Del Depor hasta la muerte: Pompas Fúnebres ofrece ataúdes blanquiazules

Pasión, sentimiento, compromiso, fidelidad, constancia... todos son adjetivos que podrían definir a cualquier aficionado del Deportivo. Quien haya acudido a Riazor alguna vez a lo largo de tu vida, es muy probable que haya escuchado un cántico... “el día que me muera, yo quiero mi cajón, pintado de azul y blanco, como mi corazón”. Pero una cosa es cantarlo, y otra llevarlo literalmente a la realidad.

“Cuando Manolo, un seguidor de pura cepa, nos pidió en su día cumplir la voluntad de su padre de ser enterrado en un cajón azul y blanco, no dudamos ni un minuto en hacer lo posible para conseguirlo. A pesar de nuestro empeño, no pudimos satisfacer sus deseos… Ahora, al fin, lo hemos solucionado y proponemos que esta opción esté a disposición de cualquier aficionado que ame sus colores y desee hacer realidad la conocida melodía”, explican en Pompas Fúnebres de La Coruña, donde se pusieron manos a la obra para encontrar una solución a una demanda tan singular.



Así, desde hace unas semanas ya disponen en su catálogo de féretros blanquiazules. Chicho, empleado del tanatorio e irredento deportivista, nos cuenta cómo fue el proceso desde que surgió la idea hasta que la convirtieron en una realidad.



El punto de partida

"Yo ya lo llevaba pensando mucho tiempo, pero un cliente hace como unos nueve meses nos lo pidió y no hubo forma de hacerlo de un día para otro, evidentemente. Después de eso me puse yo más cabezón, hablé con mi jefa y al final me dijo que para delante", explica.

"A la mitad de la gente no se le ocurre porque no lo ve. Llegó y dijo que le gustaría el ataúd azul y blanco, y yo le dije 'como tiene que ser. Es que el raro no es él, los raros sois vosotros (dirigiéndose al personal del tanatorio). Hay que hacer un cajón azul y blanco, os lo llevo diciendo mucho tiempo', insistía. "Es más, les dije 'y uno del Celta para cremaciones solo, para quemar'", añade bromeando.

A sus 57 años, Chicho lleva 24 seguidos animando desde la grada general al Depor, y como no podía ser de otra forma, todo nació de un "a que no eres capaz" entre amigos. "Yo estoy con todos los ultras como Dios manda, siempre están con la canción y les vacilo con lo de 'os lo voy a hacer, os voy a poner el cajón', y ahí es cuando viene lo de 'no te atreves', y dije yo 'pum'. De hecho ya se lo mandé a todos y ya les dije 'aquí tenéis, os podéis morir tranquilos'", nos desvelaba entre risas.

Primer modelo del féretro blanquiazul | Patricia G. Fraga

Una vez convencida su jefa, para poder llevar a cabo el proyecto Chicho tuvo que afrontar el siguiente obstáculo: explicarle lo que quería a la empresa que les suministra los féretros. Lo que pasa es que los trabajadores de dicho negocio, el cual se encuentra en Ourense.... son del Celta. "Sois muy cabrones, os vais a joder y me lo vais a hacer, les dije".

Les expuso el pensamiento que rondaba en su cabeza desde hacía tiempo. Lo que no se esperaba es que poco después iba a tener el ataúd tal y como lo pidió. “Creí que me iban a presentar un proyecto en 3D o algo para ver si me gusta o no, pero ya no me dieron opción, lo hicieron y me lo mandaron”, detalla.



La propuesta al Depor

Una vez la idea estaba sobre la mesa y era real, en Pompas Fúnebres pidieron permiso al club para utilizar el escudo e incluirlo en el diseño, pero obtuvieron una respuesta negativa. “Yo entiendo que es una marca registrada y que la venta no va a ser la leche, digamos para que les compense. Estábamos dispuestos a decirles que a todos los que cojan la caja les hacemos un descuento del 5%, pero ya no nos dejaron hablarlo. Dijeron que no les interesaba. Por eso van en azul y blanco, que no tiene la exclusiva el club del azul y blanco... Vamos, que mi idea principal era que fueran con el escudo, pero no nos dejaron”, explica Chicho. Siempre queda la opción de que la familia del fallecido pueda agregar una pegatina o el identificativo que desee.



Más modelos

A pesar de que el féretro blanquiazul es un servicio que ya ofrecen en su catálogo, el forofo deportivista que trabaja en Pompas no se conforma: “Tengo una versión para la siguiente. Esta digamos que son las dos primeras beta, y las siguientes ya van a ir un poco distintas”.

Chicho no quiere desvelar cómo serán esos diseños, pero sí apunta que sus compañeros de grada son los artífices de las nuevas propuestas: “Una vez vista (la primera) hablé con los colegas de los Blues y toda esta gente y me dijeron ‘y si le ponéis esto, y esto...’ y dije yo, ‘pues no es mala idea’. Entonces ahora ya tenemos en la cabeza unas versiones nuevas”.



Además, también considera que sería factible sacar a la venta urnas, porque actualmente ya disponen del modelo en blanco: “con unos vinilos azules las decoras en azul y blanco sin mayores problemas”.



Los primeros encargos

Hace nueve meses no fue posible cumplir una de las últimas voluntades de aquel deportivista, pero gracias a Pompas Fúnebres de La Coruña a partir de ahora el cajón “pintado de azul y blanco como mi corazón” ya es una realidad.



Y de hecho, literalmente, porque según explica Chicho respecto a los primeros modelos se están arreglando las cajas pintándolas a mano. “Salieron un poco difuminadas y las arreglamos. Una compañera y yo estuvimos dos días y las tenemos perfectas”. A partir de ahora se pueden empezar a realizar los pedidos, y él mismo nos desvela que tiene ocho encargadas para varios de sus amigos que ya advirtieron a sus mujeres: “Cuando yo me muera, ya sabes cual quiero”.



No es por negocio, es por sentimiento

“No es negocio, es sentimiento”, explican en el tanatorio situado en la Plaza de la Palloza número 4. El precio del modelo denominado, obviamente, ‘Riazor’ es el mismo que el de los féretros tradicionales.

La iniciativa, apuntan, no tiene otro objetivo que proporcionar a sus clientes la posibilidad de cumplir ese deseo que tantas veces habrán entonado a modo de canción desde alguna de las gradas del estadio de Riazor: descansar eternamente bajo los amados colores que les han acompañado toda su vida.