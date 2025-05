El 'factor afición', clave para el Fabril en el play off: "Que venga mucha gente a Riazor solo nos puede beneficiar"

Manuel Pablo, técnico del Fabril, apeló al 'factor afición' como un argumento fundamental para que su equipo dé un plus en el encuentro de ida de las semifinales de play off de ascenso a Primera Federación contra el UCAM. El filial regresa a Riazor, terreno fetiche, donde ha ganado sus dos encuentros disputados. Y el preparador canario destacó que la "energía" de la hinchada solo puede ser "positiva" para sus pupilos: "Que venga mucha gente solo nos puede beneficiar. La energía que va a dar la afición la tenemos que usar para darlo todo".

Momento del Fabril: "El equipo está bastante centrado en el trabajo y con la ilusión de seguir dando pasos. Los chicos saben de la dificultad que tiene el seguir avanzando, pero están bastante centrados".

Regreso a Riazor: "Para los jugadores es poder jugar en un estadio de Primera División. Tienen que tener esa ambición deportiva porque, además, van a tener detrás a mucha afición. Son cosas que se tienen que guardar, que les tienen que ilusionar. Están empezando y tienen que seguir cultivando esas cosas. ¿El planteamiento? Aunque sea Riazor, no cambia. Tenemos la misma idea siempre: ir a por los partidos. Hay delante un rival complicado, que busca mucho también ser protagonista. Tendremos una pelea bonita".

El factor afición: "Para todos estos chavales es una oportunidad muy bonita jugar un play off y además en Riazor. Nos sentimos cómodos. Hemos ganado partidos ahí, pero son solo dos los que hemos disputado. Esto es otra cosa porque, además, hay un partido de vuelta. Que venga mucha gente solo nos puede beneficiar. La energía que va a dar la afición la tenemos que usar para darlo todo. La gente pide esfuerzo, intentarlo y querer. La gente no te critica los fallos, sino que no lo intentes. Nosotros necesitamos eso y lo vamos a dar todo. Que nos precipitemos no me preocupa porque entiendo esas situaciones. Sí que me preocuparía que tuviéramos miedo, por lo que hay que usar esa energía de la afición para dar el máximo y estar con la tensión incluso de más".

¿Se tiene en cuenta la vuelta?: "De principio nunca tienes en cuenta la vuelta. Siempre quieres hacer un buen partido y un resultado. A medida que pasen los minutos, puedes ir cambiando las situaciones y, si no eres capaz de ganar, pensar en no perder. Pero de inicio siempre sales a ganar".

El UCAM como rival: "Aprieta mucho y es constante. Con mucho ritmo y grandes jugadores. Solo ha perdido seis partidos. Con balón tiene muy buenos jugadores y buenas movilidades. Es un equipo potente que, sobre todo, con el cambio de entrenador es muy ofensivo. En esa pelea por ser más dominante estaremos. Debemos saber que habrá momentos en los que puedan tener más el balón y ahí no debemos sentirnos incómodos".

El partido contra el Pontevedra como espejo: "Los equipos filiales parece que sufren más cuando no tienen la pelota, así que debemos centrarnos también en eso. Ellos son bastante potentes, pero nosotros tenemos las mismas victorias que ellos. Vamos a tratar de competir como hicimos contra el Pontevedra, que también era un equipo muy fuerte con balón y supimos competir".

Más efectivos para preparar el partido: "En estas últimas semanas tenemos más o menos los mismos efectivos, los 17 o 18 que tenemos ahora mismo porque los demás están lesionados de larga duración. Están todos preparados y con alguna incorporación a veces del juvenil para ayudarnos".