El Fabril aspira a dar un paso adelante y empezar a sumar

Tras una semana más de entrenamientos que habrá venido bien para conjuntar las piezas, el Fabril afronta su segundo partido de liga contra el Real Valladolid Promesas (Anexos José Zorrilla, 18.00 horas). El encuentro será televisado en el canal oficial del club pucelano.



Ambos equipos iniciaron con derrota (0-1 ante el Ávila en el caso del Fabril; mientras que el Valladolid cayó por 1-0 contra el Pontevedra).



Los de Óscar Gilsanz llegan con la idea de dar continuidad a las buenas fases de juego de la primera jornada y saben que deberán ser fuertes defensivamente si quieren sumar algo positivo ante un rival con recursos en ataque.



Uno de ellos es el delantero Jorge Delgado, quien el curso pasado rayó a gran nivel en el Rayo Cantabria, lo que incluso le llevó a hacer la pretemporada con el Ourense CF, de Primera Federación. Más allá de eso, el equipo entrenado por Álvaro Rubio se caracteriza por el ritmo alto que trata de imponerle a los partidos, con extremos que no dudan a la hora de encarar.



En el Fabril serán baja por lesión el central Pereira y el delantero Kevin, por lo que el eje de la zaga puede volver a estar formado por Aarón Sánchez y Marotías; y en el frente del ataque Darío Germil tendrá la oportunidad de estrenar su cuenta goleadora.



Quizá Gilsanz, que cumple 100 partidos en el Fabril, opte por modificar algo del once de la primera jornada, pero sus declaraciones posteriores y lo que tardó en acometer el primer cambio dan a entender que no le disgustó la puesta en escena de los suyos, por lo que perfectamente podría repetir once. Así, Alberto volvería a estar en portería, los laterales serían para Quique Teijo e Iker Vidal, con Alfaro y Garrido en el doble pivote; y Guerrero, Luisao y Fabián en tres cuartos.



Los Fabril-Valladolid B del pasado curso se caracterizaron por tener barra libre de goles, hasta doce.

En el partido de la primera vuelta, disputado en Abegondo, el conjunto pucelano se impuso con goles de Dani Fernández, Frimpong y Yago. Por el Fabril habían anotado Mati Castillo y Vilán.



Por otra parte, en el tramo final de temporada fue el equipo blanquiazul el que logró una gran remontada. El partido se fue al descanso con 3-1 al descanso y en la segunda mitad Jorge Martínez-Losa, Diego Gómez y Nájera le dieron la vuelta al marcador.



Los protagonistas ahora son otros en el Fabril, ley de vida en un filial, pero la idea es la misma, volver de Pucela con un resultado positivo.