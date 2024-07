¿Cuatro centrales son suficientes para el retorno del Depor a Segunda?

“Con cuatro centrales estamos bien. Si se da una situación de mercado, no lo descarto, pero estamos cubiertos numéricamente”, aseguró el director de fútbol del Deportivo, Fernando Soriano, el pasado 12 de junio, quien cree que con Pablo Vázquez, Pablo Martínez, Jaime y Dani Barcia el eje de la retaguardia está cubierto para competir en Segunda División.



Carlos Brizzola, técnico y exjugador blanquiazul, Paco Liaño, ganador del premio Zamora al portero menos goleado de la Liga con el Depor en las temporadas 1992-93 y 93-94, Manu Sánchez, exentrenador del Depor Abanca, y Antonio López, central del Silva y ex del Fabril, ofrecen su punto de vista sobre si con cuatro centrales es suficiente o si haría falta incorporar a un quinto.

El rol de Jaime



“Viendo que Jaime ha tenido protagonismo en el lateral derecho y como mediocentro, pienso que no está de más buscar un central específico con experiencia en Segunda o en Primera División para un equipo que, como el Depor, va a pelear por los puestos de arriba”, apunta Brizzola.



“En Segunda hay mucho delantero y muy bueno, así que al equipo no le vendría mal tener la opción de buscar un central más en el mercado. Un defensa con experiencia en la categoría y de los buenos”, apunta el exfutbolista argentino.



Para Manu Sánchez, la clave que marcaría si habría que reforzar el eje de la zaga con un quinto central es el rol que cumplirá Jaime en el equipo.



“Cuando compones de esa manera una plantilla, tienes que tener en cuenta que es muy difícil doblar todos los puestos y son muy interesantes los futbolistas más versátiles, como Jaime, que le cubre el lateral derecho y el mediocentro”, explica el técnico coruñés.



“Si los cuatro van a hacer la función de central, me parece bien, pero si tienes a Jaime de posible doble lateral, como recambio de Ximo, o como mediocentro, es un poco arriesgado. Es un arma de doble filo. Es un futbolista que te cubre muchos puestos, pero tener una persona que te cubra tres puestos es un problema. Si tienes dos laterales derechos y un tercer mediocentro, junto a José Ángel y Villares, sí lo dejaría así”, indica.

Dudas



Liaño también considera que con cuatro jugadores para el eje de la zaga “estamos un poco en el límite”.

“Subimos una categoría y tengo dudas en cuanto a la compañía de Pablo Vázquez”, afirma, refiriéndose al francés Pablo Martínez, quien no termina de convencer al exguardameta.



“Si se pudiera, iría a buscar un central titular y con cierta jerarquía o complementario a Pablo Vázquez. Ya tenía mis dudas en cuanto a la renovación de Pablo Martínez, pese que su rendimiento ha sido magnifico, pero los delanteros a los que nos tenemos que enfrentar en la nueva categoría son de más calidad, este año nos va a tocar en muchos momentos defender y eso va a ser muy importante”, expresa.



Para Liaño, el futbolista francés “a expensas de lo que se haga en el mercado con el lateral izquierdo, es una solución de urgencia para ese puesto, como cuando faltó Balenziaga la temporada pasada”.



Sin embargo, el exportero indica que “para central específico me gustaría uno del nivel de Pablo Vázquez, que sí ha ofrecido un rendimiento sensacional y tiene experiencia en Segunda. Tampoco sé hasta qué punto el mercado y el límite salarial van a permitir fichar jugadores para esa zona”.

Refuerzo con experiencia



Antonio López, que sigue jugando a sus 42 años, tiene más confianza en el rendimiento que puede ofrecer Pablo Martínez.



“Pablo Vázquez tuvo un rendimiento más regular durante la temporada. Pablo Martínez estuvo más flojo en algún partido, pero condiciones para la categoría tiene de sobra y lo demostró a final de temporada, incluso en algún partido en el que fue el más destacado”, afirma.



Aun así, el central del Silva, que se formó en las categorías inferiores del Deportivo y llegó a ir convocado por Javier Irureta con el primer equipo en Liga, Champions League y Copa del Rey, considera que “tienen que fichar a otro jugador con experiencia en la categoría porque es una competición larga y durante la temporada va a haber lesiones y sanciones”.



Manu Sánchez y Brizzola tienen más dudas con el galo, que no termina de poner de acuerdo a los expertos sobre el nivel que puede ofrecer en Segunda.



“Pablo Vázquez sí está capacitado para ser titular en Segunda. Ha mostrado un nivel de jerarquía concentración, y solidez. Pablo Martínez me gusta, pero quiero ver el rendimiento que puede ofrecer en Segunda”, dice el exentrenador del Depor Abanca.



Brizzola, por su parte, subraya que “a Pablo Martínez le ha costado cuando ha tenido que salir a la presión delante de su posición, y en Segunda los futbolistas son más veloces y más dotados técnicamente y tácticamente”.



“Entonces, no estaría de más fichar a otro central”, incide el argentino, que, además, se pone en lo peor: “Imagina que uno de los Pablos o los dos se lesionan a principio de temporada... Entonces, ¿van a estar Jaime o Barcia preparados para asumir el rol de titulares en esta categoría? Ahí empiezan las dudas”.

Paso adelante de Barcia



Precisamente, uno de los focos se centra en las posibilidades que puede ofrecer Barcia, teniendo en cuenta que durante el curso 2023-24 jugó 12 partidos de Liga (14 con la Final de Campeones) y fue titular en siete (nueve con el doble duelo ante el Castellón).



“Si el entrenador confía en que Barcia va a tener minutos, me quedo con él, pero si no va a jugar, es preferible cederlo. Es de los más aseados en la salida del balón, pero al Depor no le va a llegar con eso, sino que es la marca, el que no te ganen la espalda, el uno contra uno, la agresividad, morder”, argumenta Brizzola.



“Manu Sánchez, por su parte, subraya que “la Segunda es una de las ligas más largas de Europa y va a haber oportunidades para todos”, a la vez que muestra su confianza en Barcia.



“Dani ha hecho buenos partidos al final del campeonato y tiene que dar ese paso hacia delante. Quiero verlo ante atacantes de un perfil mucho más profundo, de más velocidad, de más calidad y ante equipos más dominadores”, comenta el técnico.



Antonio López también confía en el canterano. “De Barcia, como jugador, no tengo ninguna duda, porque el año pasado ya se notó una mejora competitiva y en los partidos del final de temporada se le notó mejor”, dice.



“Ahora viene una categoría superior y su adaptación es a base de partidos, el tema es si va a tenerlos o hay esa paciencia porque al Depor se le exige estar arriba”, añade el veterano central.



Liaño tampoco duda del joven zaguero: “Ya hemos visto el ‘top’ de Pablo Martínez, mientras que con Barcia todavía su progresión debe ser grande”.



“Tiene una salida de balón muy buena, aunque le falta experiencia y ganar en contundencia”, apunta el exguardameta.