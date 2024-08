Álvaro Lemos: "No tengo dudas de que Yeremay y Mella van a dar el nivel en Segunda"

El santiagués Álvaro Lemos inicia una nueva etapa futbolística en el Real Oviedo, tras seis temporadas en la UD Las Palmas, y lo hace, además, estrenando la temporada 2024-25 en casa del club en el que se formó y con el que pudo llegar a estrenarse en el primer equipo durante la temporada 2013-14, bajo la batuta de Fernando Vázquez. Pero una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha durante aquella pretemporada le frenó en seco a los 20 años. Ahora, a los 31, regresa a Riazor por segunda vez en competición oficial desde su adiós como blanquiazul.



¿Qué tal esta pretemporada con su nuevo equipo?

Bien. Seis años en Las Palmas son muchos y ahora, una nueva etapa en Oviedo. La verdad es que me encuentro muy bien, la adaptación ha sido muy buena, adaptándonos a lo que nos pide el míster, que es lo más importante, y con muchas ganas de empezar esta nueva aventura, que ya no queda nada.



La pasada campaña tuvo un rol secundario en el equipo canario en Primera y le rescindieron el contrato. ¿Con qué objetivo llega al Oviedo?

La meta que me marcó es jugar. Lo que quiero es sentirme jugador, ser feliz, y es lo que primo. Desde el primer momento que tuve la oportunidad de venir aquí, ni lo pensé. Creo que es un sitio perfecto para mí y el objetivo que me marco es volver a disfrutar del fútbol.

El cuadro asturiano ha renovado su plantilla prácticamente por completo. ¿Cómo ve al equipo para el estreno liguero?

Hay novedades, pero veo al equipo bien, con un nivel muy bueno. Creo que hay buenos jugadores y a pesar de los fichajes, gran parte de la plantilla del año pasado sigue y aunque tenemos algunas bajas ahora, desde que empezó la pretemporada, el equipo es competitivo y seguramente lo demostremos.

¿Qué supone entrenarse al lado de un 'jugón' y doble campeón de Europa como Santi Cazorla?

Es un privilegio poder estar cerca de un jugador que ha ganado mucho en el fútbol y que ha jugado a tan alto nivel. Intento aprender de él cada día e ir cogiendo todo lo que puedo de la oportunidad de entrenar a su lado. Y además de un gran jugador, es una buenísima persona.

El sábado se enfrenta por cuarta vez al Dépor, contra el que suma un empate y dos victorias, y será su segunda visita a Riazor, tras el 0-1 con la UD Las Palmas en la campaña 2018-19. Se le da bien el cuadro coruñés.

Sí que cuando estuve en Las palmas se nos dio bien, pero creo que es otra época, otro momento. El Dépor este año, a pesar de ser un recién ascendido, tiene un nivel importante, con futbolistas que, a pesar de no tener esa experiencia en el fútbol profesional, son grandes jugadores. Muchos de ellos, jóvenes, y van a demostrar mucho. Creo que va a ser un rival competitivo, aunque vamos a ir a por todas e intentar sacar los tres puntos.

¿Qué supone medirse al Dépor en Riazor?

Para mí siempre es un partido especial porque estuve mucho tiempo en la cantera del Dépor y Riazor es especial, algo muy bonito. Es uno de esos estadios en los que gusta mucho jugar porque el público aprieta y casi siempre está a reventar. Es muy bonito y es un lujo poder disfrutar de ese estadio y jugar ahí.

¿Qué recuerdos guarda de aquellos años de formación en la cantera blanquiazul?

Muchos momentos, muchos amigos que guardo de toda esa época, los pasos que fui dando como canterano, el poder entrenarme con el primer equipo, estar ahí y que me considerasen para, quizás, estar en la primera plantilla siendo tan joven. Son momentos bonitos de los que aprendí mucho y que me sirvieron para ser la persona que soy.

¿Con qué jugadores de aquella generación tiene más conexión?

De esa generación, con el que más relación tengo es con Insua porque coincidí con él durante toda mi infancia y ya incluso antes de llegar al Dépor éramos como los rivales de los dos equipos en los que estábamos en Santiago. También con Dani Iglesias, Uxío, Queijeiro. Son personas y amigos que me quedan para toda la vida.

En el verano de 2013, justo en su mejor momento y cuando estaba haciendo la pretemporada con el primer equipo, junto a otros canteranos como Bicho, Insua o Uxío, se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha y se truncó esa opción de dar el salto al Dépor.

Tenerlo tan cerca, ver que podía estar ahí y que me pasara lo que me pasó, siempre me lo tomé como que estaba escrito, como que iba a ser así y como un aprendizaje porque con la recuperación y todo ese tiempo que estuve ahí, a pesar de ser duro y ver que podía haber alcanzado el primer equipo, aprendí mucho y me sirvió para los años siguientes seguir forjándome como jugador y seguir creciendo.

Fernando Vázquez tiró de muchos canteranos durante esa temporada 2013-14, ante la falta de efectivos en la plantilla, sobre todo en las primeras jornadas, y siempre dijo que aquel verano, en el que jugaba de extremo, llegaba como un tiro.

Ya, y fue una pena porque en partido oficial no llegué a jugar ni a participar.

Posteriormente salió cedido al Compos, luego ya jugó en el Lugo, Celta... y su camino se separó del Dépor definitivamente. Cuando echa la vista atrás, ¿alguna vez piensa en lo que habría supuesto vestir la camiseta blanquiazul?

Siempre lo piensas, después de estar once años en la cantera, claro que me hubiese gustado jugar y haber podido demostrar que podía jugar en el primer equipo del Dépor, pero se dieron las circunstancias que se dieron y al final cada uno sigue el camino que le toca o que escoge y me tocó separar los caminos y mira ahora dónde estamos.

Ha protagonizado una larga trayectoria desde entonces. ¿Qué compañeros le han sorprendido más?

Hay muchos. Cuando subí con el primer equipo, y eso que ya era veterano, jugar con Valerón... Era un pedazo de jugador y veías los futbolistas de calidad que había en la plantilla del Dépor. Después también en Las Palmas con Jonathan Viera, con Pedri también, cuando empezó a crecer con 16 añitos todavía, que era un niño, aunque sigue siéndolo. También Iago Aspas en el Celta. Son jugadores de talla mundial.

¿Qué le parece estrenar la Liga 2024-25 en Riazor?

Bien. Un campo muy difícil. Me hace mucha ilusión por el estadio y por el rival, y también porque inicio una nueva aventura en el Oviedo y estoy muy ilusionado.

¿Ha hablado con la gente de A Coruña?

Sí, con los amigos que tengo allí.



¿Cómo ve a esta plantilla blanquiazul, que mantiene el bloque del pasado curso y ha realizado cinco fichajes?

A pesar de que los chavales que vienen de la cantera no tienen experiencia en Segunda y es gente menos experimentada, creo que tienen un potencial muy grande. Además, es importante que hayan mantenido el bloque del año pasado y no volverse locos.

Como dice, los futbolistas jóvenes como Yeremay y Mella el pasado curso asumieron un rol muy importante en el equipo y se mostraron muy desequilibrantes en los extremos. Pero ahora dan el salto a la Segunda División y no sé si a chavales tan jóvenes les puede pesar un poco.

Supongo que va en cada uno. Es cierto que hay un salto de categoría, quizá de nivel, aunque en Primera RFEF hay un nivel muy alto porque hay equipos muy potentes, y ahora tienen que demostrarlo en Segunda, pero no tengo dudas de que van a dar el nivel porque yo veo fútbol y ves que son jugadores aptos y con capacidad para más. Estoy convencido de ello.



Yeremay está entrenándose estos días, aunque arrastra molestias. Igual le toca protagonizar un duelo bonito con el canario este sábado.

Habrá que defenderlo y que no pueda hacer mucho esta semana. En los demás partidos, luego, que haga lo que sabe hacer, pero esta semana, si me toca enfrentarme a él, intentaré pararlo.



Lucas, Barbero, Mella, Yeremay, Mario Soriano, Luis Chacón, Hugo Rama... ¿qué le parece el equipo herculino en la zona de tres cuartos y en el ataque?

El Dépor ahora va a tener que demostrar su nivel en Segunda División, pero, a priori, son jugadores que tienen mucha calidad y potencial para ser un equipo competitivo.



Como rival del Dépor, que es un recién ascendido, ¿le ve más como un aspirante a pelear por el ascenso a Primera o como un equipo a luchar por la permanencia?

He estado muchos años en Segunda y es una Liga muy complicada, muy larga, con equipos de mucho nivel. Nunca se puede hablar, a priori, de lo que puede pasar porque es una categoría muy larga y competitiva y hay que estar siempre al cien por cien. No sabría decirte qué puede suceder.



Lo digo porque hay aficionados que, tras la euforia del ascenso, piden pelear ahora también por subir a Primera.

El Dépor siempre es un equipo grande que tiene que aspirar a todo lo posible, pero después, cada vestuario se pondrá sus metas e intentar lograrlas.

¿Qué le pide a esta temporada que arranca?

Por mi parte, que me respeten las lesiones, que es lo primordial, y poder disfrutar. Mientras el físico me respete y pueda jugar y disfrutar en el campo, es lo que más me gusta.

¿Qué es lo más bonito que le dio el Dépor?

Forjarme como jugador y como persona. Me quedo con los valores que me dieron.