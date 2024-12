Adrián Ogando, el juvenil de Dépor y Celta

No es lo más cotidiano, pero ya no es tan extraño que haya trasvase de jugadores del Celta al Deportivo y viceversa. Uno de los últimos casos es el de Adrián Ogando, futbolista del Silva que jugó sus dos primeros años de juvenil en Abegondo y el último de su etapa de fútbol base en A Madroa.



“Al terminar el segundo año de juvenil, me plantearon continuar un año más en el Dépor, pero sentía que no iba a tener el rol que deseaba. Cuando me desvinculé del Deportivo apareció la oportunidad de irme al Celta y no lo dudé”, explica el coruñés de 19 años.



Fue llamativo que el fichaje se produjese siendo juvenil de último año. “Era una oferta que no podía rechazar siendo el Celta una cantera profesional. Me transmitieron que podía tener un papel importante en el equipo y que cuando finalizase mi etapa juvenil tendría muchas posibilidades de seguir en el Gran Peña. El convenio entre el Celta y el Gran Peña finalizó y no fue posible continuar allí”.



Fueron tres temporadas en el Dépor y una en el Celta. “Quizá no haya mucha diferencia entre ambas canteras. Sus sistemas de juego son diferentes y cada uno con su metodología, pero el objetivo principal es la formación de futbolistas al máximo nivel, como estamos viendo actualmente”.



Ogando comenta que “los dos primeros años en el Dépor disfruté mucho, tuve muchos minutos. El tercero fue más complicado para mí y no tuve los minutos que a cualquier jugador le gustaría tener. En el Celta, pese a que fue un período más corto, estuve muy contento y jugué mucho. De los dos equipos me llevo grandes experiencias”.



De su paso por Abegondo destaca que “conté con buenos entrenadores de los cuales aprendí mucho. Tuve la oportunidad de estar en un club en el que compites a un gran nivel y en el que los entrenamientos tienen mucha exigencia y te hacen mejor jugador”.



En el Celta estuvo solo una temporada y ya como juvenil de último año. “Creo que mejoré mucho como jugador. Competí en una buena categoría como es la División de Honor Juvenil y jugué en una posición nueva para mí, lo que me ayudó a ser más polivalente y tener más recursos”.



A nivel de infraestructuras e instalaciones, ¿mejor en Abegondo o en A Madroa? “Ambos clubes cuentan con unas buenas instalaciones y recursos que favorecen el desarrollo de los canteranos, además de grandes profesionales. Abegondo cuenta con más campos y de hierba natural, que es una ventaja para un club”.



¿Hay favorito en un Celta-Dépor en A Madroa? “Creo que va a haber mucha igualdad. Si me tengo que mojar creo que el Celta tiene una ligera ventaja por el factor campo y por jugadores más experimentados en la categoría. A ambos entrenadores les gusta mucho tener el control del balón, siendo el Dépor más vertical y el Celta sintiéndose más cómodo con ataques largos. Creo que el peso del partido se va a repartir en muchos momentos y va a ser un partido muy bonito".



Los entrenadores de Celta y Deportivo, Alberto Suárez y Miguel Figueira, dirigieron a Adrián Ogando. “De ambos guardo muy buen recuerdo. Me ayudaron a que fuese más atrevido en ataque y a mejorar conceptos defensivos. Además de lo que aprendí con ellos futbolísticamente destaco el trato personal. Tengo que decir que, a día de hoy, mantengo contacto con los dos y espero que después de esta entrevista siga siendo así (ríe)”.



Sobre el partido y los protagonistas dice que “los dos equipos tienen grandes jugadores con mucho talento. Del Celta destacaría a mis excompañeros ya habituales con el Celta Fortuna y a Yoel Crespo, Miguel Conde, Hugo Busto… Del Deportivo a Manu Ferreiro, Dani Estévez… Podría nombrar a muchos más”.

La pregunta del millón

La pregunta complicada. ¿Ogando es más del Celta o del Dépor? “(Ríe) Siempre fui del Dépor, como cualquier coruñés, pero después del trato recibido en el Celta y lo mucho que disfruté, puedo decir que apoyo a los dos por igual. En mi casa siempre hubo disputa: mi madre apoyaba al Dépor y mi padre, como buen vigués, al Celta, al igual que mi hermano”.



Tras desvincularse del Celta, fichó por el Silva. “Me acogieron muy bien desde el primer día. Es un club muy familiar, con muy buenos compañeros y staff, además de grandes personas como Chechu, Óscar Martínez, Chicho, Luis, Cotelo… A pesar del cambio tan grande que supone dar el salto a Tercera Federación, día a día voy ganando experiencia y sumando minutos. Los equipos son muy físicos y el juego más directo, con muchas disputas. Los jugadores jóvenes tenemos que ir ganando esa experiencia que ya tienen muchos de la categoría y aprovechar las oportunidades que nos da el míster”.



En las últimas temporadas ha jugado en muchas posiciones. “Sí, de lateral o carrilero izquierdo es donde siempre me encontré más cómodo, ya que puedo sorprender en ataque, sacar buenos centros y ayudar en la salida de balón. Esta temporada, en el Silva estoy jugando de extremo derecho, posición que me permite estar más en la zona de ataque”.

Sus objetivos en el fútbol son "seguir aprendiendo día a día, sumar los máximos minutos posibles y ganar experiencia para crecer como jugador, poder llegar lo más lejos posible y seguir disfrutando de lo que más me gusta hacer".