Diego Pampín: "Le tengo cariño al Celta, pero eso no quiere decir que como coruñés no tenga sentimientos hacia el Dépor"

De niño acudía a Riazor, Valerón era su ídolo y soñaba con vestir la camiseta del Deportivo, pero el sentimiento celeste se apoderó de él desde que a los 14 años recaló en las categorías inferiores del Celta. En el equipo vigués creció como futbolista, tras haberse iniciado en el Ural y el Victoria, permaneció ocho años, jugó más de 130 partidos con el filial olívico, fue su capitán y se enfrentó al cuadro coruñés en cuatro ocasiones en la tercera categoría. En dos de ellas saboreó la victoria, pero en las otras se llevó un 0-3 en Barreiro y un 5-0 en Riazor. Ahora, Diego Pampín (Oleiros, 2000) se cruza de nuevo en el camino de la escuadra blanquiazul, pero en Segunda División, donde afronta su tercera campaña. Las dos primeras, como jugador del Andorra, y actualmente, en el Levante, donde se ha consolidado en el once. 81 encuentros en el fútbol profesional luce el lateral izquierdo, que el sábado tendrá que lidiar por su banda con uno de los jugadores más determinantes y eléctricos del cuadro herculino, David Mella.

¿Cómo se siente un rival al saber que Lucas Pérez ya no estará enfrente?

Evidentemente, es positivo para nosotros porque sabemos de la calidad de Lucas Pérez, que es un jugador de otra categoría y seguramente cambie un poco la forma de afrontar el partido. Será una baja sensible para el Dépor, pero aun así, tiene herramientas de sobra para competir el partido y ganarlo. Intentaremos que no sea así.

¿Cómo se quedó con la noticia de la marcha del '7' del Dépor?

Sorprendido, la verdad. Seguramente me pierdo muchas cosas de lo que habrá pasado, como incluso la gente de A Coruña. No soy padre, pero entiendo perfectamente la situación y en su lugar más de uno habríamos hecho lo mismo. Él bajó a Primera RFEF para devolver al Dépor al fútbol profesional, lo ha conseguido y a saber lo que ha pasado ahí, pero como coruñés, fastidia que salga así.

¿Sin Lucas el Deportivo es menos equipo?

Bueno, hay que ver si se refuerzan, lo que traen. Todavía es pronto para decirlo, pero la falta de Lucas Pérez va a ser una baja sensible, seguro. También se habla de Yeremay, si se va o no. Al final, se trata de una baja importante, pero creo que el Dépor tiene mimbres suficientes para hacer una buena temporada. ¿Se notará? Sí, pero seguro que se rearmarán bien.

¿Con qué se queda de lo que ha sido el delantero de Monelos para el equipo blanquiazul?

Creo que lo que más ha dado al club y a la gente es ilusión. Con su llegada aquel día ya transmitía algo diferente a la gente. La primera vez no se pudo conseguir, pero se sabía que estando él ahí se iba a sacar adelante.

Como decía, Yeremay tiene ofertas en este mercado de invierno, aunque el club ha anunciado que se queda.

Escuché sus declaraciones, que dijo que si salía, sería beneficioso para el Dépor, pero si llega un equipo y te planta no sé cuántos kilos para un chaval, muchas veces hasta es una buena operación. Aun así, perder a Lucas o perder solo a Yeremay, a lo mejor lo puedes superar, pero perder a dos tíos tan importantes que te generan tantas cosas en cuanto a números seguramente sí que sería un palo bastante grande.

Cuando usted se enfrentó al Dépor, aún no estaban en el primer equipo Yeremay y Mella. Sin embargo, ahora son sus jugadores más desequilibrantes. ¿Qué le parecen?

Evidentemente son diferenciales en la categoría. Los dos tienen desborde, cada uno con sus condiciones. Mella, un poquito más con esa velocidad punta y Yeremay tiene un regate de otro nivel. Estas individualidades te dan mucho en Segunda División, gente que te puede desbordar y que te genera tantas cosas te puede ganar partidos, porque en Segunda hay muchos encuentros atascados muchas veces y este tipo de futbolistas, que son capaces de desatascarlos en una jugada individual te dan la vida.

¿Cómo será ese duelo por su banda con el extremo de Teo?

Seguro que será interesante. Lo vamos a vivir los dos en ataque y en defensa, seguro, y será entretenido. Son duelos que te gusta que te exijan y verte ganador es importante. A ver quién sale ganador de ese duelo, espero que yo, pero seguro que será bonito y Riazor lo va a disfrutar.

Regresa Diego Gómez al cuadro herculino, tras haberse salido en el Arenteiro durante la primera mitad de la temporada.

Lo he visto. Creo que es importante que el Dépor coja esa consciencia de la gente de la casa. Tener jugadores cedidos siempre es importante. A veces la plantilla no te da y tienes que sacar a gente cedida y creo que el Arenteiro está haciendo una buena temporada. Lo vi contra el Andorra, que ganaron 3-0, y lo está haciendo bien. Para el chaval es una oportunidad, el Dépor se refuerza y creo que ese formato debe seguir así. Cuantos más mejor, que tengan gente en propiedad, que encima nutra a equipos gallegos, que estos chavales cojan experiencia en otras categorías y que luego los repesquen y que al Dépor le vaya bien, que es importante.

En la primera vuelta le metieron un buen meneo al Dépor en el Ciutat de València, pese al 2-1 final. ¿Ese encuentro sirve de referencia de cara al choque del sábado?

Sí y no, porque estaba Idiakez todavía. Entonces, con el cambio de entrenador, tampoco va a estar Lucas, que fue titular en ese partido... Creo que puede ser una forma de verlo, lo analizaremos seguro, porque la mayoría de los jugadores son los mismos, pero hay cosas que cambiarán y la manera que tendremos de afrontarlo será diferente por los matices que te acabo de decir.

Al cuadro coruñés se le da mejor jugar fuera que en casa. ¿Le tranquiliza ese dato?

Tranquiliza y no porque en Segunda División esas estadísticas están para romperlas. Encima, cuando ves que te enfrentas a un equipo que está mal fuera o en casa y piensas que va a ser contigo igual, al final te meten tres. Esto nunca se sabe, es lo bueno y lo malo de la Liga. Es un dato para ellos para analizar, pero completamente irrelevante para el partido siguiente.

Pampín (tercero por la izquierda), durante su etapa en el Victoria, antes de marcharse a las categorías inferiores del Celta | AEC

Arrancó el curso como titular, después, en octubre, una lesión muscular le tuvo fuera durante mes y medio, pero desde su retorno es un fijo en el once en uno de los aspirantes al ascenso. ¿Cómo se siente?

Muy contento, muy feliz. Me han acogido muy bien. Es cierto que tenemos una plantilla corta, pero no es fácil, es todo un Levante, con aspiraciones a lo máximo, porque tienen que estar en otra categoría, pero estando aquí, jugando y sintiéndome importante creo que es para estar bastante contento y espero que siga así.

Van a tener que acostumbrarse a competir sin Andrés García, indiscutible en el lateral derecho, tras su marcha al Aston Villa.

Era beneficioso para todas las partes, Aston Villa, el chaval y para el Levante, que hace una buena operación. Tienes una baja importante, pero si todos salen beneficiados, no puedes hacer otra cosa. El chaval se lo merece, estaba haciendo tres meses muy buenos y cuando un equipo grande te quiere, pocas cosas se pueden hacer. Me alegré mucho por él, nosotros nos reforzaremos seguro, el chaval del filial el otro día lo ha hecho muy bien. También puede jugar Dela en ese sitio, entonces nos rearmaremos bien, seguro.

La explosión del jugador, a los 21 años, ha sido espectacular.

Sí, ha metido unos golazos dignos de poner en un vídeo de highlights. Entonces, al final la forma de jugar de Calero nos ha venido muy bien, es un tío muy potente, capaz de repetir muchos esfuerzos y esa posición de lateral, que estamos muy altos siempre, le ha beneficiado mucho y es un tío que se ha currado mucho el golpeo con la izquierda. Las cosas no siempre son casualidad. Me alegré mucho por él, ojalá nos pasara a todos, va a jugar la Champions League, que no es tontería, esto sigue, vendrá alguien seguro y lo sacaremos adelante.

¿Qué supone jugar al lado del 'Comandante' Morales, que a sus 37 años sigue dando guerra y es el máximo goleador del equipo?

Crecí viéndolo jugar en La Sexta por la noche, no es ninguna broma. Es un tío de puta madre, uno más, curra como el que más y después de todo, es lo que más te sorprende, que con la edad, que ha conseguido tantas cosas, esté currando como el que más, llegando el primero y sacrificándose, creo que eso para la gente joven muchas veces es muy importante porque coges conciencia de eso, lo intentas imitar y que la gente veterana, como él y como Iborra, que veas que lo están dando todo para sacar el objetivo hace que el resto les siga.

En marzo de 2021, cuando era capitán del Celta B, le entrevistamos y dijo que, tras seis años en el equipo vigués, se consideraba celeste. ¿Ahora que se considera?

Hombre, evidentemente, después de tantos años, creo que por el cariño que me dieron, sí que me sentía celeste y sigo viendo los partidos del Celta y más ahora, con Giráldez, que está sacando a tanto compañero mío, y verlos jugar me pone muy contento, pero eso no quiere decir que cualquier niño de A Coruña no tenga sentimientos hacia el Dépor, sería engañar a todo el mundo. Lo he dicho siempre y lo mantendré. Evidentemente, con el cariño que le tengo al Celta y después de estar ocho años, sería tener poco sentimiento si no sintiera nada, no hacia la entidad en sí, sino hacia la gente que me ha dado también y que ha hecho que llegara al fútbol profesional, que es donde llegue desde que salí de allí.