caña y nos echaba la culpa de todo. Más que darte ánimos y reforzarte, te hundía. Así de claro. Nosotros en casa ganamos todos los partidos, hasta el Real Madrid le ganamos el último partido de liga, y metíamos goleadas. No sé si perdimos alguno en casa.

Para no acordarse de nada...

Sí, bueno. De cosas. No me acuerdo de lo que comí ayer, pero sí de algunas cosas. Ya son 60 años… Luego lo tuve aquí (Toshack) e hicimos prácticamente la misma temporada que hicimos allí. Nos ponía a correr, un grupo por un lado y otro por otro, y tenían que acabar a la vez. Me acuerdo de esas cosas, sí. Y también me acuerdo de que al tercer día de llegar al Atlético de Madrid teníamos que correr una hora en Segovia. Y yo decía: ‘los porteros corriendo una hora por aquí, ¿para qué?’ Pero antes era así. Ahora haces trabajo de portería, juego de pies… Ha cambiado mucho el fútbol. El portero tiene que parar, pero tiene que jugar con los pies. Y a mí me sacaban de portería. Y encima perdías tiempo. Cuando estaba Arteche en el Atlético de Madrid, cogía él el balón para sacar y la tarjeta se la echaban a él si perdía tiempo. Yo ya me iba para un palo, me daba la vuelta, y el tiempo ya lo perdía él (ríe). Era así. Y ahora tienes una presión alta en el área y los porteros juegan en corto. Si te roban el balón, es ocasión de gol. Yo hay cosas que no sé.

Los grandes ya no fichan porteros sin juego de pies.

Sí, y de 1,90 para arriba. Eso lo estoy viviendo yo en la escuela. Tengo porteros que han estado en el Dépor y los echan porque son pequeños. En alevines e infantiles. Buenos porteros, eh. Pero como tienen que jugar en la portería de fútbol 11 y se han quedado pequeños, no les valen. Tú sabes el palo que es para los chavales, psicológicamente los hunden. Es lo que se lleva ahora.



Ya para acabar, ¿dónde fue más feliz y más importante?

Por juego en el Burgos, pero aquí también. De todos tengo buen recuerdo. La Real me tira porque soy de allí y hacen muy bien las cosas desde la base. Siempre digo que allí lo hacen mejor. El Dépor tiene prebenjamines y ya se lleva lo mejor. ¿Y con quién compiten? Meten goleadas. El portero ya no compite. En la Real tienen equipos a partir de infantiles. Tienen vigilados a los jugadores, los juntan para hacer torneos y después los eligen para infantiles. Eso me parece fenomenal. Y de ahí salen chavales. Luego, ¿el Atlético de Madrid? Ya no me queda nadie allí. Si juega con un equipo de fuera, prefiero que gane, pero poco más. Burgos sí le tengo más cariño. Tengo amigos allí, mi hija nació allí y siempre está con el Burgos a vueltas. Y aquí también. Vivo aquí, tengo gente conocida, estamos con los Veteranos… Y en Valladolid también tenemos un grupo, pero no me llama, aunque prefiero que esté en Primera y no otro. Al final, el fútbol lo que te deja son buenas amistades. Es lo que te llevas de todo esto.