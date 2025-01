El árbitro del penalti en Gijón que mandó al Dépor a Segunda pide perdón

“Tengo mucho cariño por los clubes gallegos y ya que tengo la oportunidad, porque no la había tenido antes, me acuerdo de un partido de Segunda División, un Gijón-Deportivo, evidentemente no había VAR y pité un penalti que luego, viéndolo en las imágenes, madre mía, vi perfectamente que no era y creo que es un buen momento para pedir disculpas a todos los aficionados del Dépor, que entiendan que los árbitros también tenemos derecho a fallar porque somos humanos”, manifestó el exárbitro de Primera División Xavier Estrada Fernández en el programa ‘Galicia en Goles’, de la Radio Galega.



El encuentro al que se refiere el catalán es el choque entre el Sporting y el conjunto blanquiazul del 7 de mayo de 2011, correspondiente a la jornada 35ª de Primera División. El cuadro coruñés visitó El Molinón instalado en la decimoséptima posición de la clasificación, con 38 puntos y uno solo de ventaja sobre el descenso. El cuadro asturiano, por su parte, era décimo con 42. Es decir, que se trataba de un choque fundamental para los herculinos en la batalla por la permanencia, sobre todo porque tras aquel duelo solo restaban otros tres partidos. El equipo herculino, dirigido por Miguel Ángel Lotina, terminó descendiendo a Segunda con 43 puntos. Los coruñeses se quedaron a uno de la salvación. Aquel 2-2 en El Molinón cobra, por tanto, mucha más importancia, ya que pudo ser un 1-2 que habría mantenido a los coruñeses en la élite una temporada más.



El gran protagonista de ese Sporting-Dépor fue Estrada Fernández. Los coruñeses se adelantaron a los 8 minutos con un gol de Adrián López. Fue entonces cuando el colegiado, en el 34, señaló penalti contra el Deportivo por una mano inexistente de Laure, acción que supuso el 1-1.



“Era una jugada clara. Su lateral José Ángel (Cote) va a centrar con la pierna derecha, a mí no me da biempo a llegar y salto de espaldas para intentar tapar la trayectoria, el balón me da en la espalda claramente y el árbitro pita una mano”, relata a DXT Campeón Laure.



“Esa jugada me persigue de por vida porque aunque sé que me ha dado en la espalda, me estuve arrepintiendo un poco de haber hecho ese gesto”, confiesa el exlateral derecho.

Lotina apunta: “El penalti al que se refiere Estrada Fernández creo que lo pita el línea”.

Ventajas del VAR

El técnico vasco está convencido de que con el videoarbitraje que se utiliza en la actualidad en la competición, esa acción no se habría señalado.



“Estoy seguro de que si esa temporada hubiese habido VAR, el Dépor no hubiese descendido, pero ahora ya no le podemos dar importancia porque no sirve para mucho”, comenta el entrenador.

Laure: "Aunque sé que me ha dado en la espalda, me estuve arrepintiendo un poco de haber hecho ese gesto"



En el momento en el que el trencilla señala la pena máxima, todos los jugadores del Dépor se lanzan hacia él para expresarle sus protestas, pero Estrada Fernández mantiene su decisión.



“Nada. Encima, el árbitro ve nuestras quejas casi más como un ataque que como que queremos ayudarle”, dice el exfutbolista madrileño, quien lanza otro recado al colegiado catalán, que, después de que Adrián volviera a adelantar a los deportivistas en el minuto 39, volvió a pitar otra pena máxima contra los blanquiazules en el 89. Un penalti que convirtió David Barral.



“Faltaba un minuto y Barral, muy listo, se metió por delante de Rubén Pérez. Pues el árbitro nos pitó ese penalti, que supuso el empate, después de haberse equivocado de una manera tan clara en el que originó el 1-1. Es un poco lo que más le podría achacar, que después de ese penalti injusto que nos pita, al final señale el del 2-2, que es dudoso. Para mí ese partido es más clave que el de la última jornada, contra el Valencia, con el que descendimos”, lamenta Laure.



Lotina añade otra acción más a la polémica actuación de Estrada Fernández: “En aquel encuentro también hubo un penalti clarísimo a nuestro favor, no recuerdo si fue sobre Riki, que, además, era tarjeta roja. Si hubiese habido VAR, lo habrían pitado”.



Han transcurrido catorce años desde entonces, pero Laure aún no ha podido olvidar el daño que supusieron aquellas decisiones para el deportivismo.



“Nos la lía gorda, porque ese partido era clave. Es de las cosas que más me acuerdo porque nos cambió la vida a los jugadores y a la ciudad porque descendimos, tuvimos que intentar ascender de nuevo, con lo que lleva el tema de contratos, el disgusto de la afición, etcétera. Así que, aunque es un fallo, que las personas se pueden equivocar y que si alguien dice que se ha equivocado, es que se arrepiente, no puedo olvidarlo”, reconoce el exfutbolista.



“Fueron un cúmulo de cosas que al deportivismo nos perjudicaron muchísimo”, añade Laure, muy molesto con algunas de las situaciones que se produjeron durante aquella campaña en la que el Dépor terminó bajando a Segunda.



Lotina también señala que “fue un partido raro. El Sporting, con el tema de La Mareona, era un equipo y una afición que caían muy bien y todo influye”, dice sobre la presión que pudo tener el árbitro aquel día y que pudo llevarle a tomar decisiones que terminaron perjudicando a los coruñeses.



Tanto el entrenador como el exjugador consideran que aquel duelo era “clave” para la escuadra blanquiazul de cara a su intento de mantener la categoría.



“El triunfo hubiese sido definitivo para salvarnos. Hicimos muchos méritos para ganar ese partido. No es que las circunstancias del encuentro fuesen esas dos jugadas, sino que el partido fue nuestro, generamos muchas ocasiones y merecimos ganar”, subraya Lotina, una idea en la que insiste Laure: “Merecimos ganar, sentíamos que era el partido para salir un poco de la zona baja porque la mayoría de los equipos no jugaron limpio, tenían partidos pactados. Se demostró que con 43 puntos había cosas muy raras que nos hicieron descender. Una de ellas, el famoso partido entre el Zaragoza y el Levante, que lo denunciamos antes del encuentro. Había varios, pero ese fue escandaloso”.

Marcado

Aquel Sporting-Dépor no solo marcó el futuro blanquiazul, sino también la carrera del propio Estrada Fernández, sobre todo en Riazor, donde durante mucho tiempo se le estuvo cantando: “Ese árbitro cabrón del penalti de Gijón”.

Lotina: “Que el árbitro admita sus errores está bien, aunque ya no sirva para nada”



“Se toman muchísimas decisiones y evidentemente, a medida que un árbitro es profesional, el margen de error hay que acortarlo, pero lo digo sobre todo por los árbitros que empiezan en las categorías de fútbol base. Lo que se requiere es que entre todos construyamos un contexto con mucho más respeto”, explica el colegiado, mientras se reitera en su perdón a la afición blanquiazul.



“Que admita sus errores está bien. Aunque ya ha pasado tiempo y no sirva para nada, hay que reconocérselo porque los árbitros normalmente no lo admiten”, subraya Lotina, quien insiste en que “el VAR eso lo ha solucionado bastante. Se trata de una ayuda importante para los árbitros para esas decisiones en las que se han equivocado. Antes se pitaban muchos penaltis que no eran o se dejaban de pitar los que sí eran y eso va en beneficio de igualar el fútbol”.