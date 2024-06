La peña decana es una roca

La agrupación deportivista más veterana, la ‘Vilalba’, fundada en el año 1952 por Franscisco Roca Roca, acaba de presenciar el tercer relevo en su dirección, recayendo siempre en descendientes directos de su creador, todos ellos curiosamente con idéntico nombre y apellido, Francisco Roca.



Integrada por 150 seguidores, que festejaron por todo lo alto recientemente el ascenso del club herculino a Segunda División, la ‘Decana’ cuenta ya con un joven presidente de apenas 28 años, Francisco Roca Fernández, después de que su padre, Francisco Roca Constenla, haya dado un paso al lado después de más de tres décadas de servicio al deportivismo de A Terra Chá.



Roca1

Recientemente jubilado, este fiel aficionado herculino narra sus primeras sensaciones después de haber ‘abdicado’ en su único vástago, que seguirá con el legado de su bisabuelo, quien en la década de los años cincuenta ya movía cielo y tierra para poder estar cada dos fines de semana en Riazor.



“Meu avó ten ido a pé 16 quilómetros ata Baamonde para coller un tren de mercancías con destino a A Coruña; o maquinista era amigo seu e ían os dous ata a cidade herculina, en amor e compañía. Eran outros tempos e facía noite despois dos partidos do Deportivo nunha pensión de rúa Estrella. Botaba un día ou dous en Coruña e despois facía o camiño inverso ata Vilalba”, explica Roca Constenla, al tiempo que pormenoriza en los detalles del cambio al timón de la peña.



Roca5

“A min e á nosa directiva fíxonos moito dano a pandemia, non puidemos facer nada e ata deixamos de cobrar as cuotas da peña; con posterioridade baixamos a Segunda B e todo foi peor, máis triste, porque a xente estaba moi ‘tocada’ e non foi sinxelo. Todas estas sensacións adiantaron a nosa decisión de dar o relevo aos máis novos, que veñen con moitas ganas de facelo ben”, agregó.



Visiblemente satisfecho por su labor al cargo de la asociación blanquiazul, un deportivista tan admirado como Paco Roca subraya el privilegio que ha supuesto para él guiar los designios del colectivo de seguidores más antiguo de una parroquia tan fiel como la blanquiazul.



Roca3

“Levaba na presidencia máis de trinta anos e tiven a sorte de ser o presidente dos títulos. Vivín tempos espectaculares coa conquista da Liga, do Centenariazo... O Deportivo tiña equipazos e o meu avó, por exemplo, xa non puido vivir esas noites máxicas que nos deron. A verdade é que disfrutei moito cos anos onde estivemos loitando cos grandes por logros”, expuso el regidor saliente.



Desde hace unas semanas su hijo, Francisco Roca Fernández, le ha sucedido en la presidencia; orgulloso de entregar el bastón de mando, precisa que “o meu fillo xa era membro da peña dende que tivo un día de vida, xa recibiu a carta na casa como socio da agrupación de ‘Vilalba’”.



Roca2

“Trátase dun deportivista dende o berce, leva moi dentro o clube e agora ten 28 anos e moita vontade de axudar en todo para que o noso grupo teña un grande futuro. Normalmente vai sempre con nós á grada de Marathón Superior, estamos seis ou sete integrantes da peña xuntos e tamén temos carnés ao nome da agrupación nesta mesma bancada”, dijo Roca Constenla.



Con el sentimiento de que la ‘Decana’ no puede quedarse en mejores manos, Roca Constenla pone de relieve la satisfacción personal de que la saga blanquiazul no tenga final ni mucho menos.



“A verdade é que estou moi orgulloso, en nada estaremos de aniversario e cumpliremos 75 anos de vida, temos xa plans para facer unha festa espectacular, porque unha data así ben o merece. A nova directiva ten moitas ideas e xa está aforrando para dentro de tres anos”, bromea.



Además de haber estado presentes en prácticamente todos los campos de Primera y Segunda División, los componentes de la ‘Vilalba’ se han distinguido también por la entrega del clásico trofeo ‘O Bo’, que en la presente temporada ha recaído en el paisano de la peña Diego Villares.



“Sempre tratamos que o noso trofeo sexa representativo dos valores do Deportivo, non solo futbolísticos senón tamén humanos; en anos anteriores levaron esta distinción técnicos como Javier Irureta e xogadores como Mauro Silva, Fran, Naybet, Donato, Andrade, Álex Bergantiños...”, aclaró.



Visiblemente emocionado por el retorno del club herculino al fútbol profesional, Roca Constenla ofrece sus primeras impresiones acerca del futuro inmediato de la entidad de la Plaza de Pontevedra.



“Costounos moito traballo meternos na competición. Eu era dos que pensaban que era preciso un cambio de adestrador con Idiakez pero alegreime moito de trabucarme. A segunda volta foi fabulosa, fóra do común, e debemos aproveitar esta tendencia positiva para a volta á Segunda. Temos bo plantel para o ano que ven, son optimista”, finalizó.