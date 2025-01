Un ataque bisoño y para crecer

“Tenemos una media de edad de (jugadores) del último tercio muy baja que tendrá una mejora constante. Tenemos un equipo muy joven, el camino nos lleva a mejorar”, comentó Óscar Gilsanz. El técnico betanceiro aludió en la rueda de prensa previa del partido de mañana ante el Tenerife a esa línea de tres que conforman Mario Soriano (22), Yeremay (22) y David Mella (19), a la que ahora se ha unido el retornado Diego Gómez (20), tras repescarlo el Dépor de su cesión con el Arenteiro.

Soriano, durante el partido con el Levante. Foto: Quintana



Una media de 20,75 años para una línea que está carburando bien en el equipo blanquiazul, a pesar de su demostrable juventud. No obstante, esa bisoñez en el último tercio del terreno de juego no se traslada a todas las posiciones del campo, pues el Dépor es el noveno equipo de mayor media de edad de Segunda, con 27 años.

Yeremay,estirando durante el partido con el Levante. Foto: Quintana

Juventud y solvencia



Por delante de los blanquiazules figuran escuadras que están hundidas en la tabla como el Racing de Ferrol (28,4, el plantel más veterano), Cartagena (27,7), Burgos (27,2) o su próximo rival, el Tenerife (27,2). El actual líder, el Racing de Santander, es la séptima más joven (25,8), lo que evidencia que la juventud no está reñida con la solvencia en el campo. El Almería, que es actualmente cuarto, es el tercer plantel más joven (25,4). El Mirandés con 24,2 años de media es el conjunto más juvenil de la categoría.



Más allá de los datos, el Dépor cuida a sus jóvenes y sobre uno de ellos, Diego Gómez, habló el míster ayer después de haber retornado al equipo para entrar en el tramo final del choque ante el Levante. Tuvo una conversación para transmitirle confianza y serenidad de cara a su papel en el Dépor, para liberarle de cierta responsabilidad que pueda sentir que recae sobre sus hombros.

“Su llegada es para cubrir necesidades, para que siga su progresión en un contexto más exigente y buscar ese ritmo de la categoría. Pero él sabe que para nada tiene esa obligación de que demuestre cosas. Todos lo conocemos y creemos en su progresión. Lo veo bien, contento y con ganas. Cuando lo sacamos de extremo izquierdo (ante el cuadro granota) hizo incluso trabajo de más”, reconoció el míster.

Mella, en el choque con los granotas. Foto: Quintana



Opinó también Gilsanz de otro canterano, Dani Barcia, que salió del equipo por lesión y que apenas acaba de regresar en estos dos últimos partidos. “Se está trabajando con él y el jugador va pasando etapas y teniendo experiencias. Que te pasen cosas, que sea un aprendizaje según como tú respondes y lo interiorices. Barcia es consciente de que su trabajo en el día a día le dará que el día que juegue esté bien y con confianza. Tendrá su momento y su lugar. El club y yo sabemos que tenemos un central para muchos años”, afirmó el entrenador.



El preparador herculino es consciente de que el foco se ha puesto en la defensa, después de los fallos que costaron puntos este fin de semana en Riazor. “Estuvimos bien en líneas generales, salvo en dos jugadas concretas. Más que nada fue un error de comunicación y cuando se cometen se notan más, pero en líneas generales a buen nivel en defensa. Habrá que corregir fallos pero cuando en 97 minutos el equipo estuvo bien a nivel defensivo... Salvo en esas transiciones a balón parado (donde no estuvo bien). Me preocupa después del balón parado esa transición defensiva, como en un pase en largo del portero que acaba casi en un mano a mano de Morales. Dejamos al Levante con pocas ocasiones de gol, pero los errores subieron al marcador”, admitió. Porque para Gilsanz “quizá la defensa de la espalda no fue la correcta, pero me preocuparía si se hiciese mal reiteradamente. El equipo está asimilando bien el trabajo de defensa de la espalda y concediendo pocas ocasiones al rival”, aclaró.

Helton, de rodillas, en el choque con el Levante. Foto: Quintana



Y en ese sentido aseguró que Helton, a pesar de ‘salir en la foto’ de los goles y errores cometidos ante el Levante se encontraba bien. “En la foto de los goles salen los que están cerca de la portería, como es el portero. Saben (los arqueros) que su vida es esa, son conscientes. Tenemos dos porteros muy responsables, se analiza (lo que ocurre) con el entrenador de porteros y a nivel anímico está bien”, declaró el míster.

Y en el primer partido tras la marcha de Lucas indicó que habían encontrado en José Ángel y buscarían en otros activos de la plantilla aquellos que puedan ayudar en las jugadas a balón parado.

La estrategia “Lógicamente cuando se pierden las habilidades de los futbolistas hay que buscarlas en otros jugadores, con más trabajo, con otros futbolistas. José (Ángel) ha hecho balón parado con otros equipos en los que ha estado. En mi carrera deportiva me gusta trabajarlo”, aclaró el preparador que sí que es cierto que ya ha sumado bastantes puntos gracias a sacarle partido a las jugadas ensayadas. Un ‘debe’ que posiblemente tenía el Dépor en esta campaña. Una faceta a la que aún le puede seguir sacando partido, en el contexto de una categoría en la que muchas veces se resuelven las contiendas por este tipo de acciones de juego.



Tras asimilar lo ocurrido contra el Levante, la competición no le da tregua al Dépor, que juega de nuevo este miércoles el duelo aplazado en el Heliodoro Rodríguez López. Un choque al que considera que su plantel llega bien y preparado.



“Después de una derrota cuanto antes compites, mejor. Después del entrenamiento del domingo el equipo está fuerte, se hizo más tras esta derrota”, subrayó. Aunque reconoció que alguno de los que más minutos habían jugado estaban cansados contaba con recuperar a todos en las mejores condiciones, a excepción de Escudero, a la espera de su intervención en el codo, y a expensas de Charlie Patiño, aquejado de una gripe. No quiso dar pistas de cuál puede ser el once ante el cuadro tinerfeño y apeló a alinear al equipo de mayores garantías que haga que el Dépor se lleve los tres puntos de las islas.

“Voy a pensar en los futbolistas que mejor estén para jugar el partido con el Tenerife. Este martes decidiremos los que están en mejores condiciones para ganar el partido, que es nuestra obligación”, zanjó Gilsanz.