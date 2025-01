Dépor-Levante: Sin Lucas la vida sigue

Todavía sobrecogido por la abrupta despedida de su jugador hasta ahora más carismático, Lucas Pérez, el Deportivo debe resetear y centrarse en regresar al máximo a la competición liguera.



La buena noticia de la renovación de Yeremay Hernández, que continuará al menos hasta junio en la entidad, supone un aldabonazo moral para un equipo como el herculino, que se encuentra en franca progresión a nivel clasificatorio.



Los dos buenos resultados cosechados a domicilio en 2025, un empate en Málaga (1-1) y un triunfo en Burgos (0-1) han insuflado oxígeno a una formación que se encuentra con un colchón de siete puntos sobre la zona de descenso y que puede permitirse ya la licencia de comenzar a mirar hacia arriba.



Ahora mismo el hándicap fundamental del Deportivo se encuentra focalizado en mejorar los guarismos como local en la presente temporada, en la que no ha logrado blindar Riazor. No en vano, los coruñeses han vencido en apenas tres de los once choques ligueros en casa en la 2024-25, dejando escapar 20 de los 33 puntos en juego al amparo de su afición.



El preparador blanquiazul, Óscar Gilsanz, no podrá contar por problemas físicos con Sergio Escudero —lesionado en el codo— y Charlie Patiño —aquejado de un virus—.



Muy probablemente el míster repita la formación que consiguió embolsarse los tres puntos en el gélido campo de El Plantío; así pues Helton Leite formará bajo palos, por detrás de un eje defensivo integrado por Pablo Martínez y Pablo Vázquez, que estarán flanqueados por Ximo Navarro en la derecha y por Rafa Obrador en la izquierda.



El doble pivote Mfulu-José Ángel ha dotado al colectivo de solidez, por lo que a buen seguro que continuará imponiendo su músculo en la medular.



En la zona de tres cuartos, Mario Soriano será de nuevo el elegido para ocupar el enorme vacío que deja Lucas Pérez en el enganche, con dos dagas como David Mella y Yeremay Hernández en los costados.



Como futbolista más adelantado, Iván Barbero volverá a vaciarse en beneficio del equipo, al tiempo que intentará incrementar su registro goleador del curso, que no ha pasado de tres dianas.



En el banquillo de la suplencia el técnico reservará a exponentes con hambre de reivindicar su valía como Cristian Herrera, Gauto o Bouldini.



Una de las mayores novedades puede ser el retorno de Diego Gómez, canterano de calidad por banda repescado de su cesión al Arenteiro.



Enfrente, el Deportivo se topará con un Levante revitalizado por el triunfo del pasado fin de semana ante el Granada por 3-1, un encuentro vencido que le permitió a los de Julián Calero auparse hasta la zona de promoción de ascenso.



“El Deportivo es un equipo dificilísimo porque en casa es duro y difícil, pero estamos en una buena dinámica competitiva y eso nos hace estar en disposición de sumar puntos siempre. Vamos a seguir sumando puntos. Todos esos empates que parecía que no eran buenos, dos victorias los han hecho buenos”, indicó el entrenador granota esta semana.



Condicionado por la venta de su lateral derecho titular Andrés García al Aston Villa, el míster visitante tendrá que recurrir a un canterano como Xavi Grande para cubrir la citada vacante en la zaga. Un futbolista clave como el pivote georgiano Kocho causará baja por molestias musculares.



Riazor registrará un ambiente de gala para impulsar al Deportivo en el primer duelo de 2025 como anfitrión.