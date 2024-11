La hora de Manuel Pablo con el Fabril

El Deportivo ha aplicado la lógica. El club confirmó el martes por la tarde a Óscar Gilsanz como entrenador del primer equipo y, horas después, a Manuel Pablo García como míster del Fabril. A sus 48 años, el canario, segundo futbolista con más partidos disputados en la historia del Dépor, se hace cargo de la dirección técnica del filial, que milita en Segunda Federación.



Con Juan Villamisar, su mano derecha en las últimas temporadas, como segundo entrenador, Manuel Pablo llega al Fabril para mantener la línea de trabajo de las últimas campañas de Óscar Gilsanz y David Lagar, ahora en el primer equipo del Dépor.

En la sombra

Curiosamente, Manuel Pablo se inició en el mundo del entrenador formando parte del cuerpo técnico del Fabril en la temporada 2017-18, cuando el filial del Dépor competía en Segunda División B y el primer técnico era Cristóbal Parralo. La destitución de Pepe Mel como míster del primer equipo provocó una situación similar a la actual en el club blanquiazul. Cristóbal dio el salto al primer equipo y Manuel Pablo estuvo al frente del Dépor B unos días para, posteriormente, formar tándem con Rubén Coméndez, aunque ese ‘staff’ solo se mantendría en tres jornadas, las que tardó el también exjugador Gustavo Munúa en hacerse cargo del Fabril, que continuaría con el canario como ayudante.



En la siguiente campaña, la 2018-19, también en Segunda División B, el Fabril volvería a tener tres entrenadores a los que resistiría un Manuel Pablo que empezó el curso como segundo de Tito Ramallo para continuar en el mismo puesto cuando Sergio Pellicer, actual técnico del Málaga, se hizo cargo del filial blanquiazul. Luisito Míguez, con Manuel Pablo a su lado, sería el encargado de finalizar el curso confirmando el descenso a Tercera División del Fabril.



Habría una tercera y una cuarta temporada, ambas en Tercera División, de Manuel Pablo en los cuerpos técnicos del Fabril en un plano secundario. La primera (2019-20) de nuevo como segundo entrenador de Luisito. Fue la campaña que se interrumpió en marzo de 2020 por la pandemia Covid-19. El filial blanquiazul no iba nada bien: séptimo clasificado a siete puntos de la zona de playoff cuando se paralizó la competición. La segunda (2020-21) como ayudante de Juan Carlos Valerón en la que el Dépor B, en una Liga condicionada por la pandemia, no se clasificó para una segunda fase en la que seis equipos (tres de la zona norte de Galicia y tres de la zona sur) optarían al ascenso de categoría.

Primer entrenador

En el verano de 2021 se producirían una serie de cambios en el organigrama del fútbol base del Deportivo. Óscar Gilsanz, que en junio se proclamó campeón de España con el Juvenil A doblegando en la semifinal al Real Madrid y en la final al Barcelona, dio el salto al Fabril. Quedaba vacante el puesto que dejaba Gilsanz y el elegido fue Manuel Pablo, que asumía, de esa manera, su primer reto como entrenador titular.



El técnico canario estuvo al frente del equipo de la cantera deportivista que batió récord de asistencia en un partido oficial. El campeonato de España le sirvió al Juvenil A blanquiazul para disputar la Youth League en el curso 2021-22, el primero de Manuel Pablo como primer entrenador. El Dépor cayó en la máxima competición europea de categoría juvenil ante el Dinamo de Kiev ucraniano, con una asistencia en Riazor de 20.115 espectadores tras haber eliminado anteriormente al Pogoń Szczecin polaco y al Maccabi Haifa israelí. Sobre el césped del estadio herculino, futbolistas como el central Dani Barcia, actual futbolista del primer equipo, el centrocampista Rubén López, cedido por el Dépor en el Barcelona B, o los extremos David Mella y Yeremay Hernández.



Si la temporada anterior fue histórica para el Deportivo en cuanto a éxitos de su cantera por el campeonato de España, la 2021-22 lo fue por la repercusión que tuvo el club a nivel internacional por su participación en la Champions juvenil y por el impacto que tuvieron las entradas que se registraron en los partidos de Youth League disputados en Riazor. La presencia en competición europea eclipsó el papel del equipo en la Liga. Terminó ese curso en el segundo puesto de la División de Honor a cuatro puntos del Celta.



La segunda campaña de Manuel Pablo al frente del Juvenil A del Dépor también concluyó con un segundo puesto en División de Honor y de nuevo con el Celta, que sumó cinco puntos más, como campeón. Pero esa temporada 2022-23 sirvió para demostrar que los equipos de Manuel Pablo dan un plus en los torneos de eliminatorias. En este caso no fue en la Youth League sino en la Copa del Rey. El Dépor fue cargándose, poco a poco, a equipazos desde la primera ronda, en la que se impuso por 2-1 al Celta. Después tumbó, también en Abegondo, al Atlético (3-2) en un partido que perdía por 0-2 al descanso. En cuartos tuvo que visitar al Villarreal, al que ganó por 3-4 en la prórroga consiguiendo la clasificación para una final four que se disputó en el Reino de León en marzo de 2023. No pudo con el Almería en la segunda semifinal. Perdió por 1-2 pero murió con las botas puestas.



En su tercera campaña al frente del Juvenil A de Dépor y después de dos segundos puestos, se proclamó campeón del grupo 1 de División de Honor tras un final de Liga de infarto. Llegó a la última jornada en el segundo puesto, pero consiguió adelantar al Racing de Santander, que perdió por 1-0 ante el Compostela, mientras que el conjunto de Manuel Pablo doblegó al Val Miñor. En la Copa de Campeones fue eliminado en cuartos de final por el Sevilla (0-0 en la ida y 2-0 en la vuelta). Además, también cayó en cuartos en la Copa del Rey ante el Mallorca (1-1 y 6-5 en la tanda de penaltis).



En su cuarta temporada al frente del Juvenil A, da el salto al Fabril dejando a su equipo en el primer puesto del grupo 1 de División de Honor con cuatro puntos más que el Celta, segundo, y cinco más que el Sporting, tercero. Pero, ¿a qué juegan los equipos de Manuel Pablo y cómo se organizan sobre el terreno de juego?

Modelo de juego

El sistema que ha utilizado el técnico canario en las temporadas en las que ha estado al frente del Juvenil A es el 1-4-3-3. Ni siquiera cuando tenía en el mismo equipo a Martín Ochoa y Kevin Sánchez optó por jugar con dos puntas. En este curso 2024-25, las piezas inamovibles estaban en el centro del campo, con Estévez de pivote; y Lucas y Álvaro de interiores. En ataque, sus equipos apuestan por la posesión y por el juego exterior. En defensa, por la presión tras pérdida y por posicionarse alto.