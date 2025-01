Una derrota que separa al Fabril de los playoffs

Tenía el Deportivo Fabril la oportunidad de iniciar el año, y la segunda vuelta, dando un golpe sobre la mesa al enfrentarse a un rival directo en la pelea por el ascenso, pero los de Manuel Pablo no fueron capaces de aprovecharla y cayeron con un solitario gol de Jorge Campos mediada la primera mitad (0-1).



Ganar al Real Ávila hubiese supuesto escalar hasta el tercer puesto de la clasificación, pero con la derrota, el equipo coruñés cae hasta la octava posición. Se mantiene a solo un punto de los puestos de playoff, pero ahora el Rayo Cantabria y el Marino de Luanco le pisan los talones con 25 puntos. Fruto de la igualdad del Grupo 1, el playoff de descenso, en el que se afinca en Coruxo, se queda a solo cuatro puntos.



Con el gol en contra del pasado domingo, Manuel Pablo ya iguala los tantos encajados que sufrió el equipo a las órdenes de Óscar Gilsanz. A pesar de ello, el equipo todavía mantiene una diferencia de goles positiva (+6). Solo tres equipos del Grupo 1 de la Segunda Federación atesoran una diferencia goleadora mejor que la del Fabril: Numancia (+16), Pontevedra (+14) y Rayo Cantabria (+9), mientras que Valladolid Promesas comparte la misma.



Quien sigue salvaguardando su buena condición defensiva es el Ávila, que logró mantener la portería a cero una vez más ante un Fabril que no supo como meterle mano, ni en la primera vuelta, ni en la segunda. Con el del domingo, ya son once encuentros en los que el equipo de Miguel de la Fuente no recibe ningún tanto.



Tras una nueva derrota, el Fabril se ve obligado a cortar la mala racha de tres encuentros sin ganar ante el Valladolid Promesas (domingo a las 12.00 horas en Abegondo), al que ya venció en la primera vuelta en su propio feudo (1-2).