El Barça ha convocado a cuatro canteranos al duelo de esta noche el Cádiz, debido a las sanciones, y pensando ya en la vuelta de Champions ante el PSG.

Estarán a las órdenes de Xavi Hernández Mikayil, Astralaga, Casadó, Cubarsí y Marc Giui, estos dos últimos ya habituales en la disciplina del primer equipo.

No obstante, si no juegan estos futbolistas no juegan ante el cuadro gaditano podrían estar disponibles para Rafa Márquez este domingo ante Unionistas en el Reina Sofía.