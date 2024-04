El Depor activa un servicio de consigna de carritos de bebés y cascos para los últimos partidos en Riazor

El Depor pone en marcha desde este domingo, contra el Arenteiro, "un servicio de consigna de carritos de bebé en Riazor para que los aficionados puedan desplazar a sus pequeños hasta el momento de entrada al estadio. En este emplazamiento también se podrán depositar cascos", según informó el club coruñés.

"Dicha consigna, que se utilizará exclusivamente para carritos plegados y cascos, se encontrará ubicada debajo de la rampa de la puerta 4 y estará disponible para el público asistente al partido desde la apertura de puertas hasta 45 minutos una vez finalizado el encuentro", indica el Deportivo.



El club apunta que "la silla de bebé debe depositarse antes de acceder al estadio, plegada y sin objetos. En el momento de dejar el carrito de bebé o el casco, se le dará al portador un ticket que necesitará entregar para su recogida".

El Deportivo resalta las siguientes normas para poder depositar los carritos de bebé

-Los carros o sillas deberán estar plegados.

-Cada sillita llevará un número de resguardo que se entregará al propietario y que con carácter obligatorio deberá entregar para su recogida.

-El RC Deportivo no se responsabiliza de ningún daño que pueda tener la silla.

-Las sillitas no podrán contener ningún objeto, ropa, enseres... deberá estar vacía.

-El usuario que entregue en depósito el carro o silla será el mismo que lo recoja.

-El horario de la consigna será desde la hora fijada para la apertura de puertas hasta 45 minutos posterior a la finalización del partido.

-En el caso que el carro o sillita no fuera recogida por el usuario está quedará en depósito en el club hasta su entrega, con un plazo máximo de un mes.

-Los cascos no podrán contener ningún objeto.

-Los usuarios firmarán un registro de depósito tanto para la entrega como para la retirada.