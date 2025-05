Los exfabrilistas confían en el buen hacer del equipo de Manuel Pablo

Mirar hacia atrás y escuchar a otros que han pasado por lo mismo siempre es útil. Por ello, Tito Ramallo, Maikel Naujoks y Álvaro Queijeiro son voces autorizadas para hablar del Fabril y aconsejar a la promoción de esta temporada que busca el ascenso a Primera RFEF.



Tito Ramallo (A Coruña, 1969) es el entrenador con más partidos en la historia del filial blanquiazul. Entiende que al equipo se le ha quedado una situación muy buena tras la última jornada y que, si rubrica su clasificación para los playoffs, todo es posible. “Son imprevisibles. Los que entran a última hora no son menos favoritos que los que más arriba han estado”, indica.



“Disputé ocho entre una cosa y otra, y lo único que les puedo decir es que lo disfruten, que no tengan presión excesiva. ya que son un filial y esto hace que rindas mucho mejor en momentos de ansiedad competitiva. Si son capaces de eso, un filial tiene opciones de entrar con fuerza en los playoffs”, añade el técnico.



Su momento más exitoso con el Fabril fue entre 2006 y 2008, cuando logró el ascenso a Segunda B y se clasificó para el playoff a Segunda. “Teníamos una plantilla extraordinaria de jugadores que luego durante temporadas consecutivas dieron muchos frutos al Deportivo: Piscu, Álex Bergantiños, Pita, Lassad, Laure, Iván Carril, Chapi, Fabricio… En un filial, la clave son los futbolistas. Los resultados pasan a un segundo plano, lo importante es que muestren que tienen capacidad competitiva para retos más altos”, reflexiona.



También da su opinión sobre que jugadores ve con más opciones de subir al primer equipo. “Creo que los que tenían que saltar ya lo han hecho. Ahora el que está un poco más adelantado es Alberto, por haber estado ahí, o Kevin, que lleva un poco más de recorrido. Luego hay otros muy interesantes como Adrián Guerrero, Pablo García o Manu Ferreiro. Hay que darles un poco de tiempo”, apunta.



En la década de los noventa destacó el delantero Maikel Naujoks (Iserlohn, Alemania, 1976), que formó parte de una exitosa etapa del Fabril entre 1995 y 1998. “Teníamos un equipazo. Viqueira, David y Cascallar... sobre todo, pero estaban también Padín, San Román, Aira… los podría decir todos, porque éramos un equipo muy compensado. Lo que le faltaba a uno, lo tenía otro compañero”, rememora.



En la primera de esas temporadas se quedaron a las puertas del playoff y en la tercera no tuvieron demasiadas opciones en lo que entonces era una liguilla, pero en la segunda lo rozaron.



“Fue el año del Córdoba, ¿no? Yo creo que todos los jugadores de esa época tenemos esa espina clavada de no poder lograr el ascenso a Segunda, porque lo teníamos todo a favor. Con una victoria habríamos ascendido, pero perdimos por 0-1 en Riazor pese a tener un montón de ocasiones. Diría que nos penalizó haber ganado 1-4 la semana anterior ante 15.000 espectadores”, recuerda.



Cree que para el actual Fabril sería una ventaja jugar en Riazor, como muestra el 2-0 ante el Compostela y el 3-0 frente al Pontevedra de esta misma temporada. “Al tener jugadores con calidad, será seguramente superior al rival. No te garantiza la victoria, pero amplía posibilidades. Es gente que anda bien físicamente y es buena técnicamente, por lo que cuanto más grande sea el campo, mejor. El rival quizá tenga gente más experta, pero más veterana y menos acostumbrada a un campo así”, sentencia el ahora técnico del Sporting Meicende.

Maikel Naujoks (d)

El más reciente

Por su parte, Álvaro Queijeiro (A Coruña, 1993) representa a aquel Fabril que en 2017 logró el ascenso a Segunda B y un año después jugó otro playoff en la categoría superior.



“Teníamos un equipazo, bien equilibrado en todas las líneas. Era una mezcla de jugadores muy jóvenes con otros con más experiencia”, explica.



Entiende que tanto en Tercera como en Segunda B tenían “el mejor equipo de la categoría”, con futbolistas destacados como Francis Uzoho, Hugo Rama, Isma Díaz, Edu Expósito, Pinchi, etc. y que el hecho de no poder ascender por el descenso del Dépor a Segunda fue contraproducente.



Por último, dedica unas palabras al equipo de este año por si hoy suman y cumplen el objetivo. “Que sigan igual. Llegar a un playoff es el trabajo de todo un año y no estás ahí por casualidad. Que no cambien la forma de trabajar o de afrontar los partidos. Van a tener muchas ganas de jugar, pero que tengan calma y que disfruten del momento”, finaliza.