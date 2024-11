Ángel García, "Cazurreando": “No vivo de las redes sociales. Son un hobby para mí”

El fútbol y escribir son dos de sus pasiones y las pudo aunar como periodista deportivo. Aunque es licenciado en Periodismo, también lo es Psicopedagogía y cuenta con dos diplomaturas: en Magisterio en Educación Especial y también en Educación Física. Pero el leonés Ángel García es más conocido por la palabra “Cazurreando”, nombre de su cuenta de X, que cuenta con más de 80.000 seguidores, en la que informa de fichajes y rumores, sobre todo de Segunda y de Primera Federación.



Actualmente se está sacando el curso de Nivel III de entrenador de fútbol porque afirma que quiere “saber más”. El único equipo que le hace “sufrir y disfrutar” es Osasuna, de ahí el nombre de su bulldog francés, con el que posa en la Fervenza do Xallas.

Junto a compañeros y a amigos se ha movilizado para llevar a cabo una rifa solidaria, gracias a la donación de 20 camisetas de jugadores profesionales como Kike García o Toni Martínez y todo lo recaudado irá para los damnificados por la DANA de Valencia.

¿De dónde viene la palabra ‘cazurreando?

No se trata de algo peyorativo, es un termino muy leonés. Habla de un sentimiento de pertenencia. Al principio mi cuenta se llamaba “Cazurreando en Oklahoma”, cuando me vine para España quité la ciudad.

¿Cómo acabó en Estados Unidos?

Hay unos programas del Ministerio que se llaman “profesores visitantes” y mi mujer y yo estuvimos cinco años en Tulsa, una ciudad de un millón de habitantes, por lo que dejé todo el tema del periodismo. Seguía teniendo contactos en el mundo del fútbol de cuando era periodista, me contaban fichajes en Segunda B y los publicaba. Tenía varias fuentes y a la gente le gustaba leerlo. Era la Segunda B en la que estaban el Cartagena, la Cultural, el Murcia... Tuvimos que regresar en 2020 por el covid. Trump cerró fronteras, hubo un error en el cambio de visados, nos quedamos en un limbo y tuvimos que retornar, como maestros, a Murcia.

¿Cómo se inició en el periodismo deportivo?

Empecé con 15 años en un periodico de León, La Crónica de León y era un poco el chico de los recados. Iba a partidos a las diez de la mañana a los que nadie quería ir, era como el becario. Así comenzó. Me gustaban las dos cosas, escribir y el fútbol. Se juntó todo y para mí era espectacular el poder hacer ambas.

¿Ahora mismo se dedica únicamente a la docencia?

Sí, pero independientemente de que sea maestro, soy licenciado en Periodismo. He trabajado en medios nacionales como Vox Populi, Diario Público y me fastidia que digan que soy un amateur. Yo no gano un duro con esto (por la cuenta de X de los fichajes), ni vivo de esto. Para mí es un hobby. Trabajo en un colegio y esto lo hago para matar el rato y seguir en contacto con la prensa, pero no pensaba en alcanzar este nivel de repercusión.

¿Le gustan las redes sociales?

Ahora mismo son un veneno porque es muy fácil insultar escondido en un pseudónimo. La gente saca la frustración cuando dices algo que no les gusta. En mi caso, pasé de ser muy querido por la afición del Cartagena a que me odiasen. He llegado a recibir amenazas de muerte y tuve que denunciar en comisaría. La información es inmediatez y tú tienes que informar. Pero los que se esconden en pseudónimos aprovechan muchas veces para insultar.

¿Cuál es su primer recuerdo del Dépor?

A nivel periodístico, el primer fichaje que di, que fue en 2019, Uche Agbo, desde Estados Unidos. Y en estos años he dado sobre 30 fichajes del Dépor. A nivel de club fue el año del ascenso con Arsenio a Primera. Yo era un chiquillo y recuerdo a Albistegui, a Martín Lasarte, o el primer año de Marco Antonio Boronat, que había salido de la Real Sociedad. El primer partido que vi en directo fue un Sporting-Dépor en El Molinón, en la 95-96. Recuerdo que marcaron Eloy Olaya y López Rekarte, este por el Dépor.

¿Estuvo alguna vez en Riazor?

No, nunca he visto un partido en directo. Muchas veces que fui a Coruña pasé por allí, pero a un partido nunca. Me gusta conocer estadios, pero viviendo en la otra punta (reside en Murcia) me cuadra muy mal.

¿Cuál es su rincón favorito de Coruña?

Recuerdo ir por mi amigo Sergio, que estudiaba INEF en Santa cruz y su novia era de Corrubedo. Fui muchas veces a Coruña y me corrí unas buenas juergas. Me pasé varios años en Galicia en verano, porque cuando estaba en la universidad trabajaba de monitor de tiempo libre y trabajé para la Xunta en campamentos, un buen rollo que no te imaginas. Estuve en el albergue de Sada, Porto do Son, Corrubedo... A Galicia voy todos los veranos, le tengo un cariño enorme. La última vez que estuve en Coruña fue hace dos años, nos recorrimos la zona de Costa da Morte, Muxía, Laxe... Disfrutamos mucho, se come bien y barato. Es parecido a León, aunque la comida es diferente. Es difícil comer mal en Galicia.

¿Cómo ve al Dépor este año en Segunda?

Desde fuera se ve a un equipo que tiene una buena plantilla, posiblemente con los mejores jugadores jóvenes de la categoría: Barcia, Yeremay, Mella... Creo que no fue acertada la decisión del cese Idiakez y da la impresión de que el problema está en los despachos, no en el campo. Tienes alrededor del tercer límite salarial de la categoría y tenías que haberte reforzado mejor en función del presupuesto que tenías.