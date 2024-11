Así es Samu Fernández: "Es contundente, rápido y ganador de duelos"

La lesión de Pablo García le permitió debutar el pasado domingo 3 de noviembre con la camiseta del Fabril y ahora las bajas de Ximo Navarro y Jaime Sánchez le dejan entreabierta la puerta de su primera convocatoria con el Deportivo. Es el pequeño resumen de los sorprendentes últimos días en la vida de Samuel Fernández Leonardo (Narón, 2007), central en edad juvenil cuya adaptación al lateral le está ofreciendo la posibilidad de adelantar por la derecha en su trayectoria como blanquiazul. Samu Fernández no entró el fin de semana en la citación del Juvenil A ni del Fabril, por lo que no parece descabellada su presencia en la lista definitiva del primer equipo tras entrenarse a las órdenes de Óscar Gilsanz durante la semana.



El Deportivo decidió posponer el anuncio de la lista de convocados para enfrentarse al Eibar a unas horas antes del choque en Riazor (20.30 horas) debido la ausencia de respuesta por parte de la Federación Española en el caso Yeremay. El club coruñés despejará mañana la duda sobre la presencia en la convocatoria del ‘10’, pendiente del permiso para retrasar su incorporación a la concentración de la selección española sub-21, y del propio Samu Fernández. El defensa, natural del barrio de A Gándara, ya fue requerido por Óscar Gilsanz en el primer entrenamiento del betanceiro al frente del Dépor, el pasado 30 de octubre, tras la destitución de Imanol Idiakez. Y Samu volvió a ejercitarse en dinámica del primer equipo durante esta semana, después de su estreno con el Fabril.

Samu (tercero por la izquierda), en un entrenamiento con el primer equipo del Dépor | Foto: Javier Alborés



El futbolista de 17 años debutó con el filial en el encuentro ante el Guijuelo debido a la lesión del también juvenil Pablo García en el primer cuarto de hora. El Fabril se impuso 1-0 al cuadro salmantino con buenas sensaciones por parte de Samu desde el lateral derecho. Una demarcación en la que también ha sufrido contratiempos el primer equipo. Ximo Navarro cayó en el encuentro ante el Cartagena y durante la semana se confirmó la lesión muscular de Jaime Sánchez, que comparte con Samu Fernández su posición de central y su polivalencia para adaptarse al flanco derecho. Por lo tanto, Petxa es el único lateral diestro disponible para Óscar Gilsanz, que tiene en el futbolista juvenil una alternativa para cubrirse las espaldas.

Así lo ve su primo Iñaki, ex del Fabril

De familia de deportistas, Samu Fernández recaló en el Deportivo en la temporada 2018-19, en categoría alevín, y poco a poco ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los defensas más prometedores de la cantera. “Es un central contundente, rápido al corte y, a pesar de que igual podría tener más altura para la posición de central, es ganador de duelos”, afirma Iñaki Leonardo, ex del Fabril y primo de Samu. El actual jugador del Somozas considera que Samu “se puede adaptar al lateral porque es un jugador rápido y contundente, defensivamente es muy difícil de superar y tiene buen uno para uno defensivo”, aunque reconoce que “para considerarle lateral debería mejorar ofensivamente, ya que nunca jugó en esa posición”. Iñaki no se atreve a poner techo a su familiar, del que dice que “tiene mucho margen de mejora, como la mayoría de los jugadores de la cantera del Dépor”: “Creo que el aspecto en el que más le van a apretar es en la mejora en el juego de pies, seguro que tanto Gilsanz como Manuel Pablo le van a ayudar mucho en eso”, comenta el mediapunta, cinco años mayor que Samu.

“Se puede adaptar al lateral porque es un jugador rápido y contundente"



El defensa blanquiazul disputó 37 partidos la pasada temporada. Arrancó con el Juvenil B, con el que disputó 17 encuentros, pero alternó su participación con el Juvenil A de División de Honor y se asentó a final de curso en el conjunto dirigido por Manuel Pablo. Jugó 21 duelos con el primer equipo juvenil y fue convocado por el Fabril en una ocasión, precisamente ante el Guijuelo, pero no jugó. En el presente curso, es un fijo en el once del Juvenil A y en las dos últimas semanas le ha tocado vivir una situación peculiar. “Tiene muchas ganas de demostrar que está preparado para poder ayudar al primer equipo, pero siempre con la humildad que tiene y con el objetivo de seguir mejorando”, precisa Iñaki sobre los últimos días de Samu, recién estrenado con el Fabril y en dinámica de primer equipo.



Antes de conocer la convocatoria definitiva del Deportivo para el duelo ante el Eibar, Iñaki reconoce que se imagina a su primo vistiendo la camiseta del primer equipo blanquiazul en el futuro. “Soy de los que piensa que un partido cambia una vida futbolísticamente hablando. Si contra el Eibar tiene la oportunidad de debutar y lo hace bien, ¿por qué no? Si no juega, pues a seguir trabajando y seguro que tendrá otra oportunidad porque el Dépor apuesta por él”, reflexiona el ex de Arosa, Arzúa, As Pontes y la cantera del Racing de Ferrol, donde también militó Samu y sus hermanos Dani y Pablo.

“Muchas plantas le hemos roto a mi abuela en casa jugando al fútbol”

Iñaki destaca que Samu “es muy buen chaval, un niño gracioso” y ahora “ya es más tranquilo” después de una infancia en la que era algo “travieso”. “Hay alguna anécdota, sobre todo en casa de mis abuelos, pero le llevo unos cuantos años y a mí me tocó ver como las hacía”, desvela el atacante del Somozas, que llegó a coincidir con Samu en Abegondo en alguna sesión del filial. “Compartí con él muchas comidas en casa de mis abuelos, muchas cenas de Navidad e incluso entrenamientos con el Fabril. En pachangas y eso, no. Le llevo cinco años y de aquella sería abusar de él. Aunque ahora seguro que ya me costaría bastante más”, bromea Iñaki, que entre risas hace una confesión del reverso negativo de la afición familiar por el deporte: “Muchas plantas le hemos roto a mi abuela en casa jugando al fútbol”.



Samu Fernández, que en 2023 renovó por cuatro temporadas, sigue trazando su camino en el Deportivo. Un recorrido que, a la espera de confirmar su presencia en la convocatoria definitiva para el duelo ante el Eibar, le ha deparado algunas curvas, inesperadas pero ilusionantes, en las últimas dos semanas.