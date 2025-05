El audio del VAR del Deportivo-Albacete que sonrió a los blanquiazules: "Lo elimina y no le deja llegar"

Continúa el Deportivo abonado al VAR, que durante el último mes de competición ha tenido tanto protagonismo en los partidos del equipo blanquiazul como cualquiera de sus jugadores o los del rival. Las circunstancias han querido además que el videoarbitraje haya tenido que entrar en situaciones poco habituales y que han dejado conceptos nuevos. Si en Anduva fue el 'play the ball' para justificar la mano de Pablo Martínez en el segundo penalti a favor del Mirandés, este domingo en el Deportivo-Albacete el audio del VAR desveló el fuera de juego por interferencia de Lazo.

Cuando el partido se acercaba al descanso, después de una buena jugada entre Pablo Sáenz y Riki, Iván Martón hacía a puerta vacía el 2-2. O eso pensaba él. Con la incertidumbre tan propia de estos tiempos de celebrar goles en diferido, Riazor vio como Fuentes Molina se llegaba la mano al pinganillo. "Andrés, te recomiendo que vengas a revisar un posible fuera de juego por interferencia en el gol".

La conversación entre el valenciano y Gálvez Rascón, encargado ayer del VAR, duró poco y ambos dieron la sensación de tenerlo claro desde el primer momento. "El jugador del Albacete toca el balón, Lazo está en posición de fuera de juego y ahora vas a ver cómo interfiere con el defensor. Tú decides si interfiere o no". El colegiado de campo coincidió con su colega. "Vale, perfecto. Lo que yo veo. Empieza la jugada y lo que veo es que Riki lleva el balón, Lazo está en fuera de juego e interfiere, contacta físicamente con el defensa e impide que llegue. Lo elimina y no le deja llegar. Por tanto voy a pitar fuera de juego". Hay que destacar que Lazo no es destinatario del balón en ningún momento. No hay ni un pase hacia él ni siquiera un disparo, por lo que el inicio de la jugada que determina su posición irregular es cuando Riki inicia la conducción.

Quejarse de los aciertos

A lo largo de la temporada hemos visto diferentes tipos de reacciones por parte de los entrenadores cuando se suceden las jugadas polémicas. En el caso de Alberto González, técnico del Albacete que vio cómo en la segunda parte le anulaban otro gol a Martón, también por fuera de juego, fue dejar su queja por los aciertos arbitrales. Con la boca pequeña, pero el entrenador no quiso irse de Riazor sin dejar el recado. "Ha habido muchas jugadas al límite entre tomar una decisión u otra y nos han caído todas en contra. Tal vez todas sean correctas, pero han ido muy al límite y nos han perjudicado. No digo que no sean, pero han caído hacia el otro lado".