Yohana prolonga dos años más su contrato

Yohana Gómez Camino (San Pablo de los Montes, Toledo, 20 de enero de 1994) ha prolongado su contrato con el Deportivo Abanca por dos temporadas, hasta junio de 2026.



La portera toledana acaba de cerrar su segunda temporada en las filas del Dépor, con el que logró el ansiado ascenso a la Liga F después de tres temporadas en el segundo escalón del fútbol nacional.

Yohana ha participado en 29 partidos durante estas dos campañas, todos como titular. La guardameta manchega ha jugado 25 choques de Primera Federación Iberdrola, 2 de Copa de la Reina y 2 de playoff de ascenso a Liga F.



En los 14 encuentros que ha disputado este curso, tan solo encajó 10 goles, manteniendo la portería a cero en cinco ocasiones: ante Madrid CFF B, Alba Fundación, AEM, DUX Logroño y Alhama.



Comenzó su carrera en las filas del CDE Gálvez y del CDE Guadamur, antes de pasarse un año al fútbol sala, con el Almagro FSF (2013-2014). Después de regresar al CDE Guadamur (2014-2017) fichó por el CD Tacón (2017-2020) y jugó en el Real Madrid CF en la primera temporada de su historia (2020-2021). En el conjunto blanco compartió portería con dos conocidas del deportivismo: Ana Valles y Misa.



La portera toledana aterrizó en el Depor Abanca en el verano de 2022, procedente del Rayo Vallecano, equipo con el que jugó 4 partidos de Primera Iberdrola y 1 de Copa de la Reina en el curso 2021-22.

Es la cuarta renovación en el primer equipo femenino del club tras las de Paula Gutiérrez, Cris Martínez y Samara, todas ellas igualmente hasta junio de 2026.

Impresiones

La renovación llegó acompañada de palabras de Yohana, que en los medios del club realizó una declaración de amor al Depor, resaltando que es muy feliz en la ciudad e incluso desvelenado su deseo de terminar su carrera en A Coruña.



“Cuando recibí la llamada no dudé en venir. Gracias al Depor Abanca he vuelto a sentirme futbolista. Es en el lugar en el que quiero estar, porque aquí en el Depor y en A Coruña soy feliz. Esta ciudad me hizo sentir como en mi casa, porque el deportivismo te atrapa y entrenar en Abegondo es un privilegio. Celebrar el ascenso ha sido una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Estar aquí y vivir todo lo que estoy viviendo es un sueño. Me gustaría retirarme aquí. Por todo eso y mucho más, renuevo hasta 2026. Forza Depor”, expresó la guardameta.



En las próximas semanas se conocerá si también sigue Lucía Alba y el Depor apuesta por la misma portería que logró el ascenso.