El 1x1 del Zaragoza - Deportivo

Las siguientes son las puntuaciones del equipo herculino en la derrota en La Romareda frente al Zaragoza:

Germán Parreño. Sin culpa (5): El guardameta ilicitano exhibió su buen manejo con el pie. Ayudó en la salida de la pelota, se mostró tranquilo y estuvo bien bajo palos. No pudo evitar el tanto zaragocista.

Petxarroman. Blando (3): Mostró una preocupante falta de competitividad, desatendiendo su zona a la hora de replegarse. Perdió catorce balones, algunos provocaron varias contras peligrosas.

Pablo Vázquez. Desgastado (5): Se impuso en la mayoría de los duelos que protagonizó, aunque le faltó concentración en algunas acciones que pusieron en apuros al equipo. Le va pesando la temporada.

Jaime. Susto (4): Un golpe en el ojo le obligó a pedir el cambio en el minuto 83, cuando encadenó su cuarta titularidad. Protagonizó varios despistes defensivos y no estuvo muy solvente.

Obrador. Sufrió (3): No está al nivel que exhibió durante sus primeras intervenciones. Tuvo problemas tanto en defensa para tapar su banda, como en ataque. Errático en los centros.

Charlie Patiño. Gol en propia (5): En el inicio del duelo encontró a Soriano en espacios interiores, circuló con criterio y metió algún pase de calidad. Una mala orientación derivó en el gol en propia puerta.

Adrián Guerrero. Estreno (5): Jugó su primer partido con el Deportivo. Se atrevió a buscar el desborde y encarar a su par, aunque le faltó algo de tranquilidad para resolver mejor sus acciones.

Mario Soriano. Guio el ataque (6): Asumió el peso ofensivo del equipo, se movió bien entre líneas y generó problemas a los zagueros del conjunto zaragocista. Pecó de egoísmo en algunas de sus decisiones.

Diego Gómez. Desubicado (4): Acusó el hecho de jugar por la banda izquierda. Encaró e intentó driblar, pero no le salió nada y no consiguió irse de Luna ni una vez. Luego volvió a la derecha, pero no estuvo fino.

Bouldini. Errático (2): Cuajó una mala actuación. Bregó con los centrales, pero estuvo horrible a la hora de controlar la pelota y exhibió unos fallos técnicos impropios de un profesional.

EL MEJOR. Villares. Todoterreno (7): Volvió a demostrar su condición de todoterreno, moviéndose por todo el campo, desenvolviéndose muy bien entre líneas, ayudando en la presión en la medular y asomándose al balcón del área contraria en ataque. Exhibió un 81% de acierto en los pases y se impuso en todos los duelos terrestres.

Suplentes:

Escudero (6): Profundo y con una zurda que generó mucho peligro en el área zaragocista.

Yeremay (6): Revolucionó el partido y estrelló un balón en el larguero.

Kevin Sánchez (5): Salió con ganas de demostrar.

Cristian Herrera (4): Apenas apareció en ataque.

Tosic (5): Jugó de central y cortó una acción muy peligrosa.

Gauto (-): Volvió, tras superar su lesión.