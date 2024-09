Djalminha piensa que no quieren darle el Balón de Oro a Vinícius

El exjugador deportivista Djalminha, en su paso por el espacio radiofónico El Larguero de este miércoles, reconoció que no existe un interés real en otorgarle el galardón del Balón de Oro a su compatriota Vinícius Junior.

"El Vinicius del Madrid no es el mismo de Brasil, pero en Madrid tampoco es el de Brasil. Es complicado. Con los jugadores que está compitiendo con él, Bellingham, Rodri... creo que tiene posibilidades de ganar. Aunque pienso que no se lo van a dar, creo que no se lo quieren dar. Si se lo dan, bien. Pero si no gana no creo que sea una injusticia muy grande", expresa.

Djalma también abordó la polémica en relación al atacante del Real Madrid, que recientemente ha declarado que España es un país racista debido a los insultos que ha recibido a lo largo de su carrera en el club merengue.

El exblanquiazul considera que tal vez no se trate de una cuestión de odio por cuestión de raza sino personal. “Más que racismo parece odio hacia él”, determina.

Acerca de la crisis por la que atraviesa el fútbol brasileño, el legendario 8 del Dépor precisa que "si no nos clasificamos tenemos que cerrar las puertas. Nunca he estado con miedo, tengo miedo de lo que pueda pasar con el fútbol brasileño", si bien se queda con un futbolista a su juicio diferente, Estevao.

"Aunque el fútbol brasileño es un desastre, hay una joya a nivel Neymar que estoy encantado con él, que es Estevão (Palmeiras). Es impresionante. Está despuntando, pero seguro que va a ser un crack", indicó.