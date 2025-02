Mardones: "No estaría mal ganar al Langreo con un gol en el descuento”

Se juega el Deportivo Fabril ante el Langreo (18.00 horas) tres puntos que pueden suponer la oportunidad de engancharse a los puestos de playoff para ambos conjuntos. Solo un punto separa a asturianos y gallegos así que, ganar hoy puede ser diferencial de cara a final de temporada.



Los de Manuel Pablo suman ya tres partidos consecutivos jugando en casa —dado el aplazamiento del duelo ante el Compostela por el temporal— y ahora, viajan a tierras vecinas con un claro condicionante: el césped artificial. Así lo ha asegurado Álvaro Mardones, futbolista que cada vez se vuelve más importante para el técnico grancanario: “Será un partido complicado, como todos fuera de casa y encima con el condicionante del césped artificial. Tendremos que hacer muy buen partido si queremos traer los tres puntos”, aseguró el fabrilista en una entrevista ofrecida a Dxt Campeón.



Mardones se enfrenta a su primera temporada formando parte de la plantilla del Fabril, aunque en la anterior campaña, todavía como juvenil, ya alternó con los dos equipos: “La diferencia más grande —entre la División de Honor Juvenil y la Segunda Federación— es el ritmo. Aquí cualquier error te penaliza”, declaró el deportivista.



Ahora, es él quien ve cómo sus homólogos del juvenil pelean por entrenar con el Dépor B: “Ya hay varios compañeros de categoría juvenil en la dinámica de filial; otros están empezando a entrar ahora y algunos vienen a entrenar”, explica. Mardones es de los pocos juveniles del año pasado que pudo hacerse un hueco en el Fabril, hecho que valora: “El paso a categoría sénior creo que es uno de los más complicados, por eso lo viví con mucha alegría”.



Tras la destitución de Idiakez que supuso que Óscar Gilsanz abandonase el banquillo del Fabril, el jugador blanquiazul vuelve a estar a las órdenes del que fue su técnico en el Juvenil A. Sin embargo, revela que el betanceiro y Manuel Pablo le piden cosas similares: “Me insisten mucho en que me lo crea más en ataque y haga más cosas, sobre todo que llegue mucho al área rival y aporte con alguna asistencia”.

En busca de revancha



A pesar de que Mardones sabe que será un partido complicado, confesó que la revancha está servida. Y es que en la primera vuelta, el Langreo arrebató dos puntos al Fabril en el tiempo de prolongación: “No estaría mal ganar con un gol en el descuento”, admitió.



Después de caer ante el Numancia en Abegondo (0-2), ganar en Langreo sería la manera ideal para reconducir el objetivo de meterse en los playoffs. Para ello, Manuel Pablo podrá contar con Mardones, aunque su posición en el campo es cada vez una incógnita mayor. Sea en el lateral o en el extremo, lo importante para el futbolista blanquiazul es jugar: “Me siento cómodo en ambas posiciones, voy adaptándome. Me gusta cualquier posición con tal de jugar”.

El primer equipo



Cualquier canterano del Deportivo sueña con seguir los pasos de Barcia o Mella. Y el caso de Álvaro Mardones no iba a ser menos. A pesar de ello, el jugador del Fabril prefiere tener los pies en la tierra: “Intento dar el máximo y trabajar cada día para llegar lo más lejos posible, si puede ser al primer equipo, mejor, pero sé que es difícil y no me pongo ninguna meta”, reconoce.



Ahora, en su horizonte más cercano se vislumbra poder terminar esta campaña mejor de lo que la inició: “Mi objetivo es crecer como jugador cada día y acabar la temporada de la mejor manera posible, ya que este año tuve mala suerte con las lesiones", conluyó.