Alcaina: "Son errores que podemos cometer pero sabemos que nos nos va a perjudicar en el futuro"

Raúl Alcaina, delantero del Deportivo, atendió a los medios de comunicación en Abegondo tras el empate del pasado domingo en Riazor ante el Arenteiro (2-2) y desprendió optimismo de cara al final del liga y al ansiado ascenso a Segunda División.



Semana de trabajo tras el empate ante el Arenteiro: "El domingo salimos bastante jodidos pero ya estamos pensando en el partido importante del fin de semana"



¿El empate sabe a derrota?: "Llevamos muy buena racha. Queríamos ganar pero no se nos dio. Ahora vamos a ver los errores que se cometieron, corregirlos, intentar no repetirlos y a pensar en el Sestao"



¿Le dais vueltas a los dos goles en contra de córner?: "Le das vueltas porque queremos mejorar en todas las facetas del juego. Con el cuerpo técnico lo revisaremos y mejoraremos".



¿Afecta a la confianza?: "Creo que no. Al final estamos entrenando muy bien y venimos de resultados muy buenos. Tenemos que tener confianza en nosotros mismos porque hay un grupo muy bueno".



¿Has revisado el gol de Chacón en el que peinas el balón?: "Lo he revisado, sí. Es un error en el que intento despejar el balón. No llego y no le doy con la fuerza que se necesitaba para despejar. Es un error del que tengo que aprender y mejorar".



¿Habéis analizado la segunda parte en la que el Arenteiro fue mejor?: "Todavía no hemos tenido tiempo para hablarlo. Hoy lo podremos hablar. Son errores que a lo mejor podemos cometer pero estamos con mucha confianza y sabemos que nos nos va a perjudicar en el futuro".



Partido ante el Sestao River: "Creo que tenemos que centrarnos en nosotros. Un aspecto positivo es que la afición va a poder desplazarse, es muy importante para nosotros. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos e iremos a ganar a Sestao".



El Depor ha competido en estadios similares a Las Llanas: "Sí, desde que estoy aquí he visto competir bien al equipo en todos los escenarios".



¿Qué le dirías a la parte de la afición que con el empate siente el aliento del Barça Atlétic?: "Llevamos 15 jornadas sin conocer la derrota, estamos en el buen camino. Todavía tenemos puntos de ventaja y este es el camino a seguir. Estamos en buena línea".



¿Estás satisfecho con tu rol?: "Como todo futbolista siempre quieres jugar más pero hay una plantilla muy buena. El rol que me toca es intentar ayudar y dar lo mejor de mí".