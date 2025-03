Varios jugadores del Fabril bajo amenaza

“Tenemos muchos jugadores apercibidos por tarjetas amarillas y eso puede ser algo negativo, porque esta semana tenemos tres partidos”, reveló Manuel Pablo en rueda de prensa. Lo cierto es que el técnico grancanario, desde que asumió el cargo del filial deportivista, no ha hecho más que malabares para poder contar con los máximos efectivos. Ya sea por lesiones o por tarjetas, el conjunto blanquiazul, semana tras semana, se encuentra con la misma problemática.



Para colmo, el calendario quiso ser caprichoso en uno de los tramos más importantes de la temporada y marzo llegó cargado de encuentros. Ya van dos —Escobedo y Rayo Cantabria—, pero al Deportivo Fabril todavía le quedan cuatro duelos más.



Mañana visitarán al Guijuelo (17.00 horas) con la baja sensible de Óscar Marotías, el futbolista con más minutos de la plantilla. El central, eje inamovible de la línea defensiva, no podrá estar tras recibir una tarjeta roja directa en el partido ante el Rayo Cantabria. En una acción aislada, el cántabro tuvo un encontronazo con un rival y el colegiado no dudó en expulsarlo. Sobre ello, cabiló Manuel Pablo en la sala de prensa de Abegondo: “No podemos dejar que nos frustren las situaciones adversas”.

Lo mismo le ocurrirá con Garrido. El mediocentro vio dos amarillas por acciones muy similares en apenas 3 minutos y cumplirá sanción mañana.



Por si fuese poco, dos futbolistas pisarán el césped del Estadio Municipal Luis Ramos bajo amenaza. Nsongo Bil y Álex Alfaro, ambos con una acumulación de cuatro tarjetas amarillas, se perderán el duelo ante el Compostela si reciben una más ante el Guijuelo. Hacer valer la mente fría será crucial si los dos fabrilistas quieren estar en la lista de convocados para el derbi gallego. Lo mismo le ocurrirá a Marotías contra el Compostela.



En un caso similar están Kevin, Luisao, Damián Canedo, Jaime Garrido y Fabi. Los cinco jugadores del Fabril acumulan tres cada uno y, en el caso de recibir una tarjeta amarilla contra el Guijuelo, y otra frente al Compostea, sumarán cinco y cumplirán ciclo ante el Real Avilés, el siguiente domingo (12.00 horas en Abegondo).



Es por eso que Manuel Pablo valoró en la comparecencia de prensa la importancia de mantener la tranquilidad en los momentos más adversos: “Tenemos que intentar que intentar que las situaciones desfavorables no nos lleven a cometer más errores, tenemos que abstraernos”, recalcó.