Fallece Miguel Ledo, el defensa del SD Logroñés que empató en el minuto 95 en Riazor en la 21-22

El RC Deportivo de La Coruña envió esta mañana sus condolencias a la SD Logroñés por el fallecimiento de Miguel Ledo, el que fue capitán de la escuadra riojana, que perdió la vida a los 34 años víctima de una leucemia,

"Desde el RC Deportivo trasladamos nuestro pésame y mandamos el cariño del deportivismo a toda la familia de la @SDLogrones tras esta dura pérdida, DEP", fue el mensaje escogido por el club herculino.

Por su parte, la SD Logroñés destacó en un emotivo comunicado que "no queremos recordarte de otra forma que no sea con la elástica blanquirroja y su brazalete. Descansa en paz, eterno capitán. No nos salen más palabras... disculpad".

Ledo, que defendió los colores de la SD Logroñés desde la campaña 12-13 a la 21-22 y que hasta hace poco actuaba en el Haro, anotó una diana en el estadio de Riazor en partido de Liga.

El central marcó en el tiempo de descuento del Deportivo-SD Logroñés de la temporada 21-22, que finalizó en empate (1-1).

En una entrevista concedida a este medio, el futbolista revelaba su satisfacción por la diana anotada en el feudo herculino. "Me siento con muchísima alegría porque aunque jugué quince minutos, pude ayudar a darle un punto al equipo con un gol, así que la felicidad es mayor".

Tras haber saltado al terreno de juego en el minuto 79, luciendo un 'look' poco habitual en futbolistas de élite, con largas rastas, Miguel Ledo firmó tal vez el tanto más importante de su carrera.

Desde los profesionales que elaboramos este diario nos sumamos al dolor de familiares, allegados y los clubes en los que ha militado, SD Logroñés y Haro.