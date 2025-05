El análisis de Carlos Brizzola: Qué poco necesitó el Zaragoza para ganarle al Dépor

Poco que decir sobre el partido en La Romareda porque la verdad es que sobran estos encuentros. El Zaragoza nos ganó prácticamente sin hacer nada, con un tiro a puerta en el primer tiempo al palo y con un gol en propia meta.



Es cierto que el Deportivo en el primer tiempo, se fue al descanso con 0-0, no jugó mal, estuvo competitivo hasta zona de tres cuartos porque tuvo cierto control, posesión, pero después, adelante al equipo se le baja la persiana y no es capaz de aprovechar las ocasiones que le permitió el Zaragoza, que salió a jugar en corto, asumir pocos riesgos y aprovechar las contras.



El equipo deportivista no supo aprovechar esa superioridad que tuvo en campo contrario y ese mayor control porque no tiró a puerta en todo el primer tiempo.



En la segunda mitad, la escuadra blanquiazul no dio para más porque no tiene demasiados recursos. Siguió siendo mejor, pero no le llega. De hecho, se notó muchísimo la diferencia cuando Yeremay entró al campo, que fue el que se encargó de revolucionar el partido y estrelló ese balón en el larguero.



Es verdad que es muy difícil conectarse cuando has estado la mayor parte de la temporada peleando por evitar el descenso y cuando lo consigues, bajas la efervescencia. Es como una botella, que la sacudes y cuando la abres, se le va el gas y luego se queda sin fuerza. Obtienes la permanencia, que has estado peleando durante mucho tiempo por evitar del descenso y luego cuesta engancharse, ser valiente, decidirse, meter el pie... Cuesta todo y al equipo no le da.



Encima, el próximo partido te viene un rival que ha sido líder y se juega el ascenso directo en Riazor, que si gana, sube, y si empata puede ser que suba también, aunque no lo creo, pero vienen a montar la fiesta en Riazor.



Mucho hay que arreglar en la plantilla del Deportivo. Es verdad que hay muchas bajas, pero para ser un equipo que pelee por metas más ambiciosas, hay que tomar muchas decisiones este verano.