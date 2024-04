El Depor, a meter la sexta

“Si hacemos nuestro trabajo sabemos lo que pasa, es donde podemos intervenir”, comentaba Imanol Idiakez en sala de prensa al ser preguntado por el hecho de conocer el resultado del Barça B, segundo, que ganó a la Ponferradina, antes de saltar al verde hoy a las 19 horas para medirse al Arenteiro en Riazor. Sólo piensa en sí mismo el cuadro blanquiazul, que quiere meter la sexta marcha, sumar la sexta victoria seguida en esta racha triunfal de 2024 y volver a ponerse a dos partidos del filial culé, que en dos semanas rinde visita al feudo herculino.

Posibles onces



Un encuentro, el de esta tarde, para el que el Depor recupera a Yeremay Hernández, ausente contra la Cultural Leonesa por sanción, y en el que Idiakez no va a guardarse nada. Con Lucas Pérez y David Mella recuperados, tras una semana ‘entre algodones’, y Ximo Navarro listo, en principio, para poder al lateral derecho, el conjunto blanquiazul presentará su once de gala.



Los coruñeses son conscientes de la importancia de un duelo ante un rival que está firmando un gran curso, tras ascender desde Segunda Federación y haber ya ratificado la permanencia.

Sin reservas



Y lo hará el Depor sin guardarse ninguno de sus primeros espadas en la recámara, a pesar de que hasta cuatro jugadores están apercibidos: Diego Villares, José Ángel Jurado, Lucas Pérez y el propio Ximo.



Nada de eso preocupa al míster vasco, ni que alguno no llegue limpio para el choque, que cada vez se antoja más trascendental, ante el Barça Atlètic. “Los puntos valen lo mismo”, indicó el preparador en sala de prensa, que quiere sumar de tres tanto esta tarde ante el cuadro de O Carballiño como contra el Sestao en Las Llanas, donde finalmente podrán acudir aficionados blanquiazules.

Estadísticas



El Depor sabe que está en su mano lograr el ascenso directo, pero la prudencia es máxima dentro de la caseta y ese es el mensaje que se quiere trasladar al entorno. No está nada hecho, en el club son conscientes, y aunque cada semana está más cerca, el conjunto herculino tiene que seguir haciendo los deberes. Y estos pasan por ganar, sin importar lo que hagan sus inmediatos perseguidores.



Sólo se espera un cambio en el once, el de Hugo Rama, lesionado en el sóleo de su pierna izquierda, por Yeremay Hernández, que volverá a ser titular, tras cumplir su partido de suspensión, al ver la quinta amarilla. Como nota curiosa bajo palos estará Diego Rivas, ex del Fabril y ahora preparador de porteros del Arenteiro, al no ejercer Pablo Brea, cedido por el Depor, y por el que los de Javi Rey tendrían que pagar una cláusula para que compitiera. Mera anécdota de un partido que el Deportivo no quiere que se le escapa ante un adversario que lleva siete jornadas invicto.



Un cuadro blanquiazul que sabe que ganar puede ser un paso muy importante y que quiere meter la sexta esta tarde en Riazor.