Cuatro sesiones antes de la visita del Real Unión

El Deportivo regresa este martes al trabajo, a partir de las 11 horas, tras disfrutar de dos jornadas de descanso, después del empate cosechado contra la Real Sociedad B.



Por delante, cuatro entrenamientos, todos en idéntico horario, a las 11 horas y ubicación, la Ciudad Deportiva de Abegondo. Los coruñeses empiezan ya esta mañana a preparar el último choque de temporada regular, ante el Real Unión, con el que en la ida perdieron por 3-0.



Un choque que marcó un punto de inflexión en la plantilla, como reconocen jugadores y ‘staff’ técnico, y que llevó al Depor hacia una remontada histórica de puntos, que culminó en el ascenso por la vía rápida, a falta de dos jornadas.

Enfermería



El equipo blanquiazul regresa al trabajo con la baja confirmada de Hugo Rama, que sufre una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda.



Tampoco estará Germán Parreño, que en el duelo con el Barça Atlètic padeció una fractura en su radio izquierdo. Una baja que hizo que en el choque contra la Real Sociedad B debutase Alberto Sánchez con el Deportivo. De cara al encuentro de este sábado frente al equipo vasco, implicado en la lucha por eludir el descenso, jugará Eric Puerto. Así lo desveló Imanol Idiakez en su comparecencia postpartido en Zubieta.

No indicó, no obstante, si en la Final de Campeones de Primera Federación se decantará o no por uno de los dos arqueros.



Además, los Servicios Médicos del Deportivo testearán el estado físico de David Mella, sin minutos contra la Real Sociedad B, aunque entró en la lista, y que se recupera de unas molestias en el tobillo, consecuencia de un lance de juego con el filial culé.

El Celta se refuerza



Por otra parte, el centrocampista Damián Rodríguez y el extremo Hugo Álvarez reforzarán al Celta Fortuna en la fase de ascenso a Segunda, después de que el primer equipo haya certificado su permanencia.

El equipo dirigido por Fredi Álvarez apurará en la última jornada del Grupo I sus opciones de finalizar segundo, para lo que necesita derrotar al Barça Atlètic y que el Nàstic de Tarragina no gane al Rayo Majadahonda.