La autocrítica de un Fabril aún en playoff

Terminó la 29ª jornada del grupo 1 de Primera Federación y el Fabril sigue en puestos de playoff de ascenso pese a su derrota ante el Coruxo. Eso sí, el empate del Bergantiños ante el Pontevedra le deja con solo un punto de margen con respecto al conjunto carballés, que será su rival la próxima jornada.

Manuel Pablo, técnico del filial, sabe que el equipo se la va a jugar en las cinco últimas jornadas y no quiso poner ningún paño caliente en sus declaraciones posteriores al partido, en las que reconoció que el rival había merecido mucho más.



“Creo que hoy no hemos estado, directamente. Desde la primera jugada nos ganaron los duelos y nos metieron en nuestra área. Fue un partido en el que tuvieron más tensión competitiva que nosotros y con balón tampoco encontramos las opciones. Aun así, tuvimos alguna ocasión clara, incluso con el 2-1, pero la sensación es que no estuvimos cerca y ese tercer gol ya fue el colmo. Nos costó mucho, no estuvimos cómodos en la circulación y merecieron el resultado”, valoró.



“Sobre todo estuvimos mal en la primera parte, en la que tuvimos muchas pérdidas. Con balón nos dejaban mucho jugar con centrales, pero no encontramos la circulación rápida”, insistió.



“Ellos compitieron muy bien y nosotros, dentro de que nos costó, las tuvimos claras. Con la línea de tres arriesgamos mucho y nos cogieron en transición. También las tuvimos, pero no estuvimos acertados”, añadió.

Errores propios

Preguntado por si veía abultado el resultado, fue muy sincero. “Para mí, no. En la primera parte remataron cinco veces seguidas a puerta y ahí se nota la diferencia entre alguien que quiere y alguien que no está totalmente metido. Tienes esa calidad, pero en esta categoría hay mucha igualdad, los resultados son muy cortos, no se gana fácil nunca y hay que pelear todos los partidos. Con el cambio de dibujo tampoco hemos estado, lo que puede ser culpa mía porque no lo habíamos ensayado mucho. No conseguimos sacar el balón de un carril para llevarlo a otro para intentar tener ventajas. Darle la enhorabuena al Coruxo porque ha competido mejor que nosotros, que es de lo que se trata”, reconoció.



Al Fabril le queda el citado duelo ante el Llanera (este sábado, 17.00 horas, Abegondo) y enfrentamientos ante Llanera (V), Salamanca UDS (L), Laredo (V) y Gimnástica (L).



Todo sigue muy igualado, con el Langreo también cerca —a tres puntos y con un partido menos—, por lo que el filial blanquiazul no se puede despistar.