Un deportivista pierde una sudadera del Dépor en Tenerife y se la quieren revender por 110 euros

El pasado domingo decenas de deportivistas se dieron cita a las puertas del hotel de concentración del Deportivo en Tenerife tras suspenderse el partido por la alerta máxima por fuertes vientos en la isla. Uno de los aficionados presentes perdió una sudadera y este lunes de madrugada pidió ayuda a través de su cuenta de 'X' para tratar de recuperarla, ya que según afirma es una prenda con un gran valor sentimental para él.

Unas horas más tarde, otro seguidor blanquiazul le contestaba a la publicación con una fotografía en la que se podía ver que alguien vendía a través de Wallapop y a un precio de 50 euros una prenda idéntica a la que había perdido en las inmediaciones del NH Tenerife. "Sudadera en buen estado, adidas y original, la he intercambiado con la afición del Dépor el fin de semana, no la voy a usar y escucho ofertas. La talla no la sé bien, pone unos números, parece una L pero puedo hacer más fotos si se necesita. Urge su venta", escribió el vendedor en la descripción del producto.

Para poder recuperarla el deportivista decidió comprársela pero su sorpresa llegó cuando una vez realizado el pago el tinerfeño comenzó a pedirle más dinero, por lo que decidió explicarle la situación. "Esa sudadera no es suya. La dejé olvidada el domingo en la capital de Tenerife. Entiendo que quiera venderla y sacar beneficio con ella pero al menos véndemela a mí que soy su legítimo dueño y no sabe cuánto valor sentimental tiene para mí esa sudadera. Es de herencia familiar y no puedo perderla. Tenga sentimientos y véndemela para poder recuperarla", le pidió.

Captura de la conversación en la que el vendedor pide más dinero

A pesar de las súplicas, el vendedor no cedió y le respondió afirmando que siente si es verdad lo que le cuenta, pero que él va a vendérsela al que más pague por ella. Tras esto, tanto la publicación como la cuenta han sido eliminadas de la plataforma y el deportivista pide ayuda para poder recuperarla.