Manuel Pablo: “Para nada estamos frustrados; competimos muy bien”

Manuel Pablo, entrenador del Fabril, valoró el intenso partido de ida en sala de prensa. Se quedó con la buena segunda parte de su equipo y evitó poner el foco en el árbitro.



Precisamente la acción en la que el colegiado no aplicó la ley de la ventaja fue objeto de la primera pregunta. “Había mucha tensión y muchos duelos, porque los dos equipos queremos seguir vivos. No sé decir, pero supongo que no vio la situación clara, pitó antes de tiempo y ya está. Es un equipo difícil. Nos costó robar en la primera parte, pero en la segunda estuvimos mejor y cerca de ganar”, comentó el técinco, que aprovechó para hacer su lectura del encuentro.



En esa línea, negó que el resultado final les haya frustrado, pese a que les obliga a ganar en Murcia: “Te vas un poco mal por no marcar, pero para nada con frustración. Hemos competido muy bien y toca seguir así. Hay que analizar y ajustar algunas acciones de ataque, como harán ellos. El equipo está vivo pese a esa sensación de que no lo conseguimos”.



El preparador canario reconoció que le sorprendió el planteamiento del UCAM Murcia. “Cambiaron un poco, porque con este entrenador —Germán Crespo— disputaron cuatro partidos e iban mucho más arriba. Al ver que se juntaban mucho, queríamos llevar el balón a los lados y creo que en la segunda parte encontramos situaciones por banda. En la primera nos costó sin balon, nos faltó robar más y estar más juntitos. Cuando tienes esas dificultades cuesta atacar. A veces nos atascamos, pero sabíamos que iba a ser eliminatoria difícil.

Sin Manu Ferreiro

No hay exploración médica aún, pero las primeras impresiones de Manuel Pablo le hacen pensar que Manu Ferreiro no estará para la vuelta. “Creo que no. Ha tenido una rotura, vamos a ver de que dimensiones, pero es lo que parece por lo que hemos vivido”, explicó.



Por último, habló sobre las pérdidas de tiempo. “Son cosas que no podemos manejar. Allí espero el mismo partido, competido, porque tienen velocidad arriba y buenos jugadores que hemos defendido bien. No me preocupa eso porque se da más al final del partido y es tema del árbitro, que decide cuanto descontar”.