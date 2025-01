Alberto Sánchez: "Cuando llegué estábamos en Primera... Tengo grabado el día de Mallorca"

Es uno de los mejores guardametas del grupo 1 de la Segunda Federación y uno de los pesos pesados del Fabril tanto en el vestuario como en el campo. Contra el Valladolid Promesas, en un partido en el que el Dépor B jugó más de una hora en inferioridad numérica, firmó su sexta portería a cero de la temporada. En las últimas horas, Alberto Sánchez (Plasencia, Cáceres, 23-06-2001) ha sido noticia porque pasa a trabajar a las órdenes de Óscar Gilsanz en el primer equipo.

Estará en la dinámica del primer equipo tras la salida de Eric Puerto.

Es un gran paso para mí y estoy contento porque significa volver a estar en la dinámica del primer equipo y volver a entrenar con ellos. Siempre es positivo estar cerca del fútbol profesional.

¿Seguirá jugando con el filial?

En principio sí voy a poder seguir jugando con el Fabril porque voy a mantener la ficha con el filial.

Cuatro jornadas seguidas sin ganar. ¿Preocupa esta racha?

No, la preocupación es la justa porque el equipo se mantiene cerca del playoff y seguimos estando a una distancia considerable de la zona de descenso. No hemos podido sumar ninguna victoria en las últimas cuatro jornadas, pero las sensaciones en estos partidos han sido positivas.

El dato tiene trampa porque tres de esos partidos han sido fuera y el que el Fabril jugó en Abegondo lo hizo con un hombre menos desde el 30.

Sí, en Abegondo estamos haciendo bastante buen papel y jugar tres partidos seguidos fuera no es fácil para ningún equipo porque en esta Liga hay campos bastante complicados. En Torrelavega fuimos capaces de sacar un punto. Contra el Ávila no lo conseguimos ante un rival rocoso que está haciendo las cosas bien esta temporada, sobre todo en su campo.

Después del parón navideño, derrota en Ávila y empate contra el Valladolid Promesas. ¿Cómo ha regresado el equipo de las vacaciones?

Hemos vuelto bien. En Ávila, el partido fui complicado ante un equipo que está demostrando el nivel que tiene ocupando el tercer puesto a estas alturas y en su campo está consiguiendo muchos puntos. Hicimos un buen partido, pero hubo varias jugadas polémicas que nos perjudicaron. Contra el Valladolid Promesas, el partido estuvo claramente condicionado por la expulsión de Aarón que nos hizo jugar 60 minutos con uno menos. Aun así, el equipo fue capaz de aguantar y de sumar un punto.

Nadie mejor que Alberto para valorar la tarjeta roja directa que vio su compañero Aarón Sánchez en el minuto 29.

El delantero del Valladolid iba a encararme, Aarón era el último defensor y no tenía mucho más que hacer. Era una ocasión muy clara de gol y a Aarón, como a cualquier defensa, lo que le salió fue tratar de evitarlo de alguna manera.



¿Cuál fue la idea del Fabril en inferioridad numérica?

Desde el momento de la expulsión nos pusimos en 1-4-4-1 para tratar de mantener el 0-0 inicial, como mínimo, hasta el descanso para poder ajustarnos mejor. Manu metió a Pablo García de lateral y a Mardones de extremo para priorizar el trabajo defensivo y fue un acierto porque, al final, conseguimos sacar un punto.

Alberto cobró protagonismo parándolo todo y dejando la portería a cero.

Estoy muy contento por ello porque la tarea era un poco más difícil si cabe por estar con un jugador menos en un campo tan grande como Abegondo. Hicimos un muy buen partido en labores defensivas, pero el mérito es de todo el equipo, que trabajó muchísimo para poder terminar con la portería a cero.

A nivel personal, 16 goles en contra el 18 partidos. ¿Satisfecho a en cuanto a números?

Sí, estoy satisfecho porque el equipo está defendiendo bastante bien. Somos el cuarto equipo menos goleado del grupo después de los tres primeros clasificados y eso habla bien del trabajo que hace el cuerpo técnico en los entrenamientos.

Los números son buenos, pero las sensaciones que está dejando Alberto son todavía mejores. ¿Se siente importante?

Sí, estoy muy contento y me siento importante con el rol que tengo dentro del equipo. Mi intención es ayudar lo máximo posible al Fabril con minutos de juego, con paradas y, si es posible, con porterías a cero, pero me gustaría resaltar que no solo es mérito mío sino fruto del trabajo de todo el grupo. Ojalá podamos mantener estas cifras o incluso mejorarlas.

Las rotaciones en la portería son cada vez menos raras en los equipos, pero en su caso solo sucedió en un partido. ¿Por qué fue suplente contra el Coruxo?

Ríos, mi compañero de portería, está haciendo un gran trabajo, es un gran portero y ese día Manuel Pablo decidió darle la oportunidad. Está perfectamente capacitado y, de hecho, estuvo muy bien en ese partido. Por mi parte, solo decir que fue una decisión técnica del míster.

Solo puede jugar uno, pero las relaciones entre guardametas del mismo equipo suelen ser muy buenas.

La posición de portero es complicada porque tiene la particularidad de que solo puede jugar uno y suele haber pocas rotaciones. Ríos es un gran profesional y mi relación con él es perfecta y muy cercana. Además, se da la casualidad de que ambos somos capitanes del Fabril.

¿Cómo valora su temporada a nivel personal?

Estoy contento. Cuando el pasado verano bajé al Fabril, uno de mis objetivos prioritarios era disputar minutos. Se está dando lo que yo buscaba y, además, las sensaciones que estoy teniendo son muy positivas.

¿En qué aspectos técnicos o del juego le gustaría mejorar?

Siempre se puede mejorar en todo. Quizá en las transiciones y en algún golpeo puedo dar un mejor nivel, pero trabajo a diario para madurar y mejorar en todos los aspectos.



¿Qué le llama la atención de los porteros del Dépor?

Helton es un portero con una gran capacidad para resolver situaciones de uno contra uno. Es algo que me gusta ver de él y de lo que trato de aprender. De Germán, con el que coincidí la temporada pasada, aprendí mucho en situaciones de continuidad, en cómo ayuda al equipo a nivel de comunicación, cómo defiende el espacio... Eric tiene mucho potencial en el juego de pies.

¿Cómo es su relación con ellos?

Con Germán y Eric compartí vestuario la temporada pasada y nuestra relación es buena y cercana. Con Helton he coincidido menos pero, cuando he subido a entrenar, la relación también ha sido muy cordial.

El domingo, el Fabril se enfrentará al Compostela en San Lázaro. ¿Motiva especialmente jugar en estadios así?

Es un estadio muy bonito, con mucha historia y he tenido la suerte de jugar allí varias veces. Tiene pinta de que puede haber un gran ambiente y puede ser un partidazo.

Si juega, enfrente tendrá a un delantero de la talla de Manu Barreiro. ¿Los porteros estudian a los delanteros rivales?

En el fútbol actual, todo el mundo estudia a todo el mundo y sabe perfectamente a quién se enfrenta. Manu tiene una trayectoria impresionante en el fútbol profesional. Lo estudiamos y analizamos para poder contrarrestarlo. En esta categoría hay jugadores de mucha calidad con capacidad para resolver partidos. Los pequeños detalles son muy importantes.

Después de cuatro jornadas sin ganar, ¿tienen la exigencia de conseguir la victoria?

La exigencia es ir a San Lázaro a tratar de hacer el mejor partido posible y que eso nos lleve a sacar un resultado positivo.

¿Para qué está capacitado el equipo esta temporada?

El objetivo que nos marcamos es conseguir la permanencia y, a partir de ahí, partido a partido, veremos para qué nos da y para qué estamos capacitados a nivel clasificatorio porque esta Liga es de detalles. Si ganas un par de jornadas te ves arriba y si las pierdes estás más cerca de la zona peligrosa.

¿Qué es lo que más le ha gustado de la Liga hasta ahora?

El equipo que he visto más superior al resto es el Pontevedra. El Numancia, a nivel de resultados, también está siendo de lo mejor y le está complicando bastante la Liga al Pontevedra. Ambos han conseguido una ventaja importante sobre el resto. El tercero, el Ávila, es un bloque muy compacto a nivel defensivo que le está permitiendo estar ahí. A nivel ofensivo, el Salamanca también me parece de lo mejor de la categoría. Individualmente, el Avilés tiene jugadores muy importantes.

El Fabril ha competido de tú a tú contra los trasatlánticos de la Liga haciendo sufrir en sus campos a Pontevedra y Numancia.

Los partidos de esta Liga se deciden por pequeños detalles tanto por arriba como por abajo. Hay muy poca diferencia entre equipos y hemos hecho buenos partidos contra los grandes. El Pontevedra y el Salamanca nos ganaron en el descuento, en Avilés ganamos 0-2... Si tenemos un poco de suerte y mejoramos un poco, podremos conseguir mejores resultados.

Llegó al Dépor en 2017. Han pasado más de siete años.

El Deportivo es mi segunda casa. De hecho, tengo aquí a mi familia, a mi novia... Tengo mi vida hecha aquí. Estoy encantado y es un orgullo para mí llevar tantos años en el club porque cuando llegué nunca me lo habría imaginado. He visto pasar al club por diferentes etapas. En mi primera temporada estábamos en Primera. Descendimos a Segunda y tengo grabado el día de Mallorca. Estuvimos en Segunda B, en Primera Federación y el año pasado pudimos celebrar el ascenso. He podido vivir todas estas experiencias desde dentro, unas más duras y otras positivas.

Hace dos temporadas salió cedido a Unionistas. ¿De qué le sirvió esa etapa?

Fue un año importante en mi carrera. Difícil porque salí de mi zona de confort y porque no jugué muchos partidos, pero me sirvió para ganar experiencia en Primera Federación y estar en un vestuario y en un club fuera del Dépor, que es otra dimensión. Me sirvió a nivel de madurez para dar un paso adelante en mi carrera.

¿Y la pasada campaña en el primer equipo?

No fue fácil porque no tuve los minutos que querría jugar, pero a la vez fue una temporada bonita porque, tras vivir lo que pasó el club en los últimos años, el ascenso fue un premio muy bonito. Además, cumplí el sueño de poder debutar con el primer equipo, que era algo que tenía marcado.

Suele ser al revés pero, en su caso, el pasado verano pasó del primer equipo al filial.

Al terminar de temporada me reuní con el club y me ofrecieron la posibilidad de jugar con el Fabril. Como tenía contrato en vigor, consideré una opción favorable para mí disputar minutos en Segunda Federación y sentirme importante en un club que acababa de subir a Segunda Federación. Vi con buenos ojos estar cerca del fútbol profesional.

¿Qué objetivos tiene Alberto a medio plazo?

El objetivo que me marco es seguir creciendo, tener minutos y lo que tenga que llegar, ya llegará. No quiero comerme la cabeza pensando en el futuro.

¿Qué le está pareciendo la temporada del primer equipo?

El Dépor está haciendo una buena temporada en Segunda División y no es sencillo después de tantos años en Primera Federación. El objetivo debe ser asentarse en la categoría e intentar seguir creciendo. A partir de ahí, nunca se sabe lo que puede pasar. No sería la primera vez que un equipo engancha una buena racha, se mete en el playoff y acaba ascendiendo, pero el objetivo debe ser estabilizarse en la categoría para poder dar pasos.

La noticia de la semana ha sido la salida de Lucas.

Tengo muy buena relación con él. La temporada pasada fuimos compañeros de vestuario y en esta teníamos contacto porque él era el capitán del primer equipo y yo el del Fabril. Su salida es una tema entre el club y él que yo no debo valorar.

Además de en Abegondo, a Alberto se le ve en los campos de A Torre con el Orillamar.

Me saqué el curso de entrenador de porteros hace tres años y la temporada pasada me surgió la posibilidad de entrenar en el Orillamar. La portería es algo que me apasiona. Me encanta jugar, pero también poder entrenar. Con el Orilla vamos líderes en la actualidad y el objetivo es estar arriba. Ojalá podamos seguir ahí.