El Dépor, el equipo que menos incorporaciones utilizó en el once en la primera jornada

Imanol Idiakez cumplió lo previsto y presentó en la jornada inaugural ante el Real Oviedo un once con únicamente dos novedades respecto a la pasada temporada. Álex Petxarroman, incorporación procedente del Andorra, y Mario Soriano, de vuelta tras su cesión en el Eibar, se colaron en una alineación plagada de habituales en las formaciones iniciales del Dépor que logró el ascenso a Segunda División en la 2023-24.



A menos de dos semanas del cierre del mercado de fichajes, el Dépor fue de los equipos más continuistas en la primera jornada en la categoría de plata. “En dinámica de juego vamos a cambiar poco, tenemos un bloque muy parecido”, comentó en ese sentido Pablo Vázquez durante su comparecencia en la sala de prensa en Abegondo.



Ningún club presentó un once con menos jugadores que no estaban en plantilla en la segunda mitad de la campaña pasada. Cádiz, Almería, Castellón, Málaga y Levante son los cinco clubes que, como el Deportivo, solamente formaron con dos jugadores ‘nuevos’ en el once.



Destaca la presencia en este grupo de Cádiz y Almería, dos recién descendidos que han mantenido buena parte de su plantilla a pesar de la caída a Segunda, mientras que Castellón y Málaga proceden de Primera Federación y han apostado por la continuidad del grueso del plantel, como el Deportivo.

La revolución del Zaragoza

En el otro extremo se encuentra el Real Zaragoza, que presentó ocho novedades en el once titular respecto al pasado curso. Al conjunto maño le salió bien la revolución, ya que goleó al Cádiz y se situó como el primer líder de la Segunda División. Joan Femenías, Iván Calero, Bernardo Vital, Dani Tasende, Keidi Bare, Samed Bazdar, Mario Soberón y Sergio Bermejo, que militó cedido en el Elche en la segunda mitad de la pasada campaña, fueron las ocho novedades de la alineación de Víctor Fernández.



El podio de este apartado lo completan Racing de Ferrol y Mirandés, dos clubes que han tenido que acometer una extensa remodelación de su plantilla en verano debido al gran número de salidas. Cristóbal Parralo salió ante el Málaga con un once con Jesús Ruiz, Aitor Buñuel, Aleksa Puric, Naldo, Luis Perea, Chiki y Josué Dorrio como novedades, mientras que el Mirandés venció al Córdoba con otros siete refuerzos titulares: Raúl Fernández, Juan Gutiérrez, Sergio Postigo, Hugo Rincón, Julio Alonso, Gorrotxategi y Urko Izeta.



Con novedades o sin ellas, Pablo Vázquez reiteró ayer que el Dépor se encontrara en Segunda con “equipos con proyectos ambiciosos” y avisó de que el nivel “se ha multiplicado respecto al año pasado”.